Vojna na Ukrajine bude zrejme pokračovať aj v zime, tvrdí Zelenskyj. Obe strany musia urobiť kompromisy

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu po rokovaniach s americkými vyslancami v Kyjeve povedal, že vojna s Ruskom bude pravdepodobne pokračovať aj najbližšiu zimu. O územných otázkach možno podľa neho rozhodnúť len na úrovni lídrov krajín, teda na jeho rokovaniach s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, informuje TASR podľa agentúr AFP, Reuters a DPA.
správy od nás budete mať ako prví.
Americký vyjednávač Steve Witkoff novinárom povedal, že USA dúfajú v nájdenie diplomatického riešenia konfliktu, ktorý prebieha už piaty rok. Rusko i Ukrajina musia podľa neho urobiť kompromisy.
Obe strany označili rokovania za vecné a zmysluplné. Zelenskyj priblížil, že na schôdzke hovorili o bezpečnostných a ekonomických zárukách pre Ukrajinu, dodávkach rakiet pre protivzdušnú obranu a „zimnom balíku podpory“. Vyjadril tiež nádej v skoré obnovenie trojstranných rozhovorov Kyjeva, Moskvy a Washingtonu.
„Veľmi dúfame, že dokážeme dosiahnuť dohody s našimi americkými partnermi, a rátame s podporou európskych partnerov – ak bude vojna pokračovať v zime, ako to momentálne vyzerá – no napriek tomu dnes naše tímy hodnotia budúce vyhliadky pozitívne,“ povedal ukrajinský prezident.
Ukrajina, Európa a Amerika sa čoskoro stretnú
„Dohodli sme sa, že sa Ukrajina, Európa a Amerika čoskoro stretnú,“ doplnil Zelenskyj po rokovaniach, na ktorých zúčastnili aj poradcovia pre národnú bezpečnosť z Nemecka, Francúzska a Británie. Konkrétny termín nespomenul.
Americkí vyslanci – Witkoff a zať amerického prezidenta Donalda Trumpa, Jared Kushner – pricestovali do Kyjeva v nedeľu po sobotňajšom stretnutí s Putinom v Moskve. Na Ukrajine boli v rámci mierového úsilia po prvý raz, kým v Rusku rokovali už viackrát.
Witkoff v nedeľu vyhlásil, že má z mierových rozhovorov v Moskve a Kyjeve dobrý pocit. „Bude si to od oboch strán vyžadovať určité kompromisy a zúženie problémov, ktoré sú medzi nimi, a my si myslíme, že máme predpoklady na to, aby sme sa tam dostali,“ povedal. „Je to veľmi náročné, no sme odhodlaní, záleží nám na tom a dúfame, že to povedie k úspešnému mierového diplomatickému riešeniu.“
Kushner sa vyslovil za obnovenie rozhovorov Ukrajiny a Ruska sprostredkovaných Spojenými štátmi. „Dúfajme, že v tejto veci uvidíme čoskoro pokrok,“ citovala ho televízia CNN. Návšteva Trumpových vyslancov v Kyjeve podľa agentúry AP znamená začiatok novej fázy v úsilí Spojených štátov o sprostredkovanie mieru vo viac ako štyri a pol roka trvajúcej vojne medzi Ruskom a Ukrajinou. Tlak USA na jej ukončenie v tomto roku stratil na sile, keďže Washington presmeroval svoju pozornosť na vojnu s Iránom.
Rokovania USA a Ruska bez prelomu
Sobotňajšie rokovania v Moskve, ktoré trvali viac než tri hodiny, sa zjavne skončili bez prelomu, konštatoval Reuters. Poradca Kremľa Jurij Ušakov ich označil za konštruktívne, otvorené a užitočné, nehovoril však o konkrétnych výsledkoch.
Rusko i Ukrajina sa v sobotu zaviazali na tri dni pozastaviť svoje útoky na hlavné mestá, aby sa zaistil bezpečný presun amerických sprostredkovateľov. Obe krajiny v noci na nedeľu pokračovali vo vzájomných útokoch, avšak vyhýbali sa úderom na Kyjev a Moskvu.
Zelenskyj pred novinármi v nedeľu večer žartom poznamenal, že prítomnosť Witkoffa a Kushnera „fungovala lepšie ako protivzdušné systémy Patriot“. Obaja vyslanci by podľa neho mali do Kyjeva chodiť častejšie, aby si mohli obyvatelia vydýchnuť bez neustálych ruských útokov, doplnila DPA.
Nahlásiť chybu v článku