Obec varuje, medvedicu s mláďatami videli pri ihrisku: V týchto častiach si pobyt v prírode rozmyslite

Leto je obdobím, keď to ľudí prirodzene ťahá do hôr a lesov. Na prechádzku, na túru, na čerstvý vzduch. No nie každý výlet sa skončí tak, ako si ho človek naplánuje. V uplynulých dňoch sa vo viacerých kútoch Slovenska objavili medvede, a nie hocikde. Videli ich pri parkoch, kaštieľoch, ihriskách aj priamo na cestách.

Na ich výskyt upozornili obyvatelia obcí, vodiči aj miestne poľovné združenia. Zábery sa objavili na sociálnych sieťach a o pohybe šeliem informoval aj portál Sprej na medveďa, ktorý tieto situácie dlhodobo sleduje a pravidelne informuje verejnosť.

Medveďa videli v parku, pri kaštieli aj neďaleko obývaných častí

Jedno z najčerstvejších hlásení pochádza z obce Mošovce v okrese Turčianske Teplice. V stredu 9. júla sa tam miestnemu obyvateľovi podarilo natočiť medveďa v Mošovskom parku, kam pravidelne chodia na prechádzky nielen miestni, ale aj návštevníci z okolia. Šelma bola neskôr videná aj na lúke za kaštieľom.

Obec v tejto súvislosti žiada ľudí o zvýšenú opatrnosť a vyzýva ich, aby v prípade ďalších pozorovaní poskytli aktuálne fotografie a videá Zásahovému tímu Štátnej ochrany prírody, ktorý bude situáciu sledovať.

Pri Železnej Breznici pravdepodobne ide o medvedicu s mláďatami

V ten istý deň sa objavilo ďalšie hlásenie, tentoraz z oblasti medzi obcou Železná Breznica a časťou Huta v okrese Zvolen. Vodič, ktorý prechádzal týmto úsekom okolo devätnástej večer, zaznamenal prítomnosť medveďa na ceste. Podľa všetkého išlo o medvedicu s dvoma mláďatami.

V okolí Železnej Breznice a neďalekých obcí však nejde o prvý prípad. Už koncom apríla boli štyri medvede videné blízko obce Tŕnie. Medvedica s dvoma mláďatami sa pohybovala aj nad obcou Trnavá Hora a začiatkom júna videli ďalšieho jedinca pri obci Tŕnie smerom na Kašovu Lehôtku.

Výskyt medveďa hlásili aj v Tribeči

O prítomnosti medveďa informovali aj obce Velčice a Zlatno, ktoré sa nachádzajú v okrese Zlaté Moravce. Výskyt v pohorí Tribeč oznámilo miestne poľovné združenie. Obce na svojich stránkach vyzvali občanov, aby boli počas prechádzok a turistiky v lese maximálne obozretní.

Neodporúča sa chodiť do lesa osamote a vhodné je vyhýbať sa oblastiam s hustou a neprehľadnou vegetáciou, kde by mohlo dôjsť k nečakanému stretnutiu so šelmou.

Medvedica s tromi mláďatami sa pohybovala aj pri Šútove

V stredu 9. júla bola medvedica s tromi mláďatami pozorovaná aj v obci Šútovo, ktorá leží v okrese Martin. Medvede sa pohybovali v dopoludňajších hodinách v priestore medzi riekou Váh a miestnym ihriskom. Zaznamenaný bol aj pohyb ďalších jedincov pri neďalekej obci Turany. Začiatkom júla tam medveďa videli na ceste smerom na Ratkovo a Krpeľany.

Vyhnite sa rizikovým miestam, odborníci odporúčajú zvýšiť opatrnosť

Aj keď výskyt medveďov na Slovensku nie je ničím výnimočný, častejšie a opakované pozorovania v blízkosti ľudských sídiel zvyšujú riziko nečakaného kontaktu aj na menej očakávaných miestach. Odborníci preto odporúčajú zvýšiť pozornosť pri pohybe v lese. Najmä v oblastiach s hustou vegetáciou alebo v menej frekventovaných lokalitách je dôležité pohybovať sa v skupine, nahlas komunikovať a vyhnúť sa tichému pohybu, ktorý by mohol medveďa prekvapiť.