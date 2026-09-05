Stíhačka havarovala priamo pred očami divákov. Pri nešťastí zahynuli dvaja ľudia

Počas leteckej prehliadky v Grécku, severne od Atén, sa odohrala tragédia. Dvojmiestna stíhačka F-4 Phantom sa zrútila priamo pred očami divákov. Zahynuli jej dvaja piloti.
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Pri havárii vznikol požiar a oblaky čierneho dymu
Stíhačka gréckych vzdušných síl sa v sobotu zrútila počas leteckej prehliadky severne od Atén, dvaja jej piloti prišli o život. Pri havárii vznikol požiar a veľké oblaky čierneho dymu stúpali do vzduchu niekoľko sto metrov od divákov. Príčina zrútenia nie je zatiaľ známa, informuje TASR podľa agentúr AP a AFP.
Dvojmiestny stroj F-4 Phantom havaroval krátko po štarte pri manévri v nízkej výške, uviedol novinár verejnoprávnej televízie ERT, ktorý bol na základni Tanagra. Bližšie okolnosti havárie nie sú jasné, no piloti sa podľa miestnych médií nekatapultovali.
Moment the fighter jet crashed in Greece https://t.co/VCnq8aCu5p pic.twitter.com/QHJPpWP0iL
— NEXTA (@nexta_tv) September 5, 2026
Priamo pred očami divákov
Tisíce divákov každoročnej leteckej šou Athens Flying Week sledovali, ako lietadlo náhle spadlo a nastal výbuch. Záchranným tímom podľa armády bránil v prístupe k miestu požiar. Do boja proti nemu nasadili 85 hasičov, ktorým pomáhalo 11 lietadiel a vrtuľníkov na zhadzovanie vody.
Grécky minister obrany Nikos Dendias zrušil cestu na medzinárodný veľtrh v Solúne, aby navštívil miesto nehody.
Pri Poľsku a Grécku našli tri vraky nemeckých plavidiel z druhej svetovej vojny
Pred pár dňami sa objavila správa o tom, že v Baltskom mori pri Poľsku a v Iónskom mori pri Grécku boli objavené tri nemecké vraky z obdobia druhej svetovej vojny. V prípade Poľska ide o dve ponorky U-583 a U-649 a v prípade Grécka sa našiel po dlhom pátraní vrak torpédového člna, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
„Ponorku U-583 objavili 15. júla, druhú o niečo neskôr,“ spresnil Christian Lübcke z Nemeckej komisie pre vojnové hroby (VDK). Ponorka U-583 sa nachádza východne od ostrova Bornholm, ale na správu s presnými súradnicami ponorky U-649 sa ešte len čaká.
Pri potopení ponorky U-583 zahynulo všetkých 45 členov posádky. Z ponorky U-649 sa zachránilo 11 ľudí, no ďalších 35 členov posádky prišlo o život. Pátranie po vraku U-583 viedlo poľské združenie pre výpravy k lodným vrakom.
„Vrak sa zachoval prakticky v jednom kuse, je však omotaný veľkým množstvom rybárskych sietí,“ uviedol pre televíziu Polsat News predseda združenia Piotr Wytychowski.
Po 13 rokoch pátrania bol zase pri gréckom prístavnom meste Preveza v hĺbke 96 metrov objavený vrak nemeckého torpédového člna LS-6, uviedol pre agentúru DPA inštruktor technického potápania a objaviteľ vraku Marinos Giourgas.
Plavidlo bolo počas svojej poslednej misie v Iónskom mori vážne poškodené a smerovalo na opravu na ostrov Korfu. Počas plavby však začalo naberať vodu a v septembri 1943 sa potopilo.
Pozostatky obetí vo vrakoch pravdepodobne zostanú na dne mora. Komisia pre vojnové hroby zvažuje, že požiada poľské úrady o vytvorenie zóny so zákazom potápania s cieľom zaistiť pokoj zosnulých a odradiť prípadných vykrádačov vrakov.
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