Niečo sa stalo počas pristávania: Lietadlo zišlo z dráhy a začalo vrážať do áut, hlásia viacero mŕtvych

Foto: X - Vishii14/SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
SITA
Nie je tiež známe, či sa mŕtvi a zranení nachádzali na palube lietadla alebo na zemi.

Najmenej päť mŕtvych a rovnaký počet zranených si vyžiadal nedeľňajší incident na medzinárodnom letisku v Miami, kde nákladné lietadlo spoločnosti Amazon Air pri pristávaní zišlo z dráhy, prešlo cez cestu, na parkovisku pri sklade Amazonu narazilo do viacerých vozidiel a následne začalo horieť.

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Informovali o tom televízia Sky News a agentúra AFP. Šéf hasičského zboru okresu v Miami-Dade Ray Jadallah na tlačovej konferencii povedal, že traja ľudia boli prevezení do traumatologických centier v kritickom stave, ďalších dvoch ošetrili v miestnej nemocnici.

Ľudia zostali uväznený v autách

Lietadlo podľa neho narazilo do niekoľkých vozidiel, v dôsledku čoho v nich zostalo uväznených viacero ľudí. Potrebná bola preto komplexná vyslobodzovacia operácia technického záchranného tímu. Jadallah nespresnil, či pilot alebo druhý pilot nešťastie prežili. Nie je tiež známe, či sa mŕtvi a zranení nachádzali na palube lietadla alebo na zemi. Príčinu incidentu podľa neho určia Federálny letecký úrad a Národný úrad pre bezpečnosť dopravy.

Boeing 767-300, prevádzkovaný pre Amazon Air spoločnosťou 21 Air, priletel podľa Federálneho úradu pre letectvo (FAA) približne o 14.00 h miestneho času (20.00 h SELČ) zo San Juanu v Portoriku. Po nehode boli na letisku dočasne uzavreté všetky pristávacie a rolovacie dráhy.

Hovorkyňa Amazonu Kelly Nantel uviedla, že spoločnosť bude spolupracovať na vyšetrovaní. „Sme zdrvení správou, že pri dnešnom incidente na medzinárodnom letisku v Miami zahynulo päť ľudí. Vyjadrujeme najhlbšiu sústrasť rodinám, blízkym a všetkým, ktorých sa táto tragická strata dotkla,“ uviedla.

Úrady upozornili cestujúcich na výrazné meškania a možné rušenie letov. K nedeľňajšiemu popoludniu miestneho času bolo na letisku oneskorených približne 250 letov. Po jeho opätovnom otvorení sa očakávajú ďalšie meškania príletov a odletov.

„Môžeme potvrdiť, že lietadlo Amazon Air prevádzkované spoločnosťou 21 Air malo dnes pri pokuse o pristátie na medzinárodnom letisku v Miami nehodu,“ uviedla spoločnosť Amazon vo vyhlásení pre televíziu NBC News. Dodala, že spolupracuje s miestnymi úradmi na jej objasnení.

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