Obujte si teplé topánky: Prichádzajú prízemné mrazy a následne posledné letné horúčavy

Ilustračná foto: TASR - Adriána Hudecová/TASR/DPA

Roland Brožkovič
Slovensko čaká v najbližších dňoch krátka vlna horúčav, po ktorej bude nasledovať výrazný obrat.

Slovensko čaká opäť poriadne divoký týždeň, minimálne čo sa počasia týka. Väčšinu územia v pondelok zastihnú prízemné mrazy, no následne paradoxne zažijeme zrejme posledné tohtoročné horúčavy.ň

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V pondelok (7. 9.) nad ránom sa môže na väčšine územia s výnimkou západu vyskytnúť prízemný mráz. Upozorňuje na to na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu prvého stupňa pred prízemným mrazom.

Výstraha trvá od pondelka 2.00 h do 7.00 h vo väčšine okresov okrem územia Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja. Vo výške piatich centimetrov nad povrchom očakáva SHMÚ minimálnu teplotu vzduchu nula až mínus tri stupne Celzia. „Očakávaný prízemný mráz nie je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý, ale môže poškodiť vegetáciu nižšieho vzrastu,“ uviedli meteorológovia.

Slovensko zároveň v najbližších dňoch čaká krátka vlna horúčav, po ktorej bude nasledovať výrazný obrat a nástup sychravého jesenného počasia. Informuje o tom portál iMeteo. Na naše územie dočasne prenikne veľmi teplý vzduch pôvodom z juhovýchodnej Európy a oblasti Stredozemného mora. Vďaka tomu môžu teploty na Slovensku okolo 8. septembra opäť prekročiť hranicu 30 stupňov Celzia. Teplé počasie by malo pretrvať najmä počas utorka a stredy.

Príchod studeného frontu

Návrat letných teplôt však podľa nepotrvá dlho. Situáciu následne naruší prechod zvlneného studeného frontu, ktorý prinesie zásadnú zmenu poveternostných podmienok. Už vo štvrtok klesnú teploty na úroveň jesennej normy, kde by sa mali udržať po zvyšok týždňa.

Pohľad na les počas jesene
Ilustračná foto: Pexels

Po 10. septembri začnú počasie v strednej Európe riadiť nízkotlakové systémy z Atlantiku. Meteorológovia v tomto období predpovedajú príchod chladnejšieho prúdenia, častejší výskyt zrážok, možnosť búrok a citeľné ochladenie. Tieto zmeny definitívne odštartujú príchod skutočnej jesene.

Úroda bude slabšia

Hoci zrejme pôjde o poslednú vlnu horúčav, Slovensku ich za toto leto zažilo viac než dosť. To ovplyvnilo úrodu a zrejme aj ceny v obchodoch. Tohtoročná úroda viacerých významných plodín na Slovensku bude podľa aktuálnych odhadov Štatistického úradu (ŠU) SR výrazne slabšia ako vlani. Samotná slabá slovenská úroda ešte automaticky neznamená výrazné zdražovanie potravín.

Slovensko je súčasťou jednotného európskeho trhu a chýbajúcu domácu produkciu možno do určitej miery nahradiť dovozom. Uviedol to Ondrej Greguš, analytik finančných trhov XTB, v komentári k druhému odhadu úrody plodín, ktorý zverejnil 1. septembra ŠÚ SR.

Tohtoročný problém však podľa neho spočíva v tom, že nepriaznivé počasie nezasiahlo iba Slovensko. Sucho a vysoké teploty zhoršili vyhliadky viacerých letných plodín aj v ďalších častiach západnej a strednej Európy. Dovoz preto môže vyriešiť nedostatok množstva, ale nemusí vyriešiť problém ceny.

Upozornil, že drahšia kukurica sa môže do cien premietnuť cez mäso a vajcia. Spotrebiteľ pritom vyššiu cenu kukurice nemusí vidieť priamo. Kukurica patrí medzi významné energetické zložky kŕmnych zmesí. Ak zostane jej cena zvýšená, rastú náklady najmä pri chove hydiny a ošípaných.

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