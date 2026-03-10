My pijeme cez papierové slamky, oni bombardujú ropné zariadenia. Šíri sa nový trend, upozorňuje na nepochopiteľnú vec

Úrad generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa varoval v pondelok pred „závažnými environmentálnymi dôsledkami“ nedávnych vojenských útokov na ropné a odsoľovacie zariadenia na Blízkom východe, ktoré sú vážnou hrozbou pre kvalitu vzduchu a pitnej vody.
„Naďalej upozorňujeme na humanitárne dôsledky stupňujúceho sa násilia v niektorých častiach Blízkeho východu, ktoré vedie k rastúcemu počtu civilných obetí, poškodeniu civilnej infraštruktúry a rastúcemu vysídľovaniu obyvateľstva,“ povedal na tlačovej konferencii Guterresov hovorca Stéphane Dujarric.
Ako dodal, OSN je „obzvlášť znepokojená počtom správ o nedávnych útokoch na ropné zariadenia, ktoré by mohli mať vážne environmentálne následky v celom regióne s okamžitým možným dosahom na bezpečnosť vody, vzduchu, ktorý ľudia potrebujú dýchať, a na potraviny“.
Nový trend
Internetom sa medzitým šíri nový trend, v ktorom ľudia upozorňujú na zvláštny paradox. Ľudia v príspevkoch ironicky porovnávajú svoje každodenné eko-zvyky, ako sú papierové slamky či poctivé triedenie odpadu, s apokalyptickými zábermi horiacich ropných rafinérií na Blízkom východe.
Frustrovaná verejnosť sa pýta, aký zmysel má ich snaha o záchranu planéty, keď jeden vojenský útok vypustí do atmosféry toľko emisií a toxických látok, ktoré v priebehu pár minút vymažú snaženie miliónov jednotlivcov. Je to akýsi stret medzi „malou“ zodpovednosťou bežného človeka a veľkou deštrukciou, ktorú majú v rukách svetoví lídri.
Bahrajnské ministerstvo vnútra v nedeľu uviedlo, že iránsky dronový útok poškodil aj odsoľovaciu stanicu vody, ktorá je nevyhnutnou súčasťou hospodárstva tejto krajiny a zásobovania pitnou vodou.
„Opäť opakujeme, že musia byť prijaté všetky možné opatrenia na ochranu civilistov pred dôsledkami nepriateľských akcií a na zabránenie poškodeniu zdravotníckych zariadení, škôl, vodovodných systémov a ďalšej nevyhnutnej infraštruktúry,“ povedal Dujarric. V nedeľu bolo cieľom izraelských útokov aj niekoľko ropných zariadení v Iráne, kým Teherán útočil na ropné zariadenia v krajinách Perzského zálivu.
