Nový lacný reťazec dnes otvára dve slovenské predajne, nakúpite v ňom za pár eur. Svoju ďalšiu pobočku sprístupní aj Action

Nakupovanie u diskontných predajcov so zmiešaným tovarom sa na Slovensku teší značnej popularite. Dokazujú to hospodárske výsledky najväčších hráčov v tomto segmente, pričom o náš trh prejavili záujem aj ďalší veľkí obchodníci. Iba nedávno pod Tatry vstúpil nemecký Woolworth, ktorý vo štvrtok 13. novembra rozšíri svoje portfólio o dve nové prevádzky.
Ako vyplýva z informácií na oficiálnej webovej stránke, dočkať by sa mali obyvatelia krajských miest – Žiliny a Trnavy. Okrem toho dnes novú predajňu otvára aj etablovaný holandský Action. Pre diskont to bude už 42. slovenská pobočka.
Woolworth po vstupe expanduje
Počas otváracieho dňa zástupcovia nemeckej spoločnosti pre náš trh uviedli, že počas aktuálneho roka by chceli mať otvorených 10 nových predajní, pričom v nasledujúcom roku tento počet zdvojnásobia a sprístupnia zhruba 20 obchodov. Slovensko je zároveň piatou krajinou, do ktorej sa lacný obchodník rozhodol vstúpiť. Okrem nás nájdeme logo Woolworthu aj v Českej republike, Rakúsku, Nemecku a Poľsku.
Prvý obchod otvoril diskont v bratislavskom nákupnom centre Bory Mall. Dvojpodlažnú prevádzku nasledovali predajne v Prešove, Michalovciach, Spišskej Novej Vsi a Ružomberku. Ako už bolo spomínané, počas dnešného dňa tuzemskú sieť Nemci rozšíria aj o Žilinu (OC Klokan) a Trnavu (The Mall).
Týmito prevádzkami to však ani zďaleka nekončí a podľa dostupných správ by ešte počas novembra mal Woolworth otvoriť druhú pobočku v Bratislave a v decembri pridá tiež predajne v Liptovskom Mikuláši, Revúcej a druhýkrát v Trnave.
Viac o predajcovi
Tradícia značky siaha až do 19. storočia a po úspešnom reštarte v roku 2010 sa stal Woolworth jedným z najrýchlejšie rastúcich maloobchodných reťazcov v Nemecku. Množstvo produktov sa v prevádzkach tejto spoločnosti predáva za menej ako tri eurá.
Výhodou pre reťazec môže byť na tuzemskom trhu práve to, že pre domácich spotrebiteľov ide o známy koncept diskontu so zmiešaným tovarom. Ten si Slováci mimoriadne obľúbili a aktívne ho vyhľadávajú.
Woolworth v súčasnosti prevádzkuje takmer 800 predajní v Nemecku, desiatky ďalších v Rakúsku a Poľsku a celkovo približne 900 v rámci EÚ. Dlhodobým cieľom je podľa kompetentných dosiahnuť až 5 000 predajní naprieč Európou. Česká republika aj Slovensko v tejto stratégii zohrávajú kľúčovú úlohu.
Novú predajňu otvára aj Action
Azda najväčšou konkurenciou bude pre Woolworth na Slovensku práve holandský diskont, ktorý na náš trh vstúpil ešte začiatkom roka 2023. Reťazec si u nás za ten čas stihol vybudovať skutočne silnú pozíciu a nedávno sa dostal cez hranicu 40 otvorených obchodov. V septembri Action otvoril predajne v Revúcej, Košiciach a Partizánskom.
Prešlo iba pár týždňov a metropola východu sa môže tešiť na ďalšiu pobočku. Vo štvrtok 13. novembra totiž Holanďania sprístupnia avizovaný obchod s poradovým číslom 42.
„Sme veľmi radi, že môžeme otvoriť našu ďalšiu predajňu v Košiciach, len dva roky po tom, čo sme priniesli koncept Actionu na Slovensko. Zákazníci nás prijali s otvorenou náručou, a preto nás teší, že môžeme našu ponuku sprístupniť ešte širšiemu publiku,“ uviedol na margo otvorenia Jan Štěpánek, generálny riaditeľ spoločnosti Action pre Slovensko.
Ako z dostupných správ vyplýva, diskont z expanzných plánov určite neuberá a už teraz sa hovorí o príprave nových prevádzok v Bratislave či Žiari nad Hronom.
