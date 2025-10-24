O koľko majú muži vyššie dôchodky ako ženy? Štatistiky hovoria jasne, priepasť by sa pritom mala čoskoro znížiť

Foto: Pixabay

Dana Kleinová
Dôchodky
Rozdiely v dôchodkoch medzi mužmi a ženami na Slovensku pretrvávajú aj v tomto roku, pričom ženy dostávajú menej peňazí.

Vláda schválila novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá sa sústredí na rodičov, najmä matky, ktoré vychovali deti a strávili časť života na materskej dovolenke, čím si znížili príjem. Po novom sa im za toto obdobie bude rátať rovnaký príjem akoby pracovali, čím sa celkovo zvýši ich penzia a už čoskoro začnú poberať novú sumu. Tým by sa mala odstrániť dôchodková priepasť, ktorú v súčasnosti medzi penziami pozorujeme.

Ako informuje portál openiazoch.sk na základe údajov Sociálnej poisťovne, rozdiely v dôchodkoch medzi mužmi a ženami na Slovensku pretrvávajú aj v tomto roku, pričom ženy dostávajú menej peňazí. Pri pozostalostných dávkach je situácia opačná, keďže vdovský dôchodok je vyšší ako vdovecký. Oba rozdiely pritom majú svoje odôvodnenie.

Takýto je rozdiel

Priemerné výšky dôchodkov vyplácaných v polovici tohto roka ukazujú, že zatiaľ čo v prípade starobných dôchodkov v priemere dostávajú muži takmer 775 eur, ženy len necelých 632 eur, čiže o 143 eur mesačne menej. Podobný rozdiel sa objavuje aj pri priemerných predčasných dôchodkoch. Tam dostávajú ženy menej o takmer 130 eur.

Foto: Pexels

Rozdiel v neprospech žien nájdeme aj pri invalidných dôchodkoch. U mužov sú vo výške 437 eur a v prípade žien 387 eur, čiže rozdiel medzi nimi dosahuje zhruba 50 eur.

Tieto rozdiely sú výsledkom dlhodobých rozdielov v zárobkoch a odpracovaných rokoch, keďže ženy častejšie odchádzajú na materskú dovolenku a ostávajú doma s deťmi. Práve to by mala vyriešiť novela zákona, na základe ktorej má Sociálna poisťovňa päť rokov na prepočítanie dôchodkov a vyrátanie novej sumy, ktorá bude spravodlivejšia.

To, že majú muži vyšší dôchodok, sa navyše odzrkadľuje aj na pozostalostných dôchodkoch. Tie sa totiž rátajú z dôchodku zosnulého partnera, preto sú vdovské dôchodky prevažne vyššie ako tie vdovecké. Navyše pozostalostný dôchodok poberá viac žien ako mužov, keďže je častejšie, že žena prežije svojho muža, a nie naopak.

