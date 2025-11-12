Slovenské vianočné trhy: Nájom za stánok v Bratislave atakuje 20 000 eur, v krajských mestách sa začnú už čoskoro

Vianočné trhy
Námestia najväčších slovenských miest už čoskoro zaplaví vianočná hudba, chutné pokrmy či hrejivé nápoje. V akých termínoch sa budú jednotlivé trhy konať a koľko za prenájom stánkov zaplatia obchodníci?

Vianočné trhy patria aj na Slovensku medzi najtradičnejšie, ale zároveň tiež najobľúbenejšie udalosti v roku. Ani tento rok neobídu naše krajské mestá a my sme sa pozreli na to, v akých termínoch sa budú organizovať, ale aj na to, koľko za svoju účasť zaplatia obchodníci v stánkoch.

Každoročný prehľad interezu vychádza z verejne dostupných zdrojov a dokumentov, ktoré na svojich oficiálnych stránkach jednotlivé mestá zverejňujú.

Trhy súvisiace s najkrajšími sviatkami v roku sú každým rokom cieľom mnohých domácich obyvateľov, ale tiež turistov. Drvivá väčšina z nich nejde medzi stánky čerpať iba typickú predvianočnú atmosféru, ale ide si tiež vychutnať obľúbené pokrmy, zahriať sa teplým nápojom či nakúpiť rôzne tematické remeselné predmety.

Je preto celkom pochopiteľné, že ľudia majú prehľad aj o cenách a ich medziročnom vývoji. V uplynulých rokoch sa práve vianočné trhy stali predmetom viacerých kontroverzií či polemík o tom, koľko čo stojí a prečo. Samozrejme, poctivých obchodníkov ovplyvňujú rôzne faktory – narastajúce náklady na energie, personál, tovar a v neposlednom rade nájom za svoje predajné miesto.

Hlavné mesto ceny nezvyšovalo

Bratislavské vianočné trhy začínajú 27. novembra, a to ako na Hlavnom námestí, tak aj na Hviezdoslavovom námestí. V oboch prípadoch potrvajú do 6. januára.

Potrebu udržať ceny na vianočných trhoch na dostupnej úrovni si uvedomujú aj samotní organizátori, čo deklarovali napríklad tiež bratislavské inštitúcie zastrešujúce azda najznámejšie trhy na Slovensku. V Bratislave sa preto medziročne ceny za prenájom v prepočte na deň pohybujú zhruba na rovnakej úrovni ako vlani. Navyše, na návštevníkov čakajú aj rôzne výhodné ponuky, o ktorých sme viac napísali v tomto článku.

Vzhľadom na veľkosť a tiež na očakávanú návštevnosť je logické, že bratislavské vianočné trhy majú najrozmanitejšiu ponuku pre obchodníkov – konkrétne ide o šesť druhov stánkov. Tie najlacnejšie začínajú na Hlavnom námestí na úrovni 2 700 eur bez DPH, najdrahší nájom je 19 400 eur bez DPH. V podobnej hladine sa pohybujú aj ceny nájmov na Hviezdoslavovom námestí.

Vyplýva to z dokumentov, ktoré zverejnili organizátori – Technické služby Starého Mesta (TSSM) a Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS).

Košice

Vianočné trhy v Košiciach sa budú konať na Hlavnej ulici v termíne od 1. decembra do 31. decembra s prestávkou počas hlavných vianočných sviatkov (24. a 25. decembra).

Vyhľadávanou zastávkou sú v rámci našej krajiny bezpochyby tiež košické vianočné trhy. Druhé najväčšie slovenské mesto a metropola východného Slovenska láka trhovníkov na svoje malebné námestie počas celého decembra. Ako z dokumentov na oficiálnej stránke mesta vyplýva, podmienky pre obchodníkov by sa oproti minulému roku v zásade meniť nemali. Viažu sa totiž na všeobecné záväzné nariadenie z roku 2021.

Podľa neho sa teda denná výška prenájmu plochy pohybuje od 10 až do 50 eur. V prípade, ak predajcovia ponúkajú grilované špeciality, cena je 8 eur na meter štvorcový za jeden deň. Výsledná cena sa už odvíja od konkrétnych okolností, napríklad od veľkosti stánku a aj od toho, či predajca disponuje vlastným stánkom alebo si ho prenajíma od mesta. Na základe dát z minulých rokov najväčšie stánky zaplatili za prenájom viac ako 4 000 eur.

Táto suma bude ale tento rok globálne vyššia, nakoľko stánkarov čaká naprieč celou krajinou zvýšená 23 % DPH.

Prešov

Prešovské vianočné trhy sa budú začínať, podobne ako v Košiciach, od 1. decembra. Potrvajú minimálne do 23. decembra s tým, že stánkari majú možnosť si obdobie prenájmu predĺžiť až do 31. decembra (s prestávkou 24. a 25. decembra, pozn. red.).

