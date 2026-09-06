Fico zmiatol celé Slovensko: Zrazu zmenil názor, transakčnú daň napokon možno nezruší

Premiér Robert Fico

Foto: Facebook - Robert Fico

Roland Brožkovič
SITA
TASR
Premiér na zrušenie transakčnej dane zrazu zmenil názor.

Transakčná daň je jedným z najviac kritizovaných konsolidačných opatrení vlády a o jej zrušení sa hovorí už dlho. Premiér Fico pred dvoma týždňami oznámil, že dni transakčnej dane sú zrátané a dodal, že vláda pripraví jej zrušenie. Dal tak nádej mnohým podnikateľom, pre ktorých ide o veľkú záťaž. Prešlo ale pár dní a opäť je všetko inak.

Google News Sledujte interez v Google News —
správy od nás budete mať ako prví.
Pridať ako zdroj

Predseda vlády najnovšie zvažuje, že na koaličnej rade otvorí otázku, či sa zrušenie transakčnej dane neprehodnotí. Ako uviedol vo vyjadrení, takmer 500 miliónov eur by sa v roku 2027 mimoriadne hodilo, napríklad na dostavbu nemocníc a dopravné projekty. Transakčnú daň podľa premiéra platili len podnikatelia a priniesla do rozpočtu stovky miliónov eur, oznámil na sociálnej sieti.

„Keďže táto daň bola predmetom obrovskej kritiky podnikateľskej sféry a opozície a v roku 2027 chceme vyjsť v ústrety aj firmám, padlo politické rozhodnutie o jej zrušení, hoci prídeme v rozpočte takmer o 500 miliónov eur, ktoré musíme nájsť niekde inde,“ uviedol Fico.

„Ja Ti teda nevím Karle“

Po zrušení transakčnej dane sa však podľa premiéra v médiách okamžite začali šíriť názory, že nešlo o opatrenie, ktoré by až tak likvidovalo podnikanie, že zrušenie transakčnej dane nezlepší podnikateľské prostredie, ani nezrýchli hospodársky rast.

Premiér Robert Fico
Foto: TASR – Lukáš Grinaj

„Už to je trápne. Aj to, čo chcú, označujú za ničotné, lebo to prichádza od súčasnej vlády. Ak by sme zrušenie transakčnej dane neoznámili, krutá kritika by pokračovala na dennej báze. Ak ju zrušíme, všetko je naopak, v podstate zrušenie tejto dane ani netreba, pretože vôbec nie je taká škodlivá, ako hovorili pri jej zavádzaní,“ skonštatoval Fico.

„Ja Ti teda nevím Karle. Za týchto okolností sa asi spýtam na koaličnej rade, či zrušenie transakčnej dane neprehodnotíme, keď nie je až tak zlá. Čo poviete?“ povedal Fico.

Predseda vlády sa vyjadril aj k téme štátneho rozpočtu na rok 2027. „Ak sa budeme vo vládnej koalícii počúvať, rozpočet schválime. Rozpočet je ale spoločnou zodpovednosťou Smeru-SD, Hlasu-SD, SNS a skupiny nezávislých poslancov okolo ministra (Rudolfa) Huliaka. Nebude preto možné len navrhovať nové a nové výdavky a predbiehať sa v rušení daňových príjmov a od Smeru očakávať, že rozpočet je výlučne našou vnútrostraníckou povinnosťou ako strany nominujúcej ministra financií. Vo vládnej koalícii zatiaľ platí, že rozpočet nepôjde cestou nových bremien pre ľudí a firmy,“ zdôraznil Fico.

Šutaj Eštokj reaguje

Slová premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o prípadnom prehodnotení zrušenia transakčnej dane vníma minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) ako vyjadrenie o tom, či je naozaj celospoločenská podpora tohto opatrenia. Skonštatoval to v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12. Myslí si, že zrušenie transakčnej dane je jedným z kľúčových prorastových opatrení.

„Vnímam to ako vyjadrenie skúseného politika Roberta Fica, či teda ozaj je tu celospoločenská podpora a že sa zamestnávatelia postavia aj za túto vládu, že ideme rušiť transakčnú daň a zrazu sa im bude podnikať lepšie, že sa naštartuje hrubý domáci priemysel, budú tu investovať do nových segmentov a že to pomôže celej ekonomike, pretože to boli práve predstavitelia zamestnávateľov a opozícia, ktorí takéto niečo žiadajú,“ skonštatoval Šutaj Eštok k vyjadreniu Fica o transakčnej dani.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Slovensko je centrom operácii mnohých tajných služieb, tvrdí Šutaj Eštok. Pre kauzu kamier vyvodil zodpovednosť

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Doktorka Plybon o dlhovekosti: V zdraví sa môžeme dožiť 100 rokov, starnutie vieme ľahko spomaliť
Doktorka Plybon o dlhovekosti: V zdraví sa môžeme dožiť 100 rokov, starnutie vieme ľahko spomaliť
Navštívili sme jeden z najkrajších a najväčších slovenských vodopádov. Čakalo nás obrovské sklamanie
Tip na výlet
Navštívili sme jeden z najkrajších a najväčších slovenských vodopádov. Čakalo nás obrovské sklamanie
Za socializmu schátral, dnes v ňom boháči utrácajú tisíce eur. Z liečebne duchov vznikol najluxusnejší hotel Slovenska
Za socializmu schátral, dnes v ňom boháči utrácajú tisíce eur. Z liečebne duchov vznikol najluxusnejší hotel Slovenska
Radek navštívil „najdivokejšiu krajinu sveta“: Prespával som aj u miestnych a platil im ryžou. Po zotmení som nevychádzal
Radek navštívil „najdivokejšiu krajinu sveta“: Prespával som aj u miestnych a platil im ryžou. Po zotmení som nevychádzal
Letela som ikonickým balónom v Turecku: Cena je 247 eur, museli sme počkať na schválenie civilným letectvom
Tip na výlet
Letela som ikonickým balónom v Turecku: Cena je 247 eur, museli sme počkať na schválenie civilným letectvom
Zo žien vyrezával maternice a črevá, zjedol obličku: Mäsiar Jack Rozparovač začal vraždiť pred 138 rokmi
Zo žien vyrezával maternice a črevá, zjedol obličku: Mäsiar Jack Rozparovač začal vraždiť pred 138 rokmi
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla
Zdravie
Dermatologička Elizabeth Pavlíčková: Opaľovanie nie je zdravé. Znamienka kontrolujte podľa ABCDE pravidla
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Vyskúšali sme Hyrox: Koľko stojí a čo je tajomná disciplína? 10 zaujímavostí o fenoméne, ktorý ovládol svet
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Zvieratá zhoreli, ruiny lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Tina je dojička kráv: Zarobiť viete aj skoro 2 000 € mesačne. Mladí ľudia sa cenia
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Samuel z Detvy je jediným Slovákom žijúcim na karibskom ostrove: Miestni ma zo žartu volali Eminem, zarábajú 600 eur
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur
Tip na výlet
Navštívili sme nádherné historické mestečko, výhľady sme dostali zadarmo. Na deň vám tu stačí 32 eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Tuk - Náš tajný orgán
Liesbeth van Rossum a Mariëtte Boon
18,90 €
Zobraziť viac