Nový seriál je hitom streamovacej služby. Má vysoké hodnotenie 81 % a diváci sú nadšení

Hoci si niektorí mohli myslieť, že Marvel so svojimi filmami či seriálmi má už to najlepšie za sebou, ukazuje sa, že stačí prísť s niečím originálnym a opak môže byť pravdou.
Po vlažnom prijatí druhej sezóny nového Daredevila, ktorého sledovanosť klesla oproti prvej sérii až o 50 percent, tu máme nový hit s Nicolasom Cageom. Seriál s názvom Spider-Noir je odvážnym projektom Amazonu a Sony, sledujúcim alternatívnu verziu Spider-Mana v koženom kabáte a s klobúkom, zasadenú do 30. rokov minulého storočia. Veľkým plusom je aj možnosť výberu medzi farebnou a čiernobielou verziou.
Ide o akúsi viac dospelú, temnú verziu pavúčieho hrdinu v noirovom štýle. Seriál sleduje príbeh súkromného detektíva Bena Reillyho v podaní legendárneho Nicolasa Cagea. Jeho Spider-Man je starší, nemotorný, zároveň brutálny, nebaví ho život a nešetrí ani svoje telo. Práve pre brutalitu, násilie, alkohol či fajčenie sa hlavná postava nemohla volať Peter Parker a v seriáli ani raz nie je spomenutý Spider-Man, všetci ho volajú jednoducho The Spider (pavúk).
Neuveriteľné hodnotenia
Sony má totiž tieto veci ošetrené a Peter Parker či Spider-Man nemôžu byť spájaní s alkoholom a so zabíjaním, píše web SlashFilm. Seriál vyšiel v stredu 27. mája na Amazon Prime a okamžite sa stal hitom. Na streamovaciu službu navyše pribudlo všetkých osem dielov naraz a ľudia tak nemusia čakať na novú epizódu týždeň, ako to býva zvykom.
Spider-Noir sa už na druhý deň stal Marvel seriálom s najvyšším diváckym skóre na prestížnej stránke Rotten Tomatoes a svoje postavenie si odvtedy ešte výraznejšie upevnil. Pozitívne recenzie zbiera aj na ČSFD, kde má aktuálne hodnotenie 81 percent. Rovnaké hodnotenie, 8,1 z 10, má aj na webe IMDB.
Ľudia vyzdvihujú najmä dych vyrážajúcu dobovú atmosféru, svieži pohľad na príbeh staršieho Spider-Mana, skvelé herecké výkony, možnosť sledovať vo farebnej, ale aj autentickej čiernobielej verzii či nápad spojiť noirovú detektívku s komiksovým svetom.
Nicolas Cage pritom kraľuje aj štatistikám samotného Amazonu Prime. Spider-Noir sa stal podľa FlixPatrol najsledovanejším seriálom na tejto službe za posledné dni a z trónu ho zrejme nikto tak skoro nezosadí. Na Slovensku je seriál aktuálne druhým najsledovanejším.
