Čaká Martinu po bolestivej strate nový začiatok? Herečka zo Sľubu odhalila jej ďalší osud

Seriál Sľub

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Seriál Sľub
Zvládne to?

Seriál Sľub si získal divákov nielen príbehmi, ktoré sa odohrávajú v turbulentných 80. rokoch, ale aj postavami, ktorým nechýbajú emócie, humor či životné skúšky. Jednou z nich je aj Martina, ktorú stvárňuje herečka Paula Lopatovská.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Už 1. septembra sa na obrazovky vracia štvrtá séria obľúbeného seriálu a spolu s ňou aj známe tváre a nové príbehy. Martina má za sebou obdobie, ktoré pre ňu nebolo vôbec jednoduché. Musela sa vyrovnať so stratou svojej babky, no ani v náročných chvíľach nestráca nádej a snaží sa pozerať dopredu. Ako prezradila pre Markízu Paula Lopatovská, práve túžba po rodine jej pomáha zvládnuť bolestivé obdobie.

Viac z témy Seriál Sľub:
1.
Nová tvár v Sľube rozhodne nebude nenápadná. Má vlastnú predstavu, ako to má v nemocnici fungovať
2.
Kamila v Sľube nekončí. Je jej osud s Michalom spečatený? Herečka prezradila viac
3.
Odhalili nové detaily o postave Mareka Fašianga v Sľube: Divákov zatiahne do boja o dieťa a rozvodu
Zobraziť všetky články (103)

Ako sa vyrovná so stratou blízkeho človeka?

Martina si v príbehu prešla výraznou životnou skúškou. Strata blízkeho človeka je pre ňu bolestivá, no namiesto toho, aby zostala uväznená v smútku, hľadá spôsob, ako ísť ďalej. „Myslím, že sa to snaží vykompenzovať presne tým, že by chcela priviesť na svet človeka, teda nového člena rodiny. Takže aj toto je spôsob, akým sa Martina vysporadúva so stratou svojej babky,“ vysvetlila herečka.

Seriál Sľub
Foto: TV Markíza

Jej postava tak ukazuje, že každý človek sa so smútkom vyrovnáva inak. Martina sa upína na budúcnosť a na predstavu vlastnej rodiny, ktorá jej môže priniesť nový zmysel a radosť.

Nečakaný odchod Martininej baby Zlatice Gálikovej, ktorá ju vychovávala ako svoju vlastnú dcéru, patril k najsilnejším momentom seriálu a zasiahol aj samotných divákov. Herečka Dagmar Sanitrová, ktorá stvárnila Zlaticu, bola prekvapená, keď sa dozvedela, že v seriáli končí.

Náročné emotívne scény

Zahrať smútok či silné emócie nie je pre herca jednoduchá úloha. O to náročnejšie môže byť, keď sa podobné scény nakrúcajú opakovane a herec sa musí k intenzívnym pocitom neustále vracať. „Je to náročné. Hlavne keď to točíte aj niekoľkokrát do dňa alebo potom aj niekoľkokrát do týždňa, tak nie je to úplne najľahšie,“ priznala Paula.

Zároveň však v náročných scénach vidí aj určitú výhodu hereckej práce. „Je to fajn pre herca či herečku, že sa môže takto vyventilovať z toho celého dňa v podstate,“ uviedla sympatická herečka.

Seriál Sľub
Foto: TV Markíza

S Martinou ju spája humor aj optimizmus

Hoci je Martina fiktívna postava, Paula v nej nachádza viacero vlastností, ktoré sú jej blízke. Najviac ich podľa vlastných slov spája humor, optimizmus a tvrdohlavosť. „Ja to všade stále hovorím a myslím si, že to stále tak je, že je to ten humor. Aj taký ten optimizmus, aj to, že obe sme tvrdohlavé,“ potvrdila umelkyňa.

