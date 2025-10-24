Najprv vyhral Farmu, teraz ho označili za najkrajšieho muža Slovenska. Peter bude reprezentovať krajinu vo svete

Foto: Instagram (farma.markiza)

Dana Kleinová
Slovensko spoznalo nového víťaza titulu Man of The Year Slovak Republic.

Minulý rok diváci Farmy sledovali napäté finále, v ktorom sa stretli Peter, Hoku a Matúš. Finančnú výhru, ako aj titul najšikovnejšieho farmára si nakoniec odniesol domov Peter a teraz dokázal, že to nemalo byť naposledy, čo o ňom budeme počuť. V lete tohto roku sa prvýkrát prešiel po prehliadkovom móle a zdá sa, že zistil, že sa uplatní aj vo svete krásy.

„Oficiálne vyhlasujeme: PETER JANIGA je Man of The Year Slovak Republic 2025!“ objavil sa oznam na oficiálnom instagramovom účte Mister Slovak Republic. 34-ročný Prešovčan si tak môže do životopisu do kolónky profesionálny tanečník a učiteľ tanca pripísať aj víťaz koruny krásy.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Farma (@farma.markiza)

„Nebudem klamať, je to skvelý pocit – niečo medzi hrdosťou a pokorou. Získať tento titul pre mňa neznamená dokonalosť, ale odvahu byť sám sebou, pracovať na sebe a ukázať, že skutočná sila je v rovnováhe – medzi telom, mysľou a srdcom,“ priznal s úsmevom Peter Janiga.

Víťaz si šerpu a titul Man of the Year Slovak Republic 2025 prevzal z rúk Jozefa Oklamčáka, zakladateľa súťaží Mister Slovensko a Miss Slovensko. Po jeho boku stáli módny dizajnér Jozef Grondžák a uznávaný fotograf Radoslav Orenič – trojica odborníkov, ktorí vedia, čo znamená skutočný šarm, osobnosť a štýl.

Bude reprezentovať Slovensko

„Porota sa jednohlasne zhodla – jeho charizma, osobnosť a reprezentatívny vzhľad si tento titul zaslúžia,“ stálo ďalej v ozname. Peter Janiga sa tak oficiálne stal zároveň aj I. Vicemister Slovenskej republiky 2025, a tak má spolu s Víťazom Farmy na konte už tri tituly. Dva z nich už o pár týždňov obháji na svetovom kole.

Svetová súťaž krásy mužov s názvom Man of The Year sa uskutoční 14. novembra na Bali. Minulý rok zvíťazil a svetové prvenstvo získal aktuálny Man of The Year 2024 Kevin Mruškovič.

„Je to obrovská česť a zároveň zodpovednosť. Pracujem na sebe každý deň – fyzicky aj mentálne. Chcem ukázať, že Slovensko má mužov, ktorí dokážu byť silní, charizmatickí, a pritom ľudskí,“ hovorí Peter Janiga.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zakryté tváre na červenom koberci nie sú len otázkou štýlu a volaním o pozornosť. Expertka…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Na Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenieNa Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenie
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac