Čaká Martinu po bolestivej strate nový začiatok? Herečka zo Sľubu odhalila jej ďalší osud

Seriál Sľub si získal divákov nielen príbehmi, ktoré sa odohrávajú v turbulentných 80. rokoch, ale aj postavami, ktorým nechýbajú emócie, humor či životné skúšky. Jednou z nich je aj Martina, ktorú stvárňuje herečka Paula Lopatovská.
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Už 1. septembra sa na obrazovky vracia štvrtá séria obľúbeného seriálu a spolu s ňou aj známe tváre a nové príbehy. Martina má za sebou obdobie, ktoré pre ňu nebolo vôbec jednoduché. Musela sa vyrovnať so stratou svojej babky, no ani v náročných chvíľach nestráca nádej a snaží sa pozerať dopredu. Ako prezradila pre Markízu Paula Lopatovská, práve túžba po rodine jej pomáha zvládnuť bolestivé obdobie.
Ako sa vyrovná so stratou blízkeho človeka?
Martina si v príbehu prešla výraznou životnou skúškou. Strata blízkeho človeka je pre ňu bolestivá, no namiesto toho, aby zostala uväznená v smútku, hľadá spôsob, ako ísť ďalej. „Myslím, že sa to snaží vykompenzovať presne tým, že by chcela priviesť na svet človeka, teda nového člena rodiny. Takže aj toto je spôsob, akým sa Martina vysporadúva so stratou svojej babky,“ vysvetlila herečka.
Jej postava tak ukazuje, že každý človek sa so smútkom vyrovnáva inak. Martina sa upína na budúcnosť a na predstavu vlastnej rodiny, ktorá jej môže priniesť nový zmysel a radosť.
Náročné emotívne scény
Zahrať smútok či silné emócie nie je pre herca jednoduchá úloha. O to náročnejšie môže byť, keď sa podobné scény nakrúcajú opakovane a herec sa musí k intenzívnym pocitom neustále vracať. „Je to náročné. Hlavne keď to točíte aj niekoľkokrát do dňa alebo potom aj niekoľkokrát do týždňa, tak nie je to úplne najľahšie,“ priznala Paula.
Zároveň však v náročných scénach vidí aj určitú výhodu hereckej práce. „Je to fajn pre herca či herečku, že sa môže takto vyventilovať z toho celého dňa v podstate,“ uviedla sympatická herečka.
S Martinou ju spája humor aj optimizmus
Hoci je Martina fiktívna postava, Paula v nej nachádza viacero vlastností, ktoré sú jej blízke. Najviac ich podľa vlastných slov spája humor, optimizmus a tvrdohlavosť. „Ja to všade stále hovorím a myslím si, že to stále tak je, že je to ten humor. Aj taký ten optimizmus, aj to, že obe sme tvrdohlavé,“ potvrdila umelkyňa.
Podobnosť vidí aj v snahe hľadať v živote pozitívnu stránku. „Možno je Martina viac dramatická v niečom, no obe sa vždy snažíme vidieť vo veciach to pozitívne,“ pokračovala Paula Lopatovská, ktorej postava môže byť pre divákov inšpiráciou aj napriek tomu, že si sama prechádza náročnými chvíľami.
Na problémy podľa nej netreba zostať sám
Herečka by chcela, aby si z jej postavy odniesli predovšetkým schopnosť pozerať sa na problémy s väčším nadhľadom. „Nerobiť si z vecí vždy veľkú hlavu a snažiť sa nájsť aj rôzne odpovede na nejaké problémy,“ poznamenala.
Dôležitú úlohu pritom podľa nej zohrávajú aj ľudia, ktorých máme okolo seba. „Keď je niečo, čo vás trápi, tak treba za niekým ísť a nejako spoločne to už zvládnete,“ dodala herečka a spomenula, že aj Martina má okolo seba ľudí, o ktorých sa môže oprieť, a práve blízkosť rodiny a priateľov jej pomáha zvládať chvíle, ktoré by sama niesla oveľa ťažšie.
Paula Lopatovská si pochvaľuje hereckých kolegov, s ktorými sa stretáva na pľaci. Sú totiž skvelou partiou a aj vďaka tomu môže byť nakrúcanie náročných scén o niečo príjemnejšie.
Čoho sa obáva?
Sľub je zasadený do minulosti, no herečka priznáva, že niektoré veci z obdobia, v ktorom sa seriál odohráva, by do súčasnosti preniesť nechcela. Dokonca má pocit, že hranica medzi minulosťou a dneškom môže byť v niektorých ohľadoch znepokojivo tenká. „Bojím sa, že táto súčasnosť sa vracia do tej doby,“ uviedla.
Martina má za sebou bolestivú stratu, no zároveň sa snaží nájsť nový dôvod na radosť a pozerať sa do budúcnosti s nádejou. Štvrtá séria Sľubu štartuje už zajtra a diváci tak opäť uvidia, ako sa budú osudy ich obľúbených postáv ďalej vyvíjať. A Martina? Tá bude naďalej dokazovať, že aj po ťažkých chvíľach sa oplatí hľadať svetlo, oprieť sa o svojich blízkych a nezabudnúť na humor a optimizmus.
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