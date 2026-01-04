O čo majú Američania záujem vo Venezuele? Majú najviac overených zásob ropy na svete, viac ako USA či Rusko

Foto: ilustračné, Pexels / SITA/AP, Alex Brandon

Michaela Olexová
TASR
SITA
Zadržanie prezidenta Madura
Americké vedenie vidí v obnove venezuelského ropného priemyslu potenciál hneď v niekoľkých rovinách.

Spojené štáty prejavujú čoraz výraznejší záujem o venezuelskú ropu. Prezident Donald Trump cez víkend vyhlásil, že USA plánujú prevziať kontrolu nad obrovskými ropnými zásobami Venezuely a zapojiť americké firmy do rozsiahlej obnovy tamojšieho upadajúceho ropného sektora. Dôvody tohto záujmu sú však hlbšie než len geopolitické ambície.

Ako referuje spravodajská televízia CNN, podľa údajov amerického Úradu pre energetické informácie (EIA) disponuje Venezuela ropnými zásobami v objeme približne 303 miliárd barelov, čo predstavuje asi pätinu svetových overených zásob ropy.

Viac z témy Zadržanie prezidenta Madura:
1.
Biely dom zverejnil video zajatého Madura, ktorý prehovoril. Postaví sa pred súd
2.
Venezuelu už vedie doterajšia viceprezidentka, vyhlásil Trump. Tá sa ozvala a tvrdí niečo iné
3.
Trump odkazuje ďalšiemu prezidentovi, aby si „dával pozor“. Padli slová, podľa ktorých sa má vláda obávať
Zobraziť všetky články (14)

Ide tak o najväčšie potvrdené zásoby na planéte. Pre porovnanie, Rusko má zásoby približne 80 miliárd barelov a USA zhruba 48 miliárd barelov.

Venezuela disponuje ťažkou ropou vhodnou pre naftu či asfalt

Americké vedenie vidí v obnove venezuelského ropného priemyslu potenciál hneď v niekoľkých rovinách. Rekonštrukcia pod vedením USA by mohla z krajiny urobiť významného globálneho dodávateľa ropy, otvoriť nové príležitosti pre západné ropné spoločnosti a zároveň pomôcť stabilizovať svetové ceny energií. Nižšie ceny by síce mohli tlmiť motiváciu niektorých amerických producentov, no strategický prínos by bol značný.

Kľúčovým faktorom je aj druh ropy, ktorou Venezuela disponuje. Ide o ťažkú, kyslú ropu, ktorej ťažba a spracovanie si vyžadujú špecializované technológie a vysokú technickú odbornosť. Práve v tom majú Spojené štáty výhodu.

USA ťažia najmä ľahkú, sladkú ropu, ktorá je ideálna na výrobu benzínu. Tá však nie je vhodná pre celý rad ďalších produktov. Naopak, ťažká, kyslá ropa – typická pre Venezuelu – je nevyhnutná pri výrobe nafty, asfaltu či palív pre továrne a ťažké stroje.

Ďalším plusom je geografická blízkosť a relatívne nízka cena venezuelskej ropy, čo z nej robí atraktívny zdroj pre americký trh.

Paradoxom však zostáva, že krajina s najväčšími overenými zásobami ropy na svete dnes produkuje len zlomok svojho potenciálu. Venezuela v súčasnosti ťaží približne milión barelov denne, čo je len asi 0,8 percenta globálnej produkcie.

Foto: Truth Social (Donald J. Trump)

Podľa EIA sa pod tento stav podpísali medzinárodné sankcie, hlboká hospodárska kríza, ale aj dlhodobý nedostatok investícií a zanedbaná údržba ropnej infraštruktúry. „Venezuela má najväčšie overené zásoby ropy na Zemi, ale ich potenciál ďaleko prevyšuje skutočnú produkciu,“ uvádza EIA. Aj preto Washington vidí vo venezuelskej rope nielen energetickú príležitosť, ale aj strategický nástroj, ktorý by mohol zásadne ovplyvniť globálny ropný trh.

Americká operácia si vyžiadala najmenej 40 obetí

Najmenej 40 obetí si vyžiadala americká operácia vo Venezuele, ktorú podnikli v noci na sobotu americké špeciálne jednotky. Tie zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku a vyviezli ich z vlasti. Pre denník The New York Times (NYT) to povedal vysokopostavený venezuelský predstaviteľ, ktorý hovoril pod podmienkou zachovania anonymity, informuje TASR.

Podľa amerických novín sú obeťami civilisti i vojenský personál. Denník The Guardian informuje, že jednou z obetí je 80-ročná Rosa González, ktorá zahynula pri útoku na trojposchodový bytový dom. Ďalší obyvateľ je po údere ťažko zranený.

Trump, ktorý nariadil operáciu na Venezuelu, povedal, že medzi obeťami nie sú Američania. Podľa NYT však naznačil, že niektorí príslušníci amerických ozbrojených síl utrpeli zranenia.

Generál Dan Caine objasnil, že americké vrtuľníky, ktoré sa presúvali s cieľom vyviezť Madura z krajiny, sa dostali pod paľbu. Jeden vrtuľník bol zasiahnutý, no podľa jeho slov zostal schopný letu a všetky americké lietadlá sa vrátili domov. Trump tiež vyhlásil, že pri operácii amerických síl zahynulo „mnoho“ Kubáncov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Silné explózie zasiahli Venezuelu, vyhlásili výnimočný stav. Americké médiá hovoria o útokoch USA

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Agát šetrí pri nákupe potravín: Na týždeň som zaň zaplatila aj len 16 €, v nedeľu varím obedy na štyri dni
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Charlie Chaplin rozosmial milióny ľudí, ale aj rozzúril Hitlera. V súkromí bol však sadistom s úchylkou na mladé ženy
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Stratili sme 7 dní voľna: Z 20 dní dovolenky môžete byť v roku 2026 doma 131 dní, vieme, ako ich rozplánovať
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Zlatá vaňa v Hanoji, Donatellova busta aj Kotlárova analýza vakcín: Najväčšie udalosti roka 2025 zo Slovenska
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Nikdy ste o tom nepočuli: Briti chceli „zabiť“ Hitlera. Vojna skončila, odpálili najväčší nejadrový výbuch v dejinách
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Ochutnali sme Plačkovej špecialitu v jej novom bare v horách, bloček nám vybrali z odpadkov. Ponúka šampanské za 800 €
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Fico na prehliadke v Číne, smrť pápeža aj pád Boeingu: Toto sú najväčšie svetové udalosti roka 2025
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ako prvá porodila osmorčatá, ktoré prežili, stala sa najnenávidenejšou matkou sveta. Fotila akty, živila sa aj pornom
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac