Nový lacný reťazec mieri do ďalšieho slovenského mesta. Diskont už v lokalite hľadá prvých zamestnancov

Iba pred pár dňami sme vás informovali o tom, že diskontný nemecký reťazec Woolworth v najbližších týždňoch otvorí minimálne tri nové predajne. Pokračuje tak v expanzii, ktorú začal ešte počas vlaňajšej jesene. Ako uviedli kompetentní, slovenský trh vnímajú perspektívne a v týchto dňoch odhalili ďalšiu lokalitu, o ktorú majú záujem.
Vyplýva to z pracovnej ponuky zverejnenej na portáli Profesia.sk. Woolworth v rámci nej hľadá vedúceho predajne do Trenčína.
Otvárať bude aj v ďalších regiónoch
Svižná slovenská expanzia nemeckej spoločnosti sa začala v bratislavskom nákupnom centre Bory Mall, následne sa pridali mestá ako Prešov, Michalovce, Spišská Nová Ves, Ružomberok, Žilina a Trnava. Počas decembra sa prevádzkovateľovi diskontných obchodov podarilo otvoriť ďalšie štyri pobočky a pribudli tak Liptovský Mikuláš s Revúcou, po druhej pobočke dostali Bratislava s Trnavou.
V rámci aktuálnych plánov sa ďalej spomína otváranie predajní v Martine, Prievidzi a Rimavskej Sobote. Z dostupných informácií vyplýva, že predajňa v Martine by mala byť zákazníkom sprístupnená 22. januára, následne sa 5. februára otvorí prevádzka v Prievidzi a o týždeň neskôr aj v Rimavskej Sobote.
Čo sa týka Trenčína, ten sa doteraz v plánoch spoločnosti explicitne nespomínal. Nové pracovné ponuky však bývajú spoľahlivým indikátorom budúcich plánov reťazcov, čo by malo platiť aj o meste spod hradu Matúša Čáka. Termín nástupu nového vedúceho predajne bol stanovený na polovicu februára a ponúkaný plat začína na úrovni 1 600 eur mesačne.
Smelé ambície
Ako pri otváraní prvej slovenskej predajne v bratislavskom nákupnom centre Bory Mall avizovali zástupcovia spoločnosti, v roku 2026 by chceli na našom trhu otvoriť zhruba 20 nových obchodov.
„Slovensko je pre nás veľmi perspektívny trh. Každou novou predajňou sa snažíme prinášať široký sortiment za priaznivé ceny, aby si u nás vybral každý zákazník. Teší nás, že záujem o naše predajne rastie a že už v nasledujúcich mesiacoch otvoríme ďalšie pobočky v rôznych regiónoch Slovenska,“ uviedol na margo expanzie ešte v závere vlaňajška Petr Juliš, Managing Director Woolworth pre Českú republiku a Slovensko.
Slovensko je zároveň piatou krajinou, do ktorej sa lacný obchodník rozhodol vstúpiť. Okrem nás nájdeme logo Woolworthu aj v Českej republike, Rakúsku, Nemecku a Poľsku.
Viac o značke
Woolworth sa profiluje ako tzv. full-range store koncept, ktorý zákazníkom prináša široký sortiment pod jednou strechou. Značka je známa širokým sortimentom tovaru dennej potreby a zapadá do kategórie diskontných predajcov zmiešaného tovaru. Ten je pre tuzemských zákazníkov známy a obľúbený najmä z predajní holandského Actionu či poľského Pepca.
Množstvo produktov sa v prevádzkach nemeckej spoločnosti predáva za menej ako tri eurá. Zároveň, pre náročnejšiu klientelu je k dispozícii aj takzvaná premium kategória produktov. Woolworth v súčasnosti prevádzkuje takmer 800 predajní v Nemecku, desiatky ďalších v Rakúsku a Poľsku a celkovo približne 900 v rámci EÚ. Dlhodobým cieľom je podľa kompetentných dosiahnuť až 5 000 predajní naprieč Európou.
Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:
- 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
- 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Nahlásiť chybu v článku