Kráľovský komorník prezradil, prečo Harry a Meghan odchádzajú z USA. Skutočný dôvod vás prekvapí

Vrátia sa späť do Veľkej Británie? Hoci to nie je isté, vyzerá to tak, že ich kroky sa vzďaľujú od Ameriky, kam sa presťahovali po odchode z kráľovskej rodiny. Majú vraj namierené do Európy, pričom podľa bývalého zamestnanca paláca by za tým mohol byť nasledujúci dôvod.

Nový dom v Portugalsku

Zrejme sa im americký sen nesplnil. Už niekoľko týždňov sa šepká o odchode Harryho a Meghan z USA. Majú v pláne presťahovať sa do luxusného sídla v Európe, ktorým by mohlo byť Portugalsko. Objavili sa totiž správy, že pár zainvestoval do nehnuteľnosti v slnečnej krajine, ako sme vás informovali v nedávnom článku. Blízko sú Harryho kráľovskí príbuzní, ktorí vlastnia dom v luxusnom rezorte v malom meste Melides.

Čo môže byť za ich odchodom?