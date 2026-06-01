Nový seriál je hitom streamovacej služby. Má vysoké hodnotenie 81 % a diváci sú nadšení

Foto: MovieStillsDB

Roland Brožkovič
Nicolas Cage je starší, nemotorný, alkoholický a zároveň brutálny Spider-Man, ktorého nebaví život.

Hoci si niektorí mohli myslieť, že Marvel so svojimi filmami či seriálmi má už to najlepšie za sebou, ukazuje sa, že stačí prísť s niečím originálnym a opak môže byť pravdou.

Po vlažnom prijatí druhej sezóny nového Daredevila, ktorého sledovanosť klesla oproti prvej sérii až o 50 percent, tu máme nový hit s Nicolasom Cageom. Seriál s názvom Spider-Noir je odvážnym projektom Amazonu a Sony, sledujúcim alternatívnu verziu Spider-Mana v koženom kabáte a s klobúkom, zasadenú do 30. rokov minulého storočia. Veľkým plusom je aj možnosť výberu medzi farebnou a čiernobielou verziou.

Ide o akúsi viac dospelú, temnú verziu pavúčieho hrdinu v noirovom štýle. Seriál sleduje príbeh súkromného detektíva Bena Reillyho v podaní legendárneho Nicolasa Cagea. Jeho Spider-Man je starší, nemotorný, zároveň brutálny, nebaví ho život a nešetrí ani svoje telo. Práve pre brutalitu, násilie, alkohol či fajčenie sa hlavná postava nemohla volať Peter Parker a v seriáli ani raz nie je spomenutý Spider-Man, všetci ho volajú jednoducho The Spider (pavúk).

Neuveriteľné hodnotenia

Sony má totiž tieto veci ošetrené a Peter Parker či Spider-Man nemôžu byť spájaní s alkoholom a so zabíjaním, píše web SlashFilm. Seriál vyšiel v stredu 27. mája na Amazon Prime a okamžite sa stal hitom. Na streamovaciu službu navyše pribudlo všetkých osem dielov naraz a ľudia tak nemusia čakať na novú epizódu týždeň, ako to býva zvykom.

Spider-Noir sa už na druhý deň stal Marvel seriálom s najvyšším diváckym skóre na prestížnej stránke Rotten Tomatoes a svoje postavenie si odvtedy ešte výraznejšie upevnil. Pozitívne recenzie zbiera aj na ČSFD, kde má aktuálne hodnotenie 81 percent. Rovnaké hodnotenie, 8,1 z 10, má aj na webe IMDB.

Ľudia vyzdvihujú najmä dych vyrážajúcu dobovú atmosféru, svieži pohľad na príbeh staršieho Spider-Mana, skvelé herecké výkony, možnosť sledovať vo farebnej, ale aj autentickej čiernobielej verzii či nápad spojiť noirovú detektívku s komiksovým svetom.

Nicolas Cage pritom kraľuje aj štatistikám samotného Amazonu Prime. Spider-Noir sa stal podľa FlixPatrol najsledovanejším seriálom na tejto službe za posledné dni a z trónu ho zrejme nikto tak skoro nezosadí. Na Slovensku je seriál aktuálne druhým najsledovanejším.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Dôležité povinnosti študentov: Každý rok robia tú istú chybu, o jednej lehote mnohí nevedia
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Duško Popov bol dvojitý agent, ktorý oklamal nacistov. Inšpiroval vznik Jamesa Bonda, pohŕdal ním
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
1 na 1
Juraj Šeliga v 1 na 1: Keby si Gašpar robil svoju robotu, Kuciak by možno ešte žil
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Michal a Sofia kráčali 215 dní v Himalájach. Navštívili sme „slovenský Mars“ a ochutnali minerálku zadarmo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Nahá pózovala pre Playboy, mala len 10 rokov: Herečku Brooke Shields jej detstvo navždy poznačilo
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Jesse sa pred pád dňami prisťahoval na Slovensko, aby znížil svoje náklady: Ľudia sú tu srdeční, všetko pôsobí čisto
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Peťo stopoval z Petržalky až na „koniec sveta“: Stálo to 509 €, spal som aj pod mostami
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Mount Everest
Prvý muž, ktorý zdolal Mount Everest. Po výstupe vyriekol neúctivé slová, pred stanom mu zamrzli topánky
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Generál Macko: Rusi nabudúce omylom napadnú objekt v Michalovciach. Nedokázali by sme ho ani zachytiť
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Muž nám popísal prefíkaný podvod: „Kamarát poslal 1 000 €.“ Expert na bezpečnosť reaguje
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Volali ho pražský mäsiar aj blonďavá beštia. O koniec Heydricha sa postarali československí parašutisti
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť
Tip na výlet
Okúpete sa tu aj zadarmo. Zostavili sme zoznam prírodných kúpalísk naprieč Slovenskom, ktoré musíte navštíviť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac