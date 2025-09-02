Nové časti Bez servítky začali zostra. Monika Haklová sa postarala o veľkú hanbu, diváci sú zhrození a ihneď zareagovali

Koniec letných prázdnin automaticky znamená začiatok televíznej sezóny, ktorá hlási príchod nových častí obľúbených seriálov a relácií. Nechýba ani úspešná kuchárska šou, ktorá odštartovala prvý týždeň po prestávke vo veľkom štýle. Svojim divákom „naservírovala“ zaujímavú päticu súťažiacich, no nikto nečakal, že sa medzi nimi objaví bývalá farmárka a kráľovná škandálov Monika Haklová.
Je jasné, že to nebude len tak. Už len samotná účasť Moniky Haklovej v šou Bez servítky je totiž predzvesťou zábavy a šokujúcich momentov. Hneď prvý deň privítala v dome svojich hostí kontroverzná postavička z reality šou Farma, ktorej pri varení asistovala jej dcéra Chiara.
Postarala sa však rovno o dva trapasy, ktoré budú diváci zrejme predýchavať ešte celý týždeň. Aspoň tak sa zdá podľa ich reakcií.
Čo spravila v kuchyni?
Monika stavila na tradičnú rakúsku kuchyňu a hoci jej menu vôbec nevyzeralo zle, stalo sa niečo, čo mnohí nečakali. Počas toho, ako pripravovala pre svojich hostí rezeň, sadla naň mucha a nakládla vajíčka. Všimla si to jedna zo súťažiacich, ktorá si chcela pochutnať na dobrom jedle. Na rezni bolo viacero malých podlhovastých vajíčok. „Ty za to nemôžeš, ale ja to nemôžem jesť,“ dodala súťažiaca, pre ktorú sa večera skončila predčasne.
Z tejto nezvyčajnej situácie boli prekvapení aj ostatní súťažiaci, no to ešte nevedeli, že príde ďalšia hanba. Pri príprave dezertu totiž Monika namiesto šľahačkovej bombičky použila sódovú, čo bolo hneď vidieť na konzistencii šľahačky, ktorá nevyzerala práve najvábnejšie.
„Nechutné to bolo celé. Akože… Úplný hnus,“ priznala sama Monika. „Trochu ako sóda to je, alebo čo,“ uviedla jedna súťažiaca pri stole, čoho sa Monika hneď chytila. „Neboli to bombičky do sódy?“ opýtala sa bývalá farmárka, pričom v jej hlase boli cítiť mierne pochybnosti, že dezert pokazila.
Sama nakoniec uznala, že spravila chybu a vymenila šľahačkové bombičky za sódové. „Ja sa strašne ospravedlňujem,“ dodala nakoniec, a taktiež si zo seba spravila žarty, že je typická blondínka. A hoci sa jej to nikdy nestalo, keďže je vraj pedant, napriek tomu si ju diváci podali a nešetrili úprimnými slovami.