V historickom centre Prešova čaká na trhovníkov už tradičné zloženie predajcov, ktorí budú ponúkať remeselné výrobky, nápoje a gastrošpeciality. Podľa zverejneného dokumentu budú pre remeselníkov k dispozícii podľa veľkosti dva druhy stánkov, pre nápoje a gastro o jeden druh viac.

Denný prenájom sa aj so započítanou DPH pri remeselných stánkoch pohybuje na úrovni 45, respektíve 65 eur. Obchodníci s občerstvením zaplatia v závislosti od druhu ponúkaného tovaru a veľkosti predajného miesta od 88 až po 133 eur. Počas celého trvania trhov to je teda zhruba od 2 550 do 3 850 eur.

Banská Bystrica

Trhy v Banskej Bystrici sa tento rok začínajú 28. novembra a potrvajú až do konca roka, respektíve teda do 1. januára. Zaujímavosťou je, že v srdci Slovenska môžu návštevníci využiť služby obchodníkov aj počas Štedrého dňa a 1. sviatku vianočného.

Okrem Námestia SNP to bude vianočnou atmosférou dýchať aj na Námestí Štefana Moyzesa. Ako z oficiálneho dokumentu vyplýva, stánkari budú môcť okrem vlastného zariadenia využiť aj stánok prenajatý od mesta. V prípade, že budú chcieť podávať jedlo s nápojmi takpovediac z vlastného, cena za prenájom počas celého obdobia je 980 eur na meter štvorcový. Stánok prenajatý mestom stojí 7 850 eur.

Pri vlastných menších stánkoch určených na predaj cukroviniek, menších chuťoviek, medoviny či nealkoholických nápojov sa ceny prenájmov pohybujú od 120 do 280 eur za meter štvorcový. Na Námestí Štefana Moyzesa je cena za prenájom takýchto stánkov o niečo nižšia.

Žilina

Ani krajské mesto na severe Slovenska tento rok neostane bez vianočných trhov. V Žiline sa príjemná udalosť začne 24. novembra a, podobne ako pri ostatných krajských mestách s výnimkou Bratislavy, potrvá do 31. decembra.

Trhy sa budú odohrávať na Námestí Andreja Hlinku a tiež na Mariánskom námestí. Podľa informácií z dokumentu zverejnenom na mestskom webe budú mať všetci predajcovia k dispozícii drevený stánok s rozmermi 4 x 3 metre. Desať týchto identických predajných miest bude na Mariánskom námestí, dva na Námestí Andreja Hlinku.

Minimálne denné nájomné je určené v sume 350 eur na deň. Počas celého trvania vianočných trhov sa teda nájom vyšplhá na úroveň 13 300 eur.

Trenčín

Vianočné remeselné trhy už tradične smerujú aj do mesta pod hradom Matúša Čáka. Termín ich trvania je stanovený od 5. decembra do 23. decembra.

Podobne ako vlani, aj tento rok výber obchodníkov v Trenčíne prebieha formou aukcie – záujemcovia v systéme nahrajú svoju ponuku, ktorú zároveň žiadny iný záujemca nevidí. Zvoliť sa dá niekoľko druhov stánkov, ktoré majú jasne stanovený účel. Vyplýva to zo zverejneného dokumentu.

Čo sa týka cien, najlacnejšie stánky majú určenú minimálnu cenu nájomného 3 325 eur. V hre sú aj ďalšie varianty – buď 9 766 eur, respektíve 11 723 eur. Povinná otváracia doba bude od 10:00 do 22:00 hod.

Trnava

Vianočné, respektíve adventné trhy budú obyvateľom či turistom k dispozícii aj v Trnave. Začnú už 28. novembra a potrvajú do 22. decembra.

V trnavskom Starom meste sa budú stánky rozprestierať od Trojičného námestia s pokračovaním na Hlavnej ulici. Rovnako ako aj pri ostatných mestách, organizačné pokyny a cenník boli zverejnené na oficiálnom mestskom webe. Trnava ponúka obchodníkom na výber viacero možností.

Stánkari predávajúci balené pochutiny, spotrebné výrobky či dekorácie a textil si môžu vybrať menší stánok za 2 105 eur, respektíve väčší stánok za 2 970 eur. Pri predaji alkoholických nápojov a drobných pokrmov to bude 3 335 eur a 4 200 eur, pričom pri najväčších stánkoch s gastrom určeným na priamu konzumáciu je suma stanovená na 6 160 eur. Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH.

Vianočné trhy budú organizované aj v Nitre. Termín je určený od 28. novembra do 31. decembra a návštevníci budú prúdiť na Svätoplukovo námestie. Ku konkrétnym cenám a podrobnejším podmienkam sme sa však nedopracovali.

