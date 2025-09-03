Nový problém divákov Farmy, ale aj výčitka, ktorá sa opakuje roky: Fanúšikovia šou vedia, čo a kto sa im nepáči

Nová séria Farmy úspešne odštartovala na televíznych obrazovkách. 17. séria s heslom „Prekliate dedičstvo“ rozdelila farmárov na dva tábory, pričom medzi Vydedencami je aj Miška, ktorú diváci spoznali v Ruži pre nevestu a čakali, ako zvládne diametrálne odlišné podmienky.
Premiérová epizóda Farmy predviedla nových súťažiacich aj pravidlá. Prvým držiteľom Amuletu Zlatej salamandry sa stal Igor, ako farmár týždňa rozhoduje Richard a sluhami sú Arseni a Lucia. To všetko diváci videli na obrazovkách a o svojej postrehy a názory sa teraz delia na sociálnych sieťach.
Kritika smeruje na všetky strany
Čo sa týka reakcií divákov, rozhodne nimi nešetrili. Nie div, keď sa o svoje názory delili už pred začiatkom šou a teraz sa konečne môžu vyjadrovať k niečomu, ale tiež k niekomu konkrétnemu. Navyše sa ukázalo, že majú aj technický problém, ktorý im kazí dojem z celého sledovania šou.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Keby aspoň dali titulky, lebo im je prd rozumieť, hlavne keď si šepkajú, ináč to nemá zmysel pozerať,“ odkázal divák v komentároch. Padali však aj typické sťažnosti, ktoré majú diváci snáď každý rok – na pitie alkoholu. „Všetci len slopú a o chvíľku aj sexovať budú. Prvá Farma bola najlepšia, tam sa robilo,“ napísal niekto.
Azda najviac kritických komentárov však bolo na jednu súťažiacu. „Joj, hneď prvá časť a viem, že Laura mi bude liezť pekne na nervy. A Julovi dajte titulky, prosím vás,“ odkázala diváčka. „Reku, idem si pozrieť komentáre po prvom diele, či to len mne tá Laura je od začiatku nesympatická a pozerám, že nie som sám, komu lezie na nervy,“ pridal sa niekto ďalší.
Iné komentáre zas napríklad zneli takto: „Laura je fakt extrémne nesympatická.“ alebo „Tá Laura… Extrém, nedá sa ju počúvať.“
