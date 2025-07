Terčom sa stala ďalšia pôrodnica: Rusi útočili na Charkov, bábätká prežili obrovský stres, zhoršil sa im zdravotný stav

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok odsúdil najnovšie útoky ruskej armády, ktoré si vyžiadali obete na životoch aj zranených. Zasiahnutá bola okrem iného pôrodnica v Charkove, kde sa v dôsledku prežitého stresu skomplikoval stav troch rodičiek a troch novorodencov, informovala britská stanica BBC.

Ostreľovaná bola v Charkove aj stomatologická klinika, uvádza TASR. Zelenskyj obvinil ruskú armádu z úmyselného cielenia na civilistov. Uviedol, že k útokom došlo aj v Dnepropetrovskej, Mykolajivskej a Sumskej oblasti.

Regionálne úrady v piatok vo svojej zvodke informovali, že za uplynulých 24 hodín si ruské útoky proti Ukrajine vyžiadali najmenej deväť civilných obetí a najmenej 42 zranených. Zatiaľ čo Zelenskyj v noci na piatok spomínal len zranených, BBC popoludní informovala už aj o obetiach týchto úderov: pri útoku dronu v Chersone zahynul 49-ročný muž idúci na bicykli a v Záporožskej oblasti zomrela 71-ročná žena, ktorú zasiahlo ruské delostrelectvo.

Russian strikes on our people. Yet another atrocity. In Kharkiv, nine people were injured as a result of a drone attack. Among the wounded are women in a maternity hospital – mothers with newborns, women recovering from surgery. Fortunately, no children were injured. Russia is… pic.twitter.com/q51BVFpBlO

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 11, 2025