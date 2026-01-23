Nový lacný reťazec na Slovensku otvorí ďalšie obchody. Diskontné predajne chce mať po celej krajine, neobíde ani východ

Woolworth vstúpil na slovenský trh s odvážnymi ambíciami a už v prvých týždňoch potvrdil, že chce mať v tvrdom tuzemskom maloobchodnom boji silné slovo. Nemecký diskontný reťazec nadväzuje na dynamický úvod aj po novom roku – počas januára už stihol otvoriť prevádzku v Martine a nasledovať budú v krátkom čase ďalšie dve. Viac o aktuálnych plánoch nám prezradili priamo zástupcovia reťazca.
Iba pred pár dňami sme vás informovali o tom, že Woolworth otvára novú predajňu v Martine, ktorá sa tak pripojí k už otvoreným obchodom v mestách ako Bratislava, Prešov, Michalovce, Spišská Nová Ves, Ružomberok, Žilina, Trnava, Liptovský Mikuláš či Revúca. Zaujímavosťou je, že v hlavnom meste a v Trnave už diskont stihol otvoriť dve pobočky.
Z oficiálneho webu ďalej vyplýva, že počas februára by mali portfólio kamenných predajní doplniť tie v Prievidzi a Rimavskej Sobote. V prvom prípade sa bude obchod nachádzať v severnej časti mesta, v shopping zóne pri Tescu. Druhé februárové otvorenie prebehne o týždeň neskôr v Rimavskej Sobote a podľa zverejnenej adresy tu bude reťazec súčasťou retailového parku OC Spektrum.
Woolworth vidí na Slovensku potenciál
Už pri vstupe zástupcovia reťazca hovorili o tom, že na slovenskom trhu vidia potenciál a tomu prispôsobili aj expanzné plány. Na základe zatiaľ otvorených či plánovaných pobočiek je zrejmé, že reťazec sa nezameria iba na veľké mestá, ale ľuďom sa bude chcieť priblížiť aj v menších regiónoch. Podobnú taktiku zvolil pri vstupe na Slovensko aj jeho hlavný konkurent Action.
„Zameriavame sa najmä na mestá, kde vidíme prirodzený dopyt po našom koncepte – teda kombináciu silnej lokality, dostupnosti pre zákazníkov a vhodnej predajnej plochy. Nechceme sa sústrediť len na veľké mestá, ale aj na regionálne centrá, kde môžeme zákazníkom priniesť kvalitnú a cenovo dostupnú ponuku,“ uviedol pre interez na margo expanzie Petr Juliš, Managing Director Woolworth pre Českú republiku a Slovensko.
Ako dodal, v úvodných týždňoch sa od zákazníkov dočkali pozitívnej spätnej väzby a záujmu. Spokojnosť panuje aj s návštevnosťou prvých otvorených prevádzok. „Teší nás vysoká návštevnosť nových pobočiek aj záujem zo strany miest. Slovensko vnímame ako perspektívny trh s veľkým potenciálom ďalšieho rastu,“ dodáva Juliš.
Predajne neobídu ani východ
Woolworth už počas otvárania prvej slovenskej predajne v bratislavskom nákupnom centre Bory avizoval, že v roku 2026 je v pláne sprístupnenie zhruba dvoch desiatok nových prevádzok. Ako nám teraz diskont potvrdil, táto ambícia ostáva nezmenená.
„Samozrejme, expanziu realizujeme s dôrazom na kvalitu a udržateľnosť – nechceme rásť za každú cenu. Ak budú podmienky priaznivé a tempo otvorení bude zodpovedať našim interným štandardom, ambícia približne 20 nových predajní v tomto roku je reálna,“ povedal Juliš.
Konkrétne lokality síce zatiaľ nepresnil, no naznačil, že reťazec sa zaujíma ako o západ, tak aj o stred a východ Slovenska. Cieľom spoločnosti je vyvážené pokrytie trhu so silnou maloobchodnou sieťou. V súčasnosti sa na základe dostupných pracovných ponúk či iných zverejnených informácií špekuluje o nových predajniach v Piešťanoch, Trenčíne či Nitre.
Viac o predajcovi
Woolworth sa profiluje ako tzv. full-range store koncept, ktorý zákazníkom prináša široký sortiment pod jednou strechou. Značka je známa širokým sortimentom tovaru dennej potreby a zapadá do kategórie diskontných predajcov zmiešaného tovaru. Ten je pre tuzemských zákazníkov známy a obľúbený najmä z predajní holandského Actionu či poľského Pepca.
Množstvo produktov sa v prevádzkach nemeckej spoločnosti predáva za menej ako tri eurá. Zároveň, pre náročnejšiu klientelu je k dispozícii aj takzvaná premium kategória produktov. Woolworth v súčasnosti prevádzkuje takmer 800 predajní v Nemecku, desiatky ďalších v Rakúsku a Poľsku a celkovo približne 900 v rámci EÚ. Dlhodobým cieľom je podľa kompetentných dosiahnuť až 5 000 predajní naprieč Európou.
