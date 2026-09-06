Koľko je na svete miliardárov? Ich počet vás veľmi prekvapí, boháči rekordne pribúdajú

Miliardári Bill Gates, Jeff Bezos a Elon Musk

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
SITA
Počet miliardárov na celom svete v minulom roku stúpol na rekordných 3795.

Mať majetok v hodnote jednej miliardy a viac dolárov je pre drvivú väčšinu ľudí absolútne nepredstaviteľné, no pre niekoľko vyvolených ide o každodennú realitu. Takýchto ľudí je však zrejme viac, než ste si doteraz mysleli, a navyše rekordne pribúdajú.

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Počet dolárových miliardárov na celom svete v minulom roku stúpol na rekordných 3795, keďže tvorbu bohatstva globálne poháňa boom umelej inteligencie. Ukázala to analýza poradenskej spoločnosti Altrata. TASR o tom informuje na základe správy portálu CNBC.

Vlaňajšie zvýšenie počtu miliardárov o 8,2 % bolo najväčším medziročným rastom za päť rokov. Kombinovaný majetok miliardárov v roku 2025 sa zväčšil o 12,8 % na rekordných 15,1 bilióna USD (12,99 bilióna eur), uviedla poradenská spoločnosť.

Bankovky eur
Ilustračné foto: Unsplash

Počet ľudí vlastniacich majetok v hodnote najmenej jednej miliardy USD v Spojených štátoch v minulom roku stúpol o 11,6 % na 1337. USA sú krajinou s najväčším počtom miliardárov a rast ich počtu bol vlani rýchlejší ako v ktoromkoľvek inom regióne sveta. Počet miliardárov v Európe sa v roku 2025 zvýšil o 7,9 % na 1081 a počet miliardárov v Ázii stúpol o 6,5 % na 881.

Máme už aj biliardára

Keď už sme pri najbohatších ľuďom sveta, po rekordnom vstupe spoločnosti SpaceX na burzu prekročil v júni majetok jej spoluzakladateľa Elona Muska symbolickú hranicu jedného bilióna dolárov. Akcie firmy počas prvého dňa obchodovania na burze Nasdaq vzrástli o viac než 20 percent, čo podľa odhadov agentúr Bloomberg a CNBC posunulo čistú hodnotu Muskovho majetku nad doteraz nepredstaviteľnú úroveň.

Elon Musk
Foto: TASR/AP

Päťdesiatštyriročný podnikateľ narodený v Juhoafrickej republike sa tak výrazne vzdialil ostatným miliardárom vrátane spoluzakladateľov Googlu Larryho Pagea a Sergeja Brina či zakladateľa Amazonu Jeffa Bezosa. Hoci suma presahujúca bilión dolárov pôsobí astronomicky, väčšina Muskovho majetku nie je uložená v hotovosti. Tvoria ju najmä akcie jeho spoločností, ktorých hodnota sa môže výrazne meniť v závislosti od vývoja na finančných trhoch.

„Ak by Elon Musk chcel predať veľkú časť svojich akcií a kúpiť za ne nehnuteľnosti alebo čokoľvek iné, cena akcií by výrazne klesla,“ upozornil vedúci trhových analýz spoločnosti IG France Alexandre Baradez. Podľa neho by následne automaticky klesla aj hodnota Muskovho majetku.

„Existuje zákon ponuky a dopytu. No možno ešte dôležitejší je psychologický efekt. Masívny predaj akcií Elona Muska by vyslal trhu veľmi silný signál,“ dodal Baradez. Analytici upozorňujú, že Muskovo bohatstvo je preto do veľkej miery závislé od dôvery investorov v budúcnosť spoločností SpaceX, xAI, Tesla a ďalších firiem, ktoré sú spojené s jeho menom.

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