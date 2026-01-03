Silné explózie zasiahli Venezuelu, vyhlásili výnimočný stav. Americké médiá hovoria o útokoch USA

Venezuelský prezident Nicolás Maduro v sobotu vyhlásil v krajine výnimočný stav. Ide o reakciu na „veľmi vážnu vojenskú agresiu“ zo strany Spojených štátov. Venezuelská vláda v súvislosti s tým vyzvala národ, aby sa zmobilizoval na obranu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
V sobotu skoro ráno bolo v Caracase počuť nízko letiace lietadlá a zvuky pripomínajúce výbuchy. Na sociálnych sieťach kolujú zábery rozsiahlych požiarov a stĺpov dymu. Presné miesto explózií, ku ktorým zrejme došlo na juhu a východe hlavného mesta, však nateraz nie je možné určiť. Podľa očitých svedkov bolo výbuchy počuť aj na letisku a v prístave v Caracase. V južnej časti metropoly, v oblasti neďaleko veľkej vojenskej základne, došlo k výpadku prúdu.
BREAKING: Venezuelan President Nicolas Maduro has declared a national emergency after explosions were heard in Caracas.
Follow live 🔗 https://t.co/D40FIyT5hP pic.twitter.com/2318zIh2bc
— Sky News (@SkyNews) January 3, 2026
„Venezuela odmieta, zavrhuje a odsudzuje pred medzinárodným spoločenstvom mimoriadne vážnu vojenskú agresiu, ktorú spáchala súčasná vláda Spojených štátov amerických proti venezuelskému územiu a ľudu,“ uviedla Madurova vláda vo vyhlásení.
Predstavitelia administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa boli informovaní o výbuchoch vo venezuelskom hlavnom meste Caracas. Podľa agentúry Reuters to v príspevku na sieti X uviedla reportérka televízie CBS Jennifer Jacobsová. Pentagón pri žiadostiach o komentár najnovšieho vývoja novinárov odkázal na Biely dom.
AFP doplnila, že krátko pred eskaláciou v Caracase americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) z dôvodu „prebiehajúcej vojenskej aktivity“ zakázal americké komerčné lety vo venezuelskom vzdušnom priestore.
Za útokmi majú byť Spojené štátay
Americké médiá v sobotu informovali, že za sériou útokov na venezuelské hlavné mesto Caracas, ku ktorým došlo v noci na sobotu, je armáda Spojených štátov. Vo svojej správe to uviedla agentúra AFP.
Biely dom a americké ministerstvo obrany sa k výbuchom a správam o lietadlách nad mestom nateraz nevyjadrili. Americké televízie CBS News a Fox News však informovali o nemenovaných predstaviteľoch administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorí potvrdili zapojenie amerických ozbrojených síl.
Žiada mimoriadne zasadnutie
Agentúra AFP informovala, že kolumbijský prezident Gustavo Petro už medzičasom odsúdil útok na Caracas a Venezuelu. Na svojom účte na sieti X napísal, že Venezuelu „ostreľujú raketami“. Petro tiež vyzval Organizáciu Spojených národov a Organizáciu amerických štátov (OAŠ), aby okamžite zvolali svoje mimoriadne zasadnutia.
K tejto eskalácii došlo v čase, keď americký prezident Donald Trump naznačil možnosť pozemných útokov proti Venezuele a vyhlásil, že dni venezuelského prezidenta Nicolása Madura sú „zrátané“.
Trumpove obvinenia
Trump obviňuje Madura z vedenia rozsiahlej siete obchodovania s drogami, čo Maduro popiera. Venezuela medzičasom v piatok deklarovala, že je otvorená rokovaniam o dohode so Spojenými štátmi o boji proti obchodovaniu s narkotikami. Maduro tiež tvrdí, že USA si chcú vynútiť zmenu vlády vo Venezuele a získať prístup k jej zásobám ropy, ktoré patria k najväčším na svete.
Od leta 2025 Spojené štáty výrazne posilnili svoju vojenskú prítomnosť v blízkosti Venezuely vrátane vyslania lietadlovej lode, vojnových lodí a moderných stíhačiek do Karibiku.
Blokáda venezuelskej ropy
Trump zároveň oznámil „blokádu“ venezuelskej ropy, rozšíril sankcie a podnikol viac ako dva tucty útokov na plavidlá, o ktorých USA tvrdia, že sa podieľajú na pašovaní drog v Tichom oceáne a Karibskom mori. Mnohé krajiny tieto útoky odsúdili ako mimosúdne popravy.
Minulý týždeň Trump potvrdil, že Spojené štáty zasiahli vo Venezuele dok, ktorý údajne slúžil ako nákladisko drog na lode pre pašerákov. Od začiatku nátlakovej kampane Spojených štátov ide o prvý známy prípad, keď Washington vykonal vo Venezuele pozemné operácie. Trump pritom neuviedol, že by tieto útoky vykonala americká Ústredná spravodajská služba (CIA). Niektoré médiá však informovali, že za nimi stála práve táto špionážna agentúra.
