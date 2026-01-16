Kontroverzná česká komédia už dnes vo vašej obývačke: Niečo také ste ešte nevideli. Spôsobila ošiaľ

Táto komédia učaruje každému milovníkovi čierneho humoru a nekorektných hlášok. Snímka sa na domácom trhu stala hitom, viaceré slovenské kiná ju ale odmietli premietať. Dnes si ju však môžete pozrieť z pohodlia vášho gauča a bez cenzúry, ale pozor, len ak zvládnete poriadnu dávku drsných scén.
Máme pre vás skvelú správu, už dnes si na streamovacej platforme Voyo môžete pozrieť kontroverznú českú komédiu Na plech, za ktorou stojí režisér a hudobník Marty „Řezník“ Pohl, ktorá bola minulý rok obrovským hitom nielen v Čechách, ale aj na Slovensku.
Režisér filmu Marty „Řezník“ Pohl nie je na scéne žiadnym nováčikom. Už jeho predchádzajúci film Párty Hárder: Summer Massacre sa stal hitom. Okrem filmu sa Pohl venuje aj hudbe – pod pseudonymom Řezník patrí k najkontroverznejším českým raperom. Jeho tvorba polarizuje spoločnosť, niektorí ho považujú za génia drsného humoru, iní za provokatéra bez hraníc.
Viaceré kiná ju odmietli premietať
Na Slovensku však snímka Na plech narazila na problém – viaceré kiná ju odmietli zaradiť do svojho programu, na čo tvorcovia reagovali pridaním podtitulu – „Iba v odvážnych kinách“.
Komédia Na plech stavia na drsnom humore, ktorý balansuje na hrane vkusu a politickej korektnosti. Príbeh sleduje mladého muža Marka, ktorý sa po vysokej škole nečakane ocitne uprostred drogového biznisu. Keď je nútený spolupracovať s trojicou bratov variacich pervitín, začína sa séria absurdných situácií, ktoré neľútostne reflektujú realitu spoločnosti.
Práve táto surová autentickosť a nekorektnosť je dôvodom, prečo niektoré slovenské kiná odmietli film premietať. Napriek kontroverzii sa 6. februára 2025 dostal do viacerých „odvážnych kín“ v slovenských mestách, kde spôsobil ošiaľ.
Diváci ju milujú, ale aj odcudzujú
Aktuálne na filmovom portáli ČSFD komédii svieti slušné hodnotenie 64 %, zároveň môžeme nájsť množstvo pozitívnych recenzií od divákov.
„Plné kino a taký aplauz na konci projekcie som už dlho nezažil.“
„Smialo sa celé kino.“
„Najlepšia česká komédia 21. storočia, a to nepreháňam.“
„Určite jedna z najlepších českých komédií za posledných pár desiatok rokov,“ dodali ďalší.
Mnohí diváci si síce túto komédiu zamilovali, ale našli sa aj takí, ktorí ju odcudzujú. Takmer v každej recenzii sa píše, že komédia rozhodne nie je pre každého, s čím môžeme viac než súhlasiť. Ako sme vás už informovali, my sme ju po 20 minútach pozerania so zdesením a znechutením vypli.
Navyše takmer každý divák píše, že komédia obsahuje „fekálny humor“, čo potvrdzuje aj názor jedného z divákov: „Soundtrackom tohto filmu je zvuk s*ania“.
Preto ak máte radi drsný humor a zároveň máte poriadne silný žalúdok, určite sa dobre zabavíte, ale ak nekorektné scény nie sú nič pre vás, možno bude lepšie pustiť si niečo iné.
