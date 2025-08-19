O Materinskú lásku prišli, no dostanú za ňu nečakanú náhradu. Milovníci telenoviel sa môžu tešiť na povedomý príbeh

Diváci telenoviel to majú v poslednej dobe náročné. Finále seriálu Sila ženy sa dodnes na obrazovkách nedočkali a najnovšie televízia zrušila ďalší ich obľúbený seriál. Telenovela Materinská láska totiž už budúci týždeň skončí, a hoci má dokopy 349 epizód, diváci TV Doma uvidia len 127.
Ako informoval portál Mediaboom, telenovela Materinská láska skončí 127. epizódou, ktorou končila originálna prvá séria. Je pritom stále možné, že televízia odvysiela druhú sériu neskôr, aj keď už má za túto telenovelu náhradu. Tou bude telenovela s názvom Zradená, ktorá odštartuje už v utorok 26. augusta – rovnaký deň, keď bude odvysielaná posledná epizóda Materinskej lásky.
Príbeh dobre poznajú
Diváci sa môžu vždy od pondelka do piatka o 19.00 h tešiť hneď na dve časti za sebou. V hlavných úlohách sa predstavia hviezdy tureckej televíznej tvorby – Cansu Dere (Sila, Matky a dcéry, Sultán) ako Asya a Caner Cindoruk (Sila ženy) ako Volkan. V slovenskom znení im hlasy prepožičali skvelí dabingoví herci Petra Vajdová a Peter Krajčovič.
Príbeh seriálu Zradená pritom bude slovenským divákom dôverne známy. Televízia Markíza minulý rok uviedla vlastnú úspešnú adaptáciu britského originálu Doktorka Fosterová (Doctor Foster) pod názvom Zrada – s Klárou Issovou a Milanom Ondríkom v hlavných úlohách.
Všetky verzie vychádzajú z rovnakej základnej dejovej línie – manželskej nevery a zrady. Hlavná hrdinka je lekárka, ktorá sa po šokujúcom zistení rozhodne konať. Na rozdiel od slovenskej 10-dielnej adaptácie však turecká verzia na ploche až 149 častí venuje viac priestoru aj vedľajším postavám – od priateľov manžela a podvedenej ženy až po rodinu Volkanovej milenky Derin.
Asya (Cansu Dere) mala všetko – milujúceho manžela, syna, úspešnú lekársku kariéru. Až do chvíle, keď na manželovom šále objavila dlhý blond vlas a odhalila jeho pomer s mladou ženou menom Derin (Melis Sezen). Šokujúce bolo aj zistenie, že o tom vedeli takmer všetci v ich okolí – priatelia, známi, dokonca aj rodina – no nikto jej nepovedal pravdu.
K zrade sa pridá aj ďalší úder – Volkan (Caner Cindoruk) minul celé Asyino dedičstvo a rodinu uvrhol do obrovských dlhov. Rozpoltený medzi manželkou a milenkou nedokáže urobiť rozhodnutie, ktoré by nespôsobilo bolesť. Asya však vie jedno – odmieta byť obeťou. Rozhodne sa bojovať a pomstiť sa všetkým, ktorí ju zradili.
„Zradená je intenzívny a emóciami nabitý seriál, ktorý divákom ponúkne nielen silný príbeh o láske a zrade, ale aj komplexný pohľad na rodinné a medziľudské vzťahy. Turecké seriály si na Doma dlhodobo nachádzajú veľkú fanúšikovskú základňu a verím, že aj tento titul si získa srdcia našich divákov už po prvých minútach,“ uviedla Silvia Majeská, programová riaditeľka skupiny Markíza.
