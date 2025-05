Objavia v sebe silu a začnú odznova. Toto sú 3 znamenia zverokruhu, ktoré sa zbavia zlozvykov počas prvých dní v máji

Obsedantné Pluto sa 4. mája v nezávislom Vodnárovi dostalo do retrográdneho pohybu. Pocítia to tri znamenia zverokruhu, ktoré si konečne budú môcť vydýchnuť. Nezáleží, či ide o toxickú osobu, od ktorej sa nevedia odtrhnúť a či o správanie, ktoré ich často priviedlo do úzkych, alebo za tým bola iná vec, ktorá im škodila a mali problém s ňou skoncovať. Tentoraz bude prekonanie tohto nutkania oveľa jednoduchšie, ako si myslia. Odrazu ich to nebude stáť toľko námahy a svojich démonov porazia ľavou zadnou.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Niektorí si nevedia odpustiť cigaretu celý svoj život, iní bojujú s ľuďmi, ktorým dovolia prekročiť hranice, a preto sú nimi vždy využívaní. Potom plačú do vankúša, prečo sa im v živote dejú také veci. Je na čase utrieť si slzy, postaviť sa na nohy a hlavne za svoje rozhodnutia. Prvé dni v máji totiž budú priať hlavne trom znameniam zverokruhu v realizácii určitej zmeny v ich živote, ako píše Collective World. Práve teraz je skvelý čas dať ráznu bodku za niečím, čo vás dlhšie sužovalo. Nechajte odísť nesprávnu osobu zo svojho života a prestaňte s neresťou. Hviezdy vás v tom podporia.

Rak

Začiatok mája pre vás znamená vzrušujúcu zmenu. Konečne sa môžete oslobodiť od zlozvyku, ktorý podkopáva vaše zdravie. Či už to znamená prestať fajčiť, stať sa triezvym alebo ukončiť toxický vzťah, na tom nezáleží. Dôležité je, že sa tejto závislosti môžete zbaviť s minimálnym nepohodlím. Možno budete šokovaný, keď si uvedomíte, aké ľahké je začať odznova, najmä s pomocou podpornej skupiny. Budete mať v sebe dostatok sily, ktorá vám to celé zjednoduší.

Váhy