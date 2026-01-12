Nový lacný reťazec mieri do ďalšieho slovenského mesta. Diskont už v lokalite hľadá prvých zamestnancov

Ilustračná fotografia predajne v Spišskej Novej Vsi. Foto: interez.sk

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Reťazec chce tento rok na Slovensku otvoriť približne dve desiatky nových predajní.

Iba pred pár dňami sme vás informovali o tom, že diskontný nemecký reťazec Woolworth v najbližších týždňoch otvorí minimálne tri nové predajne. Pokračuje tak v expanzii, ktorú začal ešte počas vlaňajšej jesene. Ako uviedli kompetentní, slovenský trh vnímajú perspektívne a v týchto dňoch odhalili ďalšiu lokalitu, o ktorú majú záujem.

Vyplýva to z pracovnej ponuky zverejnenej na portáli Profesia.sk. Woolworth v rámci nej hľadá vedúceho predajne do Trenčína.

Otvárať bude aj v ďalších regiónoch

Svižná slovenská expanzia nemeckej spoločnosti sa začala v bratislavskom nákupnom centre Bory Mall, následne sa pridali mestá ako Prešov, Michalovce, Spišská Nová Ves, Ružomberok, Žilina a Trnava. Počas decembra sa prevádzkovateľovi diskontných obchodov podarilo otvoriť ďalšie štyri pobočky a pribudli tak Liptovský Mikuláš s Revúcou, po druhej pobočke dostali Bratislava s Trnavou.

V rámci aktuálnych plánov sa ďalej spomína otváranie predajní v Martine, Prievidzi a Rimavskej Sobote. Z dostupných informácií vyplýva, že predajňa v Martine by mala byť zákazníkom sprístupnená 22. januára, následne sa 5. februára otvorí prevádzka v Prievidzi a o týždeň neskôr aj v Rimavskej Sobote.

Čo sa týka Trenčína, ten sa doteraz v plánoch spoločnosti explicitne nespomínal. Nové pracovné ponuky však bývajú spoľahlivým indikátorom budúcich plánov reťazcov, čo by malo platiť aj o meste spod hradu Matúša Čáka. Termín nástupu nového vedúceho predajne bol stanovený na polovicu februára a ponúkaný plat začína na úrovni 1 600 eur mesačne.

Smelé ambície

Ako pri otváraní prvej slovenskej predajne v bratislavskom nákupnom centre Bory Mall avizovali zástupcovia spoločnosti, v roku 2026 by chceli na našom trhu otvoriť zhruba 20 nových obchodov.

Foto: interez.sk

Slovensko je pre nás veľmi perspektívny trh. Každou novou predajňou sa snažíme prinášať široký sortiment za priaznivé ceny, aby si u nás vybral každý zákazník. Teší nás, že záujem o naše predajne rastie a že už v nasledujúcich mesiacoch otvoríme ďalšie pobočky v rôznych regiónoch Slovenska,“ uviedol na margo expanzie ešte v závere vlaňajška Petr Juliš, Managing Director Woolworth pre Českú republiku a Slovensko.

Slovensko je zároveň piatou krajinou, do ktorej sa lacný obchodník rozhodol vstúpiť. Okrem nás nájdeme logo Woolworthu aj v Českej republike, Rakúsku, Nemecku a Poľsku.

Viac o značke

Woolworth sa profiluje ako tzv. full-range store koncept, ktorý zákazníkom prináša široký sortiment pod jednou strechou. Značka je známa širokým sortimentom tovaru dennej potreby a zapadá do kategórie diskontných predajcov zmiešaného tovaru. Ten je pre tuzemských zákazníkov známy a obľúbený najmä z predajní holandského Actionu či poľského Pepca.

Množstvo produktov sa v prevádzkach nemeckej spoločnosti predáva za menej ako tri eurá. Zároveň, pre náročnejšiu klientelu je k dispozícii aj takzvaná premium kategória produktov. Woolworth v súčasnosti prevádzkuje takmer 800 predajní v Nemecku, desiatky ďalších v Rakúsku a Poľsku a celkovo približne 900 v rámci EÚ. Dlhodobým cieľom je podľa kompetentných dosiahnuť až 5 000 predajní naprieč Európou.

