Chcete dať svoje dieťa do letného tábora? Pripravte si o stovky eur naviac, ceny šli poriadne hore

Letné prázdniny začnú už o pár dní a rodičia stoja pred otázkou, kam pôjdu ich deti na dva mesiace. Väčšinou si berú dovolenku v práci, pošlú ratolesti k starým rodičom, no často využijú aj možnosť letného tábora. Mnohí rodičia však stoja pred dilemou, či sú ochotní investovať stovky eur. Letné tábory totiž zdraželi.
Pobytového alebo denného tábora sa počas letných prázdnin zúčastní 40 percent detí na Slovensku. Väčšina rodičov pritom vníma, že ceny sú vyššie ako minulý rok. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry Ipsos pre spoločnosť Home Credit, ktorý sa uskutočnil koncom mája. Takmer štvrtina opýtaných sa v ňom vyjadrila, že si letné tábory pre deti nemôže dovoliť.
„Aj v tomto prípade dáta z prieskumu odhalili značné regionálne rozdiely predovšetkým medzi hlavným mestom a východnou časťou republiky. Zatiaľ čo v prípade Bratislavy pôjdu do nejakého tábora až takmer dve tretiny detí, presne 66 percent, na východe Slovenska sú to len tri z desiatich, 31 percent. Rozdiel je tu teda viac ako dvojnásobný,“ priblížil analytik Home Creditu Jaroslav Ondrušek.
Z rozpočtu odkroja tábory stovky eur
Letné tábory, predovšetkým tie pobytové, odkroja z rodinného rozpočtu stovky eur. Rodiny za tábory počas letných prázdnin najčastejšie utratia od 200 do 400 eur. Pod 200 eur sa zmestí necelá štvrtina a takmer pätina domácností minie od 400 do 600 eur. Dve zo sto rodín zaplatia za tábor viac ako 1000 eur.
Väčšina pritom vníma zdraženie táborov oproti minulému roku, viac ako polovica spomína navýšenie do 20 percent. Piati zo sto hovoria o viac ako 50-percentom zvýšení cien.
Takmer štvrtina opýtaných sa v prieskume vyjadrila, že pre vysoké náklady neposlala dieťa do tábora alebo na inú prázdninovú aktivitu, hoci tam chcelo ísť, 14 percent z nich opakovane. „Častejšie riešia tento problém rodiny, kde chýba jeden z rodičov a taktiež domácnosti s troma a viacerými deťmi,“ dodal Ondrušek.
Deti budú v lete napríklad v táboroch alebo na sústredeniach, ktoré súvisia s ich záľubou, či už ide o šport, umenie alebo skauting. Spolu ich je 17 percent. V denných táboroch, kam prichádzajú deti ráno a popoludní sa vracajú domov, zas bude tráviť časť leta 12 percent a v klasických pobytových táboroch s celodenným programom a ubytovaním 11 percent. Už koncom mája 43 percent rodičov vedelo, že ich potomkovia tento rok žiadny tábor v lete neabsolvujú, ďalší sa ešte nerozhodli.
Idú vaše deti do letného tábora? Toto radí psychologička
Letné tábory u mnohých rodičov i detí vyvolávajú neistotu, stres či slzy pri lúčení. Psychologička Alžbeta Kolbová z kežmarskej nemocnice rodičom radí, aby s deťmi komunikovali o tom, čo ich v letnom tábore čaká.
Odlúčenie od rodičov môže byť podľa nej náročné pre každé dieťa – len v inej intenzite. Významnú rolu zohráva osobnosť dieťaťa, predchádzajúce skúsenosti, ale aj to, či ide do tábora s kamarátmi alebo úplne samo. Rôzne typy táborov predstavujú pre deti aj rôznu mieru komfortu a výziev.
„Nie je možné stanoviť ideálny vek, kedy by dieťa ‚malo‘ ísť na tábor. Oveľa dôležitejšie je sledovať signály a komunikovať. Pýtajte sa detí, či by do tábora chceli ísť, či by uprednostnili denný alebo pobytový a s kým by tam chceli byť,“ radí Kolbová. Dobré je podľa nej začínať kratšími formami odlúčenia, napríklad dennými tábormi, prespávaním u starých rodičov alebo kamarátov.
Psychologička odporúča ešte pred nástupom do tábora s dieťaťom hovoriť o tom, čo ho čaká, aký bude program, ako to prebieha. „Zdieľajte vlastné pozitívne zážitky, vysvetlite, čo môže dieťa očakávať. Pomáha aj praktická príprava – balenie vecí spolu, spoločné čítanie informácií od organizátora. Čím viac informácií, tým menej neistoty,“ skonštatovala Kolbová.
Podotkla, že strach z neznámeho je prirodzený, pri separačnej úzkosti však odporúča poradiť sa s odborníkom. Ak dieťa plače alebo váha v deň nástupu, rodičia by mali zostať pokojní a citlivo, no povzbudzujúco reagovať. V prípade, že chce ísť domov, nemusí to hneď znamenať problém. „Rozprávajte sa s dieťaťom, pomenujte jeho emócie, uistite ho, že mu veríte a že smútok je normálny. Ak nejde o vážny dôvod, netreba panikáriť, ale dieťa v jeho samostatnosti podporiť,“ zdôraznila Kolbová.
Psychologička dodáva, že tábory rozvíjajú zručnosti aj sebadôveru, učia tiež samostatnosti a zodpovednosti. Vyzýva rodičov na trpezlivosť, empatiu, a aby dieťa do tábora nenútili. „A nezabúdajte, čas, keď je dieťa v tábore, je príležitosť aj pre vás – na oddych, načerpanie síl a vlastné aktivity,“ uzatvára Kolbová.
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