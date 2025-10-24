Najprv vyhral Farmu, teraz ho označili za najkrajšieho muža Slovenska. Peter bude reprezentovať krajinu vo svete

Minulý rok diváci Farmy sledovali napäté finále, v ktorom sa stretli Peter, Hoku a Matúš. Finančnú výhru, ako aj titul najšikovnejšieho farmára si nakoniec odniesol domov Peter a teraz dokázal, že to nemalo byť naposledy, čo o ňom budeme počuť. V lete tohto roku sa prvýkrát prešiel po prehliadkovom móle a zdá sa, že zistil, že sa uplatní aj vo svete krásy.
„Oficiálne vyhlasujeme: PETER JANIGA je Man of The Year Slovak Republic 2025!“ objavil sa oznam na oficiálnom instagramovom účte Mister Slovak Republic. 34-ročný Prešovčan si tak môže do životopisu do kolónky profesionálny tanečník a učiteľ tanca pripísať aj víťaz koruny krásy.
„Nebudem klamať, je to skvelý pocit – niečo medzi hrdosťou a pokorou. Získať tento titul pre mňa neznamená dokonalosť, ale odvahu byť sám sebou, pracovať na sebe a ukázať, že skutočná sila je v rovnováhe – medzi telom, mysľou a srdcom,“ priznal s úsmevom Peter Janiga.
Víťaz si šerpu a titul Man of the Year Slovak Republic 2025 prevzal z rúk Jozefa Oklamčáka, zakladateľa súťaží Mister Slovensko a Miss Slovensko. Po jeho boku stáli módny dizajnér Jozef Grondžák a uznávaný fotograf Radoslav Orenič – trojica odborníkov, ktorí vedia, čo znamená skutočný šarm, osobnosť a štýl.
Bude reprezentovať Slovensko
„Porota sa jednohlasne zhodla – jeho charizma, osobnosť a reprezentatívny vzhľad si tento titul zaslúžia,“ stálo ďalej v ozname. Peter Janiga sa tak oficiálne stal zároveň aj I. Vicemister Slovenskej republiky 2025, a tak má spolu s Víťazom Farmy na konte už tri tituly. Dva z nich už o pár týždňov obháji na svetovom kole.
Svetová súťaž krásy mužov s názvom Man of The Year sa uskutoční 14. novembra na Bali. Minulý rok zvíťazil a svetové prvenstvo získal aktuálny Man of The Year 2024 Kevin Mruškovič.
„Je to obrovská česť a zároveň zodpovednosť. Pracujem na sebe každý deň – fyzicky aj mentálne. Chcem ukázať, že Slovensko má mužov, ktorí dokážu byť silní, charizmatickí, a pritom ľudskí,“ hovorí Peter Janiga.
