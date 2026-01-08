Obľúbená relácia Na nože sa vracia na obrazovky s novými epizódami. Prvú uvidíme už o niekoľko dní

Divákmi obľúbená relácia Na Nože prichádza s piatou sériou. 10 nových častí, kde šéfkuchár Martin Novák bude pomáhať reštauráciám postaviť sa na nohy, príde na televízne obrazovky už o pár dní.
Už čoskoro na obrazovkách
Televízia Markíza už 28. januára uvedie novú, piatu sériu populárnej kulinárskej reality šou Na nože. Nové časti budú tradične vysielané každú stredu o 20:30 hod., alebo si ich diváci budú môcť pozrieť v exkluzívnom týždňovom predstihu na Voyo.
„Na nože patrí dlhodobo medzi naše najsledovanejšie a najobľúbenejšie reality formáty. Diváci oceňujú jeho autenticitu, silné emócie a úprimný pohľad do zákulisia gastronomického biznisu. Aj piata séria prinesie zaujímavé príbehy, výrazné charaktery a prekvapivé situácie, ktoré ukazujú, aké náročné je udržať reštauráciu pri živote. Teší nás, že tvárou formátu zostáva skvelý Martin Novák a verím, že nové časti oslovia divákov rovnako ako tie predchádzajúce,“ hovorí Silvia Majeská, programová riaditeľka skupiny Markíza.
Niektorým sa darí, iným nie
Náš portál v minulosti navštívil mnohé prevádzky zo šou Na nože, niektorým reštauráciám, žiaľ, nepomohol ani Martin Novák. Pred pár dňami sme vás informovali o zatvorení reštaurácie Heydučka v Bratislave. Iným sa ale skvele darí, napríklad obľúbená reštaurácia Yalla Habibi v Banskej Bystrici otvorila popri reštaurácii aj novú kaviareň, v ktorej sme sa boli pozrieť.
