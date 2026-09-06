Vojna na Ukrajine bude zrejme pokračovať aj v zime, tvrdí Zelenskyj. Obe strany musia urobiť kompromisy

Putin a Zelenskyj

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Po najnovších rokovaniach to vyzerá, že vojna sa tak skoro neskončí.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu po rokovaniach s americkými vyslancami v Kyjeve povedal, že vojna s Ruskom bude pravdepodobne pokračovať aj najbližšiu zimu. O územných otázkach možno podľa neho rozhodnúť len na úrovni lídrov krajín, teda na jeho rokovaniach s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, informuje TASR podľa agentúr AFP, Reuters a DPA.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Americký vyjednávač Steve Witkoff novinárom povedal, že USA dúfajú v nájdenie diplomatického riešenia konfliktu, ktorý prebieha už piaty rok. Rusko i Ukrajina musia podľa neho urobiť kompromisy.

Obe strany označili rokovania za vecné a zmysluplné. Zelenskyj priblížil, že na schôdzke hovorili o bezpečnostných a ekonomických zárukách pre Ukrajinu, dodávkach rakiet pre protivzdušnú obranu a „zimnom balíku podpory“. Vyjadril tiež nádej v skoré obnovenie trojstranných rozhovorov Kyjeva, Moskvy a Washingtonu.

„Veľmi dúfame, že dokážeme dosiahnuť dohody s našimi americkými partnermi, a rátame s podporou európskych partnerov – ak bude vojna pokračovať v zime, ako to momentálne vyzerá – no napriek tomu dnes naše tímy hodnotia budúce vyhliadky pozitívne,“ povedal ukrajinský prezident.

Ukrajina, Európa a Amerika sa čoskoro stretnú

„Dohodli sme sa, že sa Ukrajina, Európa a Amerika čoskoro stretnú,“ doplnil Zelenskyj po rokovaniach, na ktorých zúčastnili aj poradcovia pre národnú bezpečnosť z Nemecka, Francúzska a Británie. Konkrétny termín nespomenul.

Americkí vyslanci – Witkoff a zať amerického prezidenta Donalda Trumpa, Jared Kushner – pricestovali do Kyjeva v nedeľu po sobotňajšom stretnutí s Putinom v Moskve. Na Ukrajine boli v rámci mierového úsilia po prvý raz, kým v Rusku rokovali už viackrát.

Rokovania medzi Ukrajinou a USA
Rokovania medzi Ukrajinou a USA. Foto: SITA/AP

Witkoff v nedeľu vyhlásil, že má z mierových rozhovorov v Moskve a Kyjeve dobrý pocit. „Bude si to od oboch strán vyžadovať určité kompromisy a zúženie problémov, ktoré sú medzi nimi, a my si myslíme, že máme predpoklady na to, aby sme sa tam dostali,“ povedal. „Je to veľmi náročné, no sme odhodlaní, záleží nám na tom a dúfame, že to povedie k úspešnému mierového diplomatickému riešeniu.“

Kushner sa vyslovil za obnovenie rozhovorov Ukrajiny a Ruska sprostredkovaných Spojenými štátmi. „Dúfajme, že v tejto veci uvidíme čoskoro pokrok,“ citovala ho televízia CNN. Návšteva Trumpových vyslancov v Kyjeve podľa agentúry AP znamená začiatok novej fázy v úsilí Spojených štátov o sprostredkovanie mieru vo viac ako štyri a pol roka trvajúcej vojne medzi Ruskom a Ukrajinou. Tlak USA na jej ukončenie v tomto roku stratil na sile, keďže Washington presmeroval svoju pozornosť na vojnu s Iránom.

Rokovania USA a Ruska bez prelomu

Sobotňajšie rokovania v Moskve, ktoré trvali viac než tri hodiny, sa zjavne skončili bez prelomu, konštatoval Reuters. Poradca Kremľa Jurij Ušakov ich označil za konštruktívne, otvorené a užitočné, nehovoril však o konkrétnych výsledkoch.

Rokovania medzi Ruskom a USA
Foto: SITA/AP

Rusko i Ukrajina sa v sobotu zaviazali na tri dni pozastaviť svoje útoky na hlavné mestá, aby sa zaistil bezpečný presun amerických sprostredkovateľov. Obe krajiny v noci na nedeľu pokračovali vo vzájomných útokoch, avšak vyhýbali sa úderom na Kyjev a Moskvu.

Zelenskyj pred novinármi v nedeľu večer žartom poznamenal, že prítomnosť Witkoffa a Kushnera „fungovala lepšie ako protivzdušné systémy Patriot“. Obaja vyslanci by podľa neho mali do Kyjeva chodiť častejšie, aby si mohli obyvatelia vydýchnuť bez neustálych ruských útokov, doplnila DPA.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Za objednávky zo Sheinu či AliExpressu zaplatíme ešte viac: EÚ prekážajú lacné produkty z Číny

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Doktorka Plybon o dlhovekosti: V zdraví sa môžeme dožiť 100 rokov, starnutie vieme ľahko spomaliť
Doktorka Plybon o dlhovekosti: V zdraví sa môžeme dožiť 100 rokov, starnutie vieme ľahko spomaliť
Navštívili sme jeden z najkrajších a najväčších slovenských vodopádov. Čakalo nás obrovské sklamanie
Tip na výlet
Navštívili sme jeden z najkrajších a najväčších slovenských vodopádov. Čakalo nás obrovské sklamanie
Za socializmu schátral, dnes v ňom boháči utrácajú tisíce eur. Z liečebne duchov vznikol najluxusnejší hotel Slovenska
Za socializmu schátral, dnes v ňom boháči utrácajú tisíce eur. Z liečebne duchov vznikol najluxusnejší hotel Slovenska
Radek navštívil „najdivokejšiu krajinu sveta“: Prespával som aj u miestnych a platil im ryžou. Po zotmení som nevychádzal
Radek navštívil „najdivokejšiu krajinu sveta“: Prespával som aj u miestnych a platil im ryžou. Po zotmení som nevychádzal
Letela som ikonickým balónom v Turecku: Cena je 247 eur, museli sme počkať na schválenie civilným letectvom
Tip na výlet
Letela som ikonickým balónom v Turecku: Cena je 247 eur, museli sme počkať na schválenie civilným letectvom
Zo žien vyrezával maternice a črevá, zjedol obličku: Mäsiar Jack Rozparovač začal vraždiť pred 138 rokmi
Zo žien vyrezával maternice a črevá, zjedol obličku: Mäsiar Jack Rozparovač začal vraždiť pred 138 rokmi
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla
Zdravie
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac