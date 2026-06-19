Superhviezda Zapletalová opäť zvíťazila: V behu na 400 m prekážok súperkám nedala žiadnu šancu

Slovenská bežkyňa Emma Zapletalová

Ilustračná foto z ostravských pretekov: TASR - Veronika Mihaliková

Lucia Mužlová
TASR
Zapletalová po 6. najlepšom čase histórie: „Som veľmi šťastná“.

Vyhráva jedny preteky za druhými. Vynikajúca Zapletalová aj dnes potešila všetkých Slovákov. Súperkám v behu na 400 metrov prekážok nedala šancu. Zároveň dosiahla šiesty najlepší čas histórie.

Slovenská atlétka Emma Zapletalová triumfovala aj vo svojom štvrtom tohtoročnom predstavení v Diamantovej lige. Na piatkovom mítingu v katarskej Dauhe zvíťazila v behu na 400 m prekážok časom 52,30 s, čím zlepšila svoj svetový výkon roka, rekord mítingu aj národný rekord. Do cieľa dobehla na prvej priečke pred Jamajčankou Rushell Claytonovou a Kemi Adekoyaovou z Bahrajnu.

“Som veľmi šťastná,” hovorí Zapletalová

Bronzová medailistka z vlaňajších MS v Tokiu už mala po víťaznom hetriku v Rabate, Ríme a Osle istotu účasti na finálovom mítingu Diamantovej ligy začiatkom septembra v Bruseli. Na štarte, rovnako ako pred deviatimi dňami v Nórsku, chýbali hviezdne Američanky Anna Cockrellová a Dalila Muhammadová.

Slovenská atlétka Emma Zapletalová po víťazstve.
Foto: TASR/AP

Najväčšou konkurentkou 26-ročnej Zapletalovej bola v horúcich katarských podmienkach Rushell Claytonová. Tá mala z tohtosezónnych mítingov Diamantovej ligy na konte dve tretie a jedno druhé miesto. Ani v Katare, kde sa termín podujatia presunul z 8. mája pre vojenský konflikt na Blízkom východe, však 33-ročná Jamajčanka nestačila na držiteľku svetového výkonu roka. Zapletalová vedie v celkovom poradí disciplíny s plným počtom 32 bodov.

„Som veľmi šťastná zo svojho osobného maxima a národného rekordu. Som spokojná, že sme ho dosiahli tak, ako sme si to s trénerom naplánovali. Keď štartujem, vždy sa sústredím na seba a robím maximum. Viem, že nie je ľahké vyhrať preteky, pretože sú tu aj iné veľmi dobré bežkyne. Vždy sa sústredím na svoju prácu a keď ju robím kvalitne, môže to byť veľmi pekný výsledok,“ povedala po šiestom najlepšom čase histórie Zapletalová.

V európskych tabuľkách jej patrí druhé miesto za fenomenálnou Femke Bolovou. Zapletalová si zároveň z Kataru odnesie prémiu 5000 dolárov za prekonanie rekordu mítingu.

Na Slovensku sa zrejme po dlhej dobe našla skutočná hviezda svetovej atletiky. Ako sme vás informovali v našom článku počas týždňa, slovenská atlétka Zapletalová triumfovala aj vo svojom treťom tohtoročnom vystúpení v Diamantovej lige. Na stredajšom mítingu v Osle dobehla v pretekoch na 400 m cez prekážky do cieľa prvá v čase 53,13 s. Bronzová medailistka z minuloročných MS v Tokiu tak nadviazala na svoje víťazstvá v Rabate a Ríme.

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