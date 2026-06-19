Meloniová vraj mala Trumpa prosiť o fotku. Premiérka hovorí o klamstvách, Rím zrušil návštevu USA

Zdá sa, že Donald Trump z úst opäť vypustil výroky, ktoré tentoraz pobúrili Talianov a dokonca sa dá hovoriť, že spôsobili až diplomatický škandál, kvôli ktorému Rím zrušil cestu ministra do Spojených štátov. Čo sa presne malo odohrať?
Taliansky minister zahraničných vecí v piatok zrušil plánovanú návštevu Spojených štátov po medializovaných výrokoch amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré mali zosmiešňovať premiérku Giorgiu Meloniovú. „Závažné a urážlivé slová prezidenta Trumpa… urážajú celé Taliansko,“ uviedol na platforme X Antonio Tajani, ktorý mal návštevu USA absolvovať 21. a 22. júna.
Meloniová uviedla, že ju Trumpove slová pre televíziu La7 po skončení samitu G7 vo francúzskom meste Évian „ohromili“. Podľa prepisu, ktorý poskytla stanica, Trump tvrdil, že Meloniová na samite „strašne veľmi chcela spoločnú fotografiu“ a súhlasil len preto, že mu jej bolo „ľúto“. Tiež naznačil, že Meloniová môže byť „rada, že som sa s ňou rozprával, nemusel som“.
Meloniová je zdesená
Premiérka označila výroky za „vymyslené“ a dodala: „Ani ja, ani Taliansko nikdy neprosíme.“ „Nechápem, prečo sa prezident Spojených štátov správa takto k vlastným spojencom,“ napísala talianska líderka. „Mrzí ma len, že rovnakú rozhodnosť neprejavuje voči nepriateľom Západu a Spojených štátov, voči lídrom, ku ktorým je oveľa ústretovejší.”
Trump said that Meloni “begged” him to take a photo with her at the G7 summit.
Meanwhile, Meloni and Trump: https://t.co/sQyRloNsxI pic.twitter.com/OCXg4iBBTz
— NEXTA (@nexta_tv) June 19, 2026
Talianska premiérka na výroky Trumpa reagovala, “že je z nich zdesená“. Pre La7 zároveň dodala, že nevie, prečo sa prezident USA takto správa voči svojim spojencom.
Meloniová v stredu na záver stretnutia lídrov krajín G7 hovorila o „veľmi pozitívnej atmosfére“ s tým, že medzi Trumpom a ostatnými lídrami neboli „žiadne trenice“.
Vzťahy medzi prezidentom a Meloniovou, ktorá mu bola predtým naklonená a snažila sa profilovať ako most medzi Európou a Trumpovou administratívou, sa zhoršili počas vojny na Blízkom východe.
Trump sa obrátil proti Meloniovej v apríli potom, ako bránila pápeža Leva XIV. pred ostrou kritikou amerického prezidenta za jeho protivojnové postoje. Meloniová vtedy označila Trumpove slová za „neprijateľné“, na čo Trump reagoval sériou ďalších útokov. Okrem iného ju obvinil, že nie je Spojeným štátom nápomocná, a dokonca pohrozil stiahnutím amerických jednotiek z Talianska. Rím „nám nijako nepomohol“ vo vojne proti Iránu, argumentoval.
Nahlásiť chybu v článku