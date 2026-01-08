Obľúbená relácia Na nože sa vracia na obrazovky s novými epizódami. Prvú uvidíme už o niekoľko dní

Foto: Markíza (tlačová správa)

Matej Mensatoris
Na nože
Odpočítajte dni do začiatku.

Divákmi obľúbená relácia Na Nože prichádza s piatou sériou. 10 nových častí, kde šéfkuchár Martin Novák bude pomáhať reštauráciám postaviť sa na nohy, príde na televízne obrazovky už o pár dní. 

Už čoskoro na obrazovkách

Televízia Markíza už 28. januára uvedie novú, piatu sériu populárnej kulinárskej reality šou Na nože. Nové časti budú tradične vysielané každú stredu o 20:30 hod., alebo si ich diváci budú môcť pozrieť v exkluzívnom týždňovom predstihu na Voyo.

Viac z témy Na nože:
1.
Reštaurácia z emotívnej epizódy šou Na nože skončila: Nenápadne zatvorila brány, na jej mieste je už iný podnik
2.
Jeden z najkontroverznejších podnikov z Na nože zatvoril svoje brány: Majiteľka predáva pozemok, už sa tu nenajete
3.
Zaplatili sme len 3 eurá: Vyskúšali sme sa veľmi lacno najesť v reštaurácii z Na nože. Niektorým sa takéto jedlo prieči
Zobraziť všetky články (55)
Foto: Markíza (tlačová správa)

„Na nože patrí dlhodobo medzi naše najsledovanejšie a najobľúbenejšie reality formáty. Diváci oceňujú jeho autenticitu, silné emócie a úprimný pohľad do zákulisia gastronomického biznisu. Aj piata séria prinesie zaujímavé príbehy, výrazné charaktery a prekvapivé situácie, ktoré ukazujú, aké náročné je udržať reštauráciu pri živote. Teší nás, že tvárou formátu zostáva skvelý Martin Novák a verím, že nové časti oslovia divákov rovnako ako tie predchádzajúce,“ hovorí Silvia Majeská, programová riaditeľka skupiny Markíza.

Niektorým sa darí, iným nie

Náš portál v minulosti navštívil mnohé prevádzky zo šou Na nože, niektorým reštauráciám, žiaľ, nepomohol ani Martin Novák. Pred pár dňami sme vás informovali o zatvorení reštaurácie Heydučka v Bratislave. Iným sa ale skvele darí, napríklad obľúbená reštaurácia Yalla Habibi v Banskej Bystrici otvorila popri reštaurácii aj novú kaviareň, v ktorej sme sa boli pozrieť.

Otvoriť galériu (8)
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Našli sme najhoršiu a najlepšiu reštauráciu z Na nože podľa hodnotení Slovákov: Ľuďom ulahodilo niečo…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Mladá žena vracala krv, umrela a 2 roky si to nik nevšimol: Susedia cítili zápach z bytu, mysleli si, že sú to odpadky
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare. Žena porodila osmorčatá, stala sa najnenávidenejšou matkou
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac