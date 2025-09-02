Nové časti Bez servítky začali zostra. Monika Haklová sa postarala o veľkú hanbu, diváci sú zhrození a ihneď zareagovali

Foto: Facebook (Bez servítky - TV Joj)

Jana Petrejová
Bez servítky
Diváci i súťažiaci doslova onemeli.

Koniec letných prázdnin automaticky znamená začiatok televíznej sezóny, ktorá hlási príchod nových častí obľúbených seriálov a relácií. Nechýba ani úspešná kuchárska šou, ktorá odštartovala prvý týždeň po prestávke vo veľkom štýle. Svojim divákom „naservírovala“ zaujímavú päticu súťažiacich, no nikto nečakal, že sa medzi nimi objaví bývalá farmárka a kráľovná škandálov Monika Haklová. 

Je jasné, že to nebude len tak. Už len samotná účasť Moniky Haklovej v šou Bez servítky je totiž predzvesťou zábavy a šokujúcich momentov. Hneď prvý deň privítala v dome svojich hostí kontroverzná postavička z reality šou Farma, ktorej pri varení asistovala jej dcéra Chiara.

Viac z témy Bez servítky:
1.
Prosby fanúšikov boli konečne vypočuté. Režisér Bez servítky odkryl zákulisie relácie a priznal, že už má dosť celebrít
2.
Leží im poriadne v žalúdku. Diváci Bez servítky si podali súťažiacu, ktorá je podľa nich hotovou katastrofou
3.
Niektorí tvrdia, že je to divné, iní zas, že normálne. Súťažiaci v Bez servítky vyvolal v ľuďoch dilemu
Zobraziť všetky články (43)

Postarala sa však rovno o dva trapasy, ktoré budú diváci zrejme predýchavať ešte celý týždeň. Aspoň tak sa zdá podľa ich reakcií.

Čo spravila v kuchyni?

Monika stavila na tradičnú rakúsku kuchyňu a hoci jej menu vôbec nevyzeralo zle, stalo sa niečo, čo mnohí nečakali. Počas toho, ako pripravovala pre svojich hostí rezeň, sadla naň mucha a nakládla vajíčka. Všimla si to jedna zo súťažiacich, ktorá si chcela pochutnať na dobrom jedle. Na rezni bolo viacero malých podlhovastých vajíčok. „Ty za to nemôžeš, ale ja to nemôžem jesť,“ dodala súťažiaca, pre ktorú sa večera skončila predčasne.

Z tejto nezvyčajnej situácie boli prekvapení aj ostatní súťažiaci, no to ešte nevedeli, že príde ďalšia hanba. Pri príprave dezertu totiž Monika namiesto šľahačkovej bombičky použila sódovú, čo bolo hneď vidieť na konzistencii šľahačky, ktorá nevyzerala práve najvábnejšie.

„Nechutné to bolo celé. Akože… Úplný hnus,“ priznala sama Monika. „Trochu ako sóda to je, alebo čo,“ uviedla jedna súťažiaca pri stole, čoho sa Monika hneď chytila. „Neboli to bombičky do sódy?“ opýtala sa bývalá farmárka, pričom v jej hlase boli cítiť mierne pochybnosti, že dezert pokazila.

Sama nakoniec uznala, že spravila chybu a vymenila šľahačkové bombičky za sódové. „Ja sa strašne ospravedlňujem,“ dodala nakoniec, a taktiež si zo seba spravila žarty, že je typická blondínka. A hoci sa jej to nikdy nestalo, keďže je vraj pedant, napriek tomu si ju diváci podali a nešetrili úprimnými slovami.

Vraj je to podvod

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor
Kamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčíKamila žije v USA, kde je priemerný plat 5-tisíc eur. Z Bibiany malo zmiznúť viac ako 200 ilustrácií, ministerstvo mlčí
Zvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj AmeričanovZvieratá zhoreli, ruiny z tehál i dreva lietali vzduchom. Explózia prvej sovietskej atómovky zaskočila aj Američanov
Za 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesťZa 7 eur sme obedovali v ázijskom bistre: Jedlo sme dostali za 6 minút, rozbolelo nás brucho a nedokázali sme ho dojesť
Oklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNPOklamal Tisa a nacistov, pre SNP zabezpečil 3 miliardy korún. Imrich Karvaš je jedným z veľkých hrdinov SNP
Počas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačovPočas hlavnej sezóny sa tu ubytujete len za 16 eur na noc: Navštívili sme lacný klenot, ktorý má aj temnú Alej ostreľovačov
Entomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farbyEntomológ Adrián Purkart: Osy sú v tomto období nervózne a hladné, skúste na ne tento trik. Lákajú ich tieto konkrétne farby
Politológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredníkPolitológ Mesežnikov o útokoch na Kyjev: Putinovo slovo nikdy nič neznamenalo, Trumpovi ukázal prostredník

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac