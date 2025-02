Noc môže stáť takmer 25-tisíc. Muž pracuje v jednom z najdrahších hotelov na svete. Prezradil, čo pre hosťa nesmie urobiť

Zamestnanec luxusného hotela má za sebou roky skúseností. Pre Marina Bay Sands, vychýrený rezort pre smotánku, pracuje na pozícii komorníka-seniora. Ako tvrdí, má vďaka tomu prístup do najdrahších a najprestížnejších častí singapurského hotela, pričom k niekoľkým ponukám sa hosť dostane len na základe osobnej pozvánky.

24-ročný Tan Hong Kai pracuje v preslávenom hoteli už roky. Ako opisuje pre Business Insider, zo školy odišiel vo veku 18 rokov. Chvíľu pracoval v Singapurskej turistickej rade.

Kým mu však skončila zmluva, narazil na inzerát, ktorý mu zmenil život.

V inzeráte z októbra 2021 stálo upozornenie, že práca budúceho zamestnanca v hoteli Marina Bay Sands môže zo dňa na deň vyzerať úplne inak. Mladého muža to potešilo. Myšlienka dynamického prostredia sa mu veľmi páčila.

A dnes, po rokoch v hoteli tvrdí, že jeho práca je preňho hrdosťou a poslaním zároveň.

Komorník sa musí postarať o všetko, vrátane narodeninovej torty

„Čo ma v procese tréningu extrémne prekvapilo bolo, že cieľom komorníka má byť to, aby pre hosťa urobil nadštandard. Môže to byť narodeninová torta, ak má hosť sviatok, alebo to, aby sa postaral o zabezpečenie ľahkých raňajok, pokiaľ hosť odlieta skoro ráno.“

Kai dnes pracuje vo VIP a VVIP apartmánoch. Ide o najprestížnejšie ubytovanie v hoteli, ktorý často navštevujú celebrity a známe osobnosti. Pridelený je konkrétnym hosťom, čo znamená, že apartmán dostane Kai podľa toho, pre ktorý z nich sa daný hosť rozhodne.

Dva apartmány sú pritom dostupné len na osobnú pozvánku.

V hoteli sa nachádza tzv. Predsednícky apartmán. Má 630 metrov štvorcových, štyri spálne, súkromnú posilňovňu, klavír či kúpele.

V tzv. Prezidentskom apartmáne, ktorý stojí takmer 25-tisíc eur na noc, zase nájdete také vymoženosti, ktoré zahŕňajú všetko od golfového simulátora po súkromnú karaoke miestnosť.

Jednu vec hosťom splniť nesmie

Súčasťou práce s celebritami je riešiť všetko, čo budú potrebovať v procese pobytu. Pokiaľ chcú vyraziť na obed, úlohou komorníka je vybaviť im súkromný salón, pričom zároveň musí myslieť na spôsob, ako ich do reštaurácie dopraviť čo najdiskrétnejšie.

Kai tvrdí, že existuje jedna vec, ktorú hosťom nesmie splniť. Týka sa to požiadavky na zakúpenie liekov.

„Je to z bezpečnostných dôvodov. Ja im však vždy zabezpečím auto, ktoré ich odvezie do lekárne.“

Každý VIP hosť má tiež v hoteli svoj osobný „preferenčný hárok“. Komorníci podľa toho zisťujú všetko o ich obľúbených aktivitách, preferovanom jedle či programe. Následne sa komorníci postarajú o vytvorenie itinerára, v ktorom zohľadnia program v prírode, vhodnú reštauráciu, či zážitok.

Nakoniec dodáva, že na svojej práci má najradšej pochvalu od samotných hostí. Mal tú česť starať sa o osobnosti, akými sú dvaja pretekári z Ferrari Formula 1. Hostia sa vracajú k tomu istému komorníkovi, pretože je veľkou výhodou, že už majú vytvorený spoločný vzťah. Stalo sa mu dokonca, že mu hosť volal z nákupného centra, pretože sa v meste stratil.

„Môcť pracovať v Marina Bay Sands je pre mňa neskutočnou poctou. Sledovanie ohňostrojov na Silvestra priamo z hotela patrí medzi moje najobľúbenejšie dni v roku. Komorníci majú prístup na všetky poschodia a my vždy vybehneme až na to najvyššie v hoteli. Je to obrovská výhoda.“