Seriál Sľub
Foto: TV Markíza

Podobnosť vidí aj v snahe hľadať v živote pozitívnu stránku. „Možno je Martina viac dramatická v niečom, no obe sa vždy snažíme vidieť vo veciach to pozitívne,“ pokračovala Paula Lopatovská, ktorej postava môže byť pre divákov inšpiráciou aj napriek tomu, že si sama prechádza náročnými chvíľami.

Na problémy podľa nej netreba zostať sám

Herečka by chcela, aby si z jej postavy odniesli predovšetkým schopnosť pozerať sa na problémy s väčším nadhľadom. „Nerobiť si z vecí vždy veľkú hlavu a snažiť sa nájsť aj rôzne odpovede na nejaké problémy,“ poznamenala.

Dôležitú úlohu pritom podľa nej zohrávajú aj ľudia, ktorých máme okolo seba. „Keď je niečo, čo vás trápi, tak treba za niekým ísť a nejako spoločne to už zvládnete,“ dodala herečka a spomenula, že aj Martina má okolo seba ľudí, o ktorých sa môže oprieť, a práve blízkosť rodiny a priateľov jej pomáha zvládať chvíle, ktoré by sama niesla oveľa ťažšie.

Seriál Sľub
Foto: TV Markíza

Paula Lopatovská si pochvaľuje hereckých kolegov, s ktorými sa stretáva na pľaci. Sú totiž skvelou partiou a aj vďaka tomu môže byť nakrúcanie náročných scén o niečo príjemnejšie.

Čoho sa obáva?

Sľub je zasadený do minulosti, no herečka priznáva, že niektoré veci z obdobia, v ktorom sa seriál odohráva, by do súčasnosti preniesť nechcela. Dokonca má pocit, že hranica medzi minulosťou a dneškom môže byť v niektorých ohľadoch znepokojivo tenká. „Bojím sa, že táto súčasnosť sa vracia do tej doby,“ uviedla.

Seriál Sľub
Foto: TV Markíza

Martina má za sebou bolestivú stratu, no zároveň sa snaží nájsť nový dôvod na radosť a pozerať sa do budúcnosti s nádejou. Štvrtá séria Sľubu štartuje už zajtra a diváci tak opäť uvidia, ako sa budú osudy ich obľúbených postáv ďalej vyvíjať. A Martina? Tá bude naďalej dokazovať, že aj po ťažkých chvíľach sa oplatí hľadať svetlo, oprieť sa o svojich blízkych a nezabudnúť na humor a optimizmus.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Film Myšiak Stuart Little deti milovali: Aha, ako vyzerá brat George, po 24 rokoch sa…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla
Zdravie
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Bežecký tréner Marek: Častým dôvodom stagnácie je stereotyp. Dobrý beh nemusí byť vždy ťažký
Milionár 20 rokov budoval pozemskú rajskú záhradu, dokončiť ju nestihol. V džungli postavil schody do neba
Milionár 20 rokov budoval pozemskú rajskú záhradu, dokončiť ju nestihol. V džungli postavil schody do neba
Budú na Výročie SNP a Deň Ústavy SR otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Budú na Výročie SNP a Deň Ústavy SR otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom
Ochutnali sme dokonalé pivo, ďalší podnik úplne prepadol. S odborníkom sme testovali slovenské prevádzky
Ochutnali sme dokonalé pivo, ďalší podnik úplne prepadol. S odborníkom sme testovali slovenské prevádzky
Bola som na jazykovom pobyte v zahraničí: Zaplatila som 4 095 eur a moja spolužiačka mala 60 rokov
Slováci a Česi v zahraničí
Bola som na jazykovom pobyte v zahraničí: Zaplatila som 4 095 eur a moja spolužiačka mala 60 rokov
Sofia je odborníčka na kórejskú kozmetiku: Skincare kórejských žien nemá 10 krokov. Produkty sú o 30 % lacnejšie
Zdravie
Sofia je odborníčka na kórejskú kozmetiku: Skincare kórejských žien nemá 10 krokov. Produkty sú o 30 % lacnejšie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac