Farma 17 prinesie prekvapenie: Novinka, ktorá môže zmeniť osud každého súťažiaceho už od prvého dňa

Sedemnásta séria Farmy bude odlišná od všetkých predchádzajúcich. Divákov čakajú nové pravidlá, nečakané aliancie a tajomný amulet, ktorý môže jedinému hráčovi otvoriť cestu priamo do finále.
Televízia Markíza prezradila, že od prvého dňa budú súťažiaci rozdelení na dve skupiny – Dedičov a Vydedených, pričom iba Dediči budú môcť získať titul víťaza. Hoci privilegovaná skupina bude mať lepšie podmienky na život, situácia sa môže kedykoľvek obrátiť. Výraznú úlohu v tom môže zohrať súčasť Prekliateho dedičstva – amulet Zlatej salamandry.
Kto získa tajomný amulet?
Amulet Zlatej salamandry získa hneď prvý deň na statku jeden z Vydedených a stane sa tak držiteľom obrovskej moci. „Tajne ho počas prvého dňa na statku dostane náhodným výberom jeden z Vydedených. Samozrejme, nikomu nesmie prezradiť, že ho má,“ uvádzajú tvorcovia.
Raz do týždňa budú mať Dediči šancu odhaliť, kto z Vydedených je majiteľom amuletu. „Ak určia správne, držiteľ amuletu sa automaticky stáva prvým duelantom. Ak bude ich voľba zlá, majiteľ amuletu bude mať možnosť tajne preradiť určitý počet Dedičov do skupiny Vydedencov.“ A práve tento výsledok následne oficiálne oznámi Alica.
