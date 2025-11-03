O tomto diváci nevedeli. Petra Dubayová prehovorila o konci v Dunaji, pôvodne mala jej postava skončiť inak

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Tvorcovia zvažovali ešte jednu alternatívu. 

Jedna z epizód priniesla srdcervúci moment, keď sa Eva lúčila s Dávidom a poslednýkrát vydýchla. Tak sa Dunaj, k vašim službám rozlúčil s jednou z postáv, ktorá zomrela po bombardovaní v nemocnici na vážne zdravotné následky. Hoci koniec v seriáli herečka prijala, nebolo to jednoduché.

Spomínanú scénu, ktorá mnohých fanúšikov doviedla k slzám, natáčala Petra Dubayová v ôsmom mesiaci tehotenstva. Ide o koniec bez návratu, keďže mladá herečka odišla na materskú dovolenku. Ako priznala v rozhovore pre Markízu, nebola nadšená z toho, že seriálová Eva zomrie.

Mohlo sa to skončiť inak

Celý projekt jej prirástol k srdcu, spoznala tam skvelú partiu ľudí a seriál nakrúcala takmer 3 roky, čo už je nejaká doba. Dunaj sa tak pre ňu stal akýmsi zvykom a každodennosťou. „Keď prišla táto informácia, na jednej strane to bolo pochopiteľné, na druhej mi to bolo veľmi ľúto, že sa už nebudem môcť vrátiť. Je to iné, keď človek niekam odíde alebo odcestuje, že ho vypíšu týmto spôsobom. Tá smrť je definitívna pre postavu,“ priznala Petra.

Potom si však uvedomila jednu vec. „Je to vlastne fajn, také uzavretie nejakej kapitoly, že to aj oživí dej a že aj pre mňa to môže byť oslobodzujúce a potom budem môcť robiť niečo nové,“ poznamenala herečka, ktorá sa na to pozerá inak.

Smrť však nebola jedinou možnosťou. Podľa Petriných slov tvorcovia zvažovali ešte jednu alternatívu odchodu postavy. „Riešili sme to aj s producentom a bola možnosť, že by som niekam odcestovala s bábätkom. Ale bolo to podobné tomu, keď som čakala malého Janka a asi by sa ten dej príliš nelíšil od toho, čo sa dialo v predošlých sériách,“ povedala Petra.

Je s tým zmierená

