Nový problém divákov Farmy, ale aj výčitka, ktorá sa opakuje roky: Fanúšikovia šou vedia, čo a kto sa im nepáči

Foto: TV Markíza / Instagram (farma.markiza)

Dana Kleinová
Farma
Farma začala, no nie všetci zožali úspech.

Nová séria Farmy úspešne odštartovala na televíznych obrazovkách. 17. séria s heslom „Prekliate dedičstvo“ rozdelila farmárov na dva tábory, pričom medzi Vydedencami je aj Miška, ktorú diváci spoznali v Ruži pre nevestu a čakali, ako zvládne diametrálne odlišné podmienky. 

Premiérová epizóda Farmy predviedla nových súťažiacich aj pravidlá. Prvým držiteľom Amuletu Zlatej salamandry sa stal Igor, ako farmár týždňa rozhoduje Richard a sluhami sú Arseni a Lucia. To všetko diváci videli na obrazovkách a o svojej postrehy a názory sa teraz delia na sociálnych sieťach.

Viac z témy Farma:
1.
Už teraz majú tip na víťaza. Kompletné pravidlá aj súťažiaci novej Farmy sú odhalení, takto reagujú diváci
2.
Novú sériu ešte neodvysielali, no Farma už čelí kritike zo strany divákov. Žiadajú návrat starých pravidiel
3.
Farma 17 prinesie prekvapenie: Novinka, ktorá môže zmeniť osud každého súťažiaceho už od prvého dňa
Zobraziť všetky články (56)

Kritika smeruje na všetky strany

Čo sa týka reakcií divákov, rozhodne nimi nešetrili. Nie div, keď sa o svoje názory delili už pred začiatkom šou a teraz sa konečne môžu vyjadrovať k niečomu, ale tiež k niekomu konkrétnemu. Navyše sa ukázalo, že majú aj technický problém, ktorý im kazí dojem z celého sledovania šou.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Farma (@farma.markiza)

„Keby aspoň dali titulky, lebo im je prd rozumieť, hlavne keď si šepkajú, ináč to nemá zmysel pozerať,“ odkázal divák v komentároch. Padali však aj typické sťažnosti, ktoré majú diváci snáď každý rok – na pitie alkoholu. „Všetci len slopú a o chvíľku aj sexovať budú. Prvá Farma bola najlepšia, tam sa robilo,“ napísal niekto.

Azda najviac kritických komentárov však bolo na jednu súťažiacu. „Joj, hneď prvá časť a viem, že Laura mi bude liezť pekne na nervy. A Julovi dajte titulky, prosím vás,“ odkázala diváčka. „Reku, idem si pozrieť komentáre po prvom diele, či to len mne tá Laura je od začiatku nesympatická a pozerám, že nie som sám, komu lezie na nervy,“ pridal sa niekto ďalší.

Iné komentáre zas napríklad zneli takto: „Laura je fakt extrémne nesympatická.“ alebo „Tá Laura… Extrém, nedá sa ju počúvať.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Mysleli si, že sa s ním nadobro rozlúčili, no svitla nová nádej. Postava z Dunaja,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesťZa 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNPOklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac