Nové informácie o otrávenej detskej výžive: V pohári našli 15 mikrogramov jedu na potkany, toxikológovia skúmajú druh

Ilustračná foto: Flickr (Adam Lederer)

Nina Malovcová
TASR
Otrávené výrobky boli aj v Česku a na Slovensku.

Rakúska prokuratúra, ktorá vyšetruje prípad otravy dojčenskej výživy značky HiPP, v piatok uviedla, že v kontaminovanom pohári objavila 15 mikrogramov bližšie nešpecifikovaného jedu na potkany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Hovorkyňa prokuratúry v meste Eisenstadt pre agentúru DPA uviedla, že v najbližších dňoch prebehne ešte toxikologický rozbor s cieľom objasniť, ako by takéto množstvo jedu ovplyvnilo bábätká alebo malé deti. Zdôraznila však, že toto množstvo objavili v pohári nájdenom v Rakúsku a môže sa líšiť od tých v ČR a SR.

Druh jedu zatiaľ nie je známy

Prokuratúra neuviedla, o aký druh jedu na potkany šlo. Odborníci sa vo vyjadreniach pre agentúru DPA zhodli, že bez tejto informácie nie je možné posúdiť nebezpečenstvo, ktoré predstavuje nájdené množstvo. V rakúskej spolkovej krajine Burgenland hraničiacej so Slovenskom zaistili počas uplynulého víkendu pohár dojčenskej výživy značky HiPP s príchuťou mrkvy a zemiakov s jedom na potkany.

Foto: Specious, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Podľa polície bolo objavených celkovo päť pohárov s otrávenou dojčenskou výživou. Našli ich aj v Českej republike a na Slovensku. Vyšetrovanie sa začalo minulý týždeň vo štvrtok, keď bol zverejnený výhražný email adresovaný spoločnosti HiPP. V emaile požadoval vydierač peniaze, údajne už koncom marca. Samotný výrobca detskej výživy v pondelok potvrdil, že sa stal obeťou vydierania.

