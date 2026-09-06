Fico zmiatol celé Slovensko: Zrazu zmenil názor, transakčnú daň napokon možno nezruší

Transakčná daň je jedným z najviac kritizovaných konsolidačných opatrení vlády a o jej zrušení sa hovorí už dlho. Premiér Fico pred dvoma týždňami oznámil, že dni transakčnej dane sú zrátané a dodal, že vláda pripraví jej zrušenie. Dal tak nádej mnohým podnikateľom, pre ktorých ide o veľkú záťaž. Prešlo ale pár dní a opäť je všetko inak.
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Predseda vlády najnovšie zvažuje, že na koaličnej rade otvorí otázku, či sa zrušenie transakčnej dane neprehodnotí. Ako uviedol vo vyjadrení, takmer 500 miliónov eur by sa v roku 2027 mimoriadne hodilo, napríklad na dostavbu nemocníc a dopravné projekty. Transakčnú daň podľa premiéra platili len podnikatelia a priniesla do rozpočtu stovky miliónov eur, oznámil na sociálnej sieti.
„Keďže táto daň bola predmetom obrovskej kritiky podnikateľskej sféry a opozície a v roku 2027 chceme vyjsť v ústrety aj firmám, padlo politické rozhodnutie o jej zrušení, hoci prídeme v rozpočte takmer o 500 miliónov eur, ktoré musíme nájsť niekde inde,“ uviedol Fico.
„Ja Ti teda nevím Karle“
Po zrušení transakčnej dane sa však podľa premiéra v médiách okamžite začali šíriť názory, že nešlo o opatrenie, ktoré by až tak likvidovalo podnikanie, že zrušenie transakčnej dane nezlepší podnikateľské prostredie, ani nezrýchli hospodársky rast.
„Už to je trápne. Aj to, čo chcú, označujú za ničotné, lebo to prichádza od súčasnej vlády. Ak by sme zrušenie transakčnej dane neoznámili, krutá kritika by pokračovala na dennej báze. Ak ju zrušíme, všetko je naopak, v podstate zrušenie tejto dane ani netreba, pretože vôbec nie je taká škodlivá, ako hovorili pri jej zavádzaní,“ skonštatoval Fico.
„Ja Ti teda nevím Karle. Za týchto okolností sa asi spýtam na koaličnej rade, či zrušenie transakčnej dane neprehodnotíme, keď nie je až tak zlá. Čo poviete?“ povedal Fico.
Predseda vlády sa vyjadril aj k téme štátneho rozpočtu na rok 2027. „Ak sa budeme vo vládnej koalícii počúvať, rozpočet schválime. Rozpočet je ale spoločnou zodpovednosťou Smeru-SD, Hlasu-SD, SNS a skupiny nezávislých poslancov okolo ministra (Rudolfa) Huliaka. Nebude preto možné len navrhovať nové a nové výdavky a predbiehať sa v rušení daňových príjmov a od Smeru očakávať, že rozpočet je výlučne našou vnútrostraníckou povinnosťou ako strany nominujúcej ministra financií. Vo vládnej koalícii zatiaľ platí, že rozpočet nepôjde cestou nových bremien pre ľudí a firmy,“ zdôraznil Fico.
Šutaj Eštokj reaguje
Slová premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o prípadnom prehodnotení zrušenia transakčnej dane vníma minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) ako vyjadrenie o tom, či je naozaj celospoločenská podpora tohto opatrenia. Skonštatoval to v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12. Myslí si, že zrušenie transakčnej dane je jedným z kľúčových prorastových opatrení.
„Vnímam to ako vyjadrenie skúseného politika Roberta Fica, či teda ozaj je tu celospoločenská podpora a že sa zamestnávatelia postavia aj za túto vládu, že ideme rušiť transakčnú daň a zrazu sa im bude podnikať lepšie, že sa naštartuje hrubý domáci priemysel, budú tu investovať do nových segmentov a že to pomôže celej ekonomike, pretože to boli práve predstavitelia zamestnávateľov a opozícia, ktorí takéto niečo žiadajú,“ skonštatoval Šutaj Eštok k vyjadreniu Fica o transakčnej dani.
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