Konečne dobré správy: Postava, o ktorej si mysleli, že zomrela, žije. Diváci Dunaja, k vašim službám majú dôvod na radosť

Foto: TV Markíza

Dana Kleinová
Dunaj k vašim službám
Konečne sa ukázalo, že sa v seriáli nájde aj kúsok dobra.

Najprv zomrel malý Oto a potom o život prišla aj Eva. Smrť týchto postáv v divákoch zarezonovala, pričom sa začali sťažovať, že je toho negatívneho už v seriáli príliš. Tvorcovia seriálu ale boli neoblomní a vysvetľovali, že seriál sa jednoducho odohráva v období, kedy sa takéto nešťastia diali a to, ako sa cítia diváci, je len zlomok toho, čo cítili ľudia v realite. 

Teraz sa ale zdá, že ich sťažnosti predsa len padli na úrodnú pôdu. Hoci im to Evu, Ota či Marínu, ktorá tiež bola milovanou postavou, už nevráti, tvorcovia ukázali, že majú srdce na pravom mieste a poskytli im aspoň jednu dobrú správu. Najnovšia epizóda totiž ukáže, že postava, o ktorej boli presvedčení, že už nežije, stále dýcha a má sa lepšie, než by sa dalo očakávať.

Konečne vedia, aký osud ju postretol

Zatiaľ čo diváci vedia, že Michal sa bezpečne vrátil do Bratislavy a dokonca aj plochonohý Julo zvládol nástrahy vojny, existujú postavy, ktorých osud nebol taký istý. Napríklad, doteraz diváci nevedia, čo sa stalo s Kasperom a či ho Lena ešte niekedy uvidí. V seriáli totiž platí, že kým postava nie je mŕtva, stále má šancu na návrat.

Teraz sa ukázalo, že hoci Dávid prekonal obrovskú stratu potom, ako stratil manželku Evu a ostal sám na deti, ktoré ho nemajú v rodnom liste uvedeného ako otca, konečne dostane aj dobré správy. Tie prekvapivo prinesie Astrid.

Foto: TV Markíza

Astrid sa rozhodne zbaliť a presunúť do penziónu. Tam náhodne zbadá vyloženú fotografiu pani Márie a medzi rečou v prítomnosti Magdy spomenie, že ju nielenže pozná, ale dokonca od nej nedávno jedla vynikajúcu štrúdľu. Nasleduje scéna ako dôkaz a diváci tak na vlastné oči vidia, že je pani Mária, Dávidova babka, živá a zdravá a napriek tomu, čo sa dozvedeli o koncentračných táboroch a aké hrôzy si predstavovali, že tam obľúbenú postavu postihli, pani Mária mala šťastie.

V scéne z Auschwitzu Astrid obeduje s Frau Maschke, ktorú diváci tiež veľmi dobre poznajú, keďže ju spoznali nielen vďaka zápletke s Wolfim, ale tiež vďaka Ludwigovej snahe zničiť rodinu Klausovcov. Pri stole tieto dve ženy neobsluhuje nik iný ako spomínaná pani Mária a dokonca vidíme aj tú štrúdľu, ktorú Astrid pred Magdou ospevovala.

Z uniformy pred kamery. Adam Bardy prezradil, čo ho v skutočnosti priviedlo k herectvu

