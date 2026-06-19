Vážna nehoda v Anglicku: Zrazili sa 2 vysokorýchlostné vlaky, na mieste zasahujú záchranári

Reprofoto: X/PolitlcsUK

Lucia Mužlová
TASR
Na mieste sú záchranné zložky.

Britská dopravná polícia v piatok oznámila, že reaguje na hlásenia o zrážke dvoch vlakov v okolí mesta Bedford severne od Londýna. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP a televízií BBC a Sky News.

„Reagujeme na hlásenia o zrážke dvoch vlakov v oblasti Bedfordu,“ napísala dopravná polícia v príspevku na sociálnej sieti X. Železničné spoločnosti a hasiči odporúčajú miestu sa vyhnúť. Na mieste zasahujú záchranári.

Cestujúci pre BBC povedal, že sa počas zrážky nachádzal v prednom vozni jedného z vlakov. “Bolo to akoby ma zasiahla bomba”. Opísal, že videl samé krvavé tváre a zranených ľudí. Niektorí ľudia mali podľa neho zlomené nohy.

Ministerka dopravy Heidi Alexanderová je „hlboko znepokojená správami o zrážke dvoch osobných vlakov spoločnosti East Midlands Railway“. Poďakovala sa záchranným zložkám, ktoré sú na mieste a starajú sa o ranených.

Správu aktualizujeme.

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