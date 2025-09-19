Známy reťazec sprístupnil špeciálnu službu ďalším Slovákom. Potraviny si môžete objednať domov, tieto dni aj zadarmo

S modernou dobou, pochopiteľne, kráčajú aj najväčšie slovenské obchodné reťazce. Inovácie sa pritom netýkajú iba nakupovania v obchodoch, ale tiež celého systému, ktorý sa čoraz viac prispôsobuje potrebám spotrebiteľov. Štandardom sa stáva aj donáška potravín priamo domov. Tú u nás najvýraznejšie rozvíja britské Tesco.
Podľa informácií, ktoré spoločnosť zverejnila v najnovšej tlačovej správe, je ich služba Tesco Online nákupy dostupná pre 4,25 milióna Slovákov. Dôvodom je rozšírenie nákupných možností pre štyri nové regióny.
Konkrétne ide o lokality Dolný Kubín, Levice, Zvolen a Humenné, ktoré aj so svojím okolím združujú bezmála 380-tisíc ľudí. Potraviny a všetko potrebné do domácnosti si môžu nechať doručiť priamo pred dvere od pondelka do nedele v čase medzi 8:00 a 22:00, a to už do piatich hodín od objednávky. Svoj online nákup si zákazníci zároveň môžu vyzdvihnúť prostredníctvom služby Klikni&Vyzdvihni aj priamo v predajni.
V týchto dňoch bude doručenie zadarmo
Ako uviedol prevádzkový riaditeľ Tesco Slovensko Martin Bulla, okrem online nákupov sú od leta pre zákazníkov dostupné aj nové možnosti uplatnenia zliav.
Pri online nákupoch teda môžu Slováci naplno využívať všetky výhody vernostného programu Clubcard, ktorý im pomáha šetriť prostredníctvom kupónov aj peňažných poukážok, ktoré im vracajú peniaze za nazbierané body. Od júla sú dostupné už aj tzv. multizľavy za nákup viacerých produktov. Okrem toho si v týchto dňoch Tesco pripravilo aj špeciálnu akciu.
„Chceme odmeniť všetkých zákazníkov Tesco Online nákupov za ich vernosť a od 17. septembra 2025 do 9. októbra 2025 budú môcť využiť doručenie zadarmo v rámci celého Slovenska. Akcia bude platiť pre všetky lokality, kde je služba Tesco Online nákupov dostupná. Využiť ju budú môcť existujúci aj noví zákazníci na všetky objednávky aj opakovane,“ dodal Bulla.
Okrem toho, ešte v marci Tesco uviedlo nový výhodný členský plán v rámci Tesco Online Clubu s názvom „Po Tretej“. Bezplatné doručovanie je tak dostupné už za 3,99 eura mesačne vždy nasledujúci deň po 15:00.
