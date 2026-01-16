Kontroverzná česká komédia už dnes vo vašej obývačke: Niečo také ste ešte nevideli. Spôsobila ošiaľ

Foto: Bontonfilm

Klaudia Oselská
Tip na film
Ak nemáte silný žalúdok, radšej ju ani nepozerajte.

Táto komédia učaruje každému milovníkovi čierneho humoru a nekorektných hlášok. Snímka sa na domácom trhu stala hitom, viaceré slovenské kiná ju ale odmietli premietať. Dnes si ju však môžete pozrieť z pohodlia vášho gauča a bez cenzúry, ale pozor, len ak zvládnete poriadnu dávku drsných scén.

Máme pre vás skvelú správu, už dnes si na streamovacej platforme Voyo môžete pozrieť kontroverznú českú komédiu Na plech, za ktorou stojí režisér a hudobník Marty „Řezník“ Pohl, ktorá bola minulý rok obrovským hitom nielen v Čechách, ale aj na Slovensku.

Viac z témy Tip na film:
1.
Umiestnil sa v rebríčku najlepších hororov. Pozriete si ho za jeden večer. Je poriadne napínavý
2.
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
3.
Nový slovenský film o našej legende ukáže jej boj s tlakom režimu. Môže rozlúsknuť záhadu
Zobraziť všetky články (388)

Režisér filmu Marty „Řezník“ Pohl nie je na scéne žiadnym nováčikom. Už jeho predchádzajúci film Párty Hárder: Summer Massacre sa stal hitom. Okrem filmu sa Pohl venuje aj hudbe – pod pseudonymom Řezník patrí k najkontroverznejším českým raperom. Jeho tvorba polarizuje spoločnosť, niektorí ho považujú za génia drsného humoru, iní za provokatéra bez hraníc.

Viaceré kiná ju odmietli premietať

Na Slovensku však snímka Na plech narazila na problém – viaceré kiná ju odmietli zaradiť do svojho programu, na čo tvorcovia reagovali pridaním podtitulu – „Iba v odvážnych kinách“.

Komédia Na plech stavia na drsnom humore, ktorý balansuje na hrane vkusu a politickej korektnosti. Príbeh sleduje mladého muža Marka, ktorý sa po vysokej škole nečakane ocitne uprostred drogového biznisu. Keď je nútený spolupracovať s trojicou bratov variacich pervitín, začína sa séria absurdných situácií, ktoré neľútostne reflektujú realitu spoločnosti.

Práve táto surová autentickosť a nekorektnosť je dôvodom, prečo niektoré slovenské kiná odmietli film premietať. Napriek kontroverzii sa 6. februára 2025 dostal do viacerých „odvážnych kín“ v slovenských mestách, kde spôsobil ošiaľ.

Foto: Bontonfilm

Diváci ju milujú, ale aj odcudzujú

Aktuálne na filmovom portáli ČSFD komédii svieti slušné hodnotenie 64 %, zároveň môžeme nájsť množstvo pozitívnych recenzií od divákov.

„Plné kino a taký aplauz na konci projekcie som už dlho nezažil.“

„Smialo sa celé kino.“

„Najlepšia česká komédia 21. storočia, a to nepreháňam.“

„Určite jedna z najlepších českých komédií za posledných pár desiatok rokov,“ dodali ďalší.

Mnohí diváci si síce túto komédiu zamilovali, ale našli sa aj takí, ktorí ju odcudzujú. Takmer v každej recenzii sa píše, že komédia rozhodne nie je pre každého, s čím môžeme viac než súhlasiť. Ako sme vás už informovali, my sme ju po 20 minútach pozerania so zdesením a  znechutením vypli.

Navyše takmer každý divák píše, že komédia obsahuje „fekálny humor“, čo potvrdzuje aj názor jedného z divákov: „Soundtrackom tohto filmu je zvuk s*ania“.

Preto ak máte radi drsný humor a zároveň máte poriadne silný žalúdok, určite sa dobre zabavíte, ale ak nekorektné scény nie sú nič pre vás, možno bude lepšie pustiť si niečo iné.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Umiestnil sa v rebríčku najlepších hororov. Pozriete si ho za jeden večer. Je poriadne napínavý

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Irán kedysi vyzeral ako druhé Miami: Odhalené ženy pili drinky a študovali. Vrátiť to môže „Princ z Perzie“
Irán kedysi vyzeral ako druhé Miami: Odhalené ženy pili drinky a študovali. Vrátiť to môže „Princ z Perzie“
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac