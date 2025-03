Samuel organizuje výlety do Švajčiarska: Za podobnú, ale aj nižšiu sumu dostanete väčšiu kvalitu ako v Tatrách

Nedávno sme vám priniesli článok o Čechovi, ktorý sa vybral s rodinou na výlet do Tatier. Keď zistil, že za lanovku na Lomnický štít pre dve dospelé osoby, jedného seniora a jedno dieťa zaplatí 338 eur, rozmyslel si to. Samuel Veľký sa snaží ľuďom ukázať, že sa to dá aj lacnejšie, prípadne za podobnú cenu, no kvalitnejšie, a to priamo vo Švajčiarsku.

Ako prišlo rozhodnutie ísť do Švajčiarska a ponúkať tam Slovákom dovolenku?

Toto rozhodnutie prišlo asi po štyroch rokoch vo Švajčiarsku, keď skončil covid a ja som spozoroval, že doma na Slovensku ceny rapídne stúpli. Teraz myslím všeobecne, od služieb cez potraviny… z môjho pohľadu práve covid ľudí rozhýbal a vytiahol do prírody a na kopce. To ale prináša zasa najmä v čase prázdnin riziko extrémnych návalov ľudí, ak sa teda bavíme o Tatrách alebo “komerčných” túrach ako Jánošíkove diery či Slovenský raj.

S týmto sa vo Švajčiarsku nestretnete, alebo iba veľmi zriedka a v oveľa menšom rozsahu. Napríklad, hadíka ľudí na vrchol som tu v živote nezažil, ale pri horských jazerách sa ľudia zgrupia. Môže sa v nich totiž kúpať a sú tu vytvorené miesta na grilovanie. Takže asi tieto dve veci ma najviac motivovali ísť do Švajčiarska a stvoriť zážitkovú cestovnú agentúru Zaži Švajčiarsko.

Čo vo Švajčiarsku zažijú, čo Tatry neponúkajú?

Švajčiarsko je zaujímavá krajina so zaujímavými zákonmi, ktoré sa líšia od kantóna ku kantónu a príroda je tu tak nejako ponechaná ľuďom, ktorí si ju vážia a strážia. Ako som spomínal vyššie, v alpských ľadovcových jazerách sa po turistike môžete schladiť, to ale neznamená, že ľudia tam roztiahnu stoly a vytiahnu nafukovačky na vodu.

Môže sa tu dokonca aj bivakovať, resp. môže tu stanovať dvojica, na jednu noc, nad pásmom lesa, a to asi na 90 % územia Švajčiarska. Takže je tu väčšia voľnosť v horách. A čo na Slovensku chýba, je ľadovec. Takže ak majú slovenskí turisti chuť prejsť sa po ľadovci do výšky cez 4 000 metrov nad morom, alebo len jednoducho posunúť sa na vyššie a náročnejšie kopce, Švajčiarsko je výbornou voľbou.

V čom podľa vás spočívajú najväčšie rozdiely, a prečo ceny v Tatrách tak vystrelili? Ako je možné, že to Švajčiarsko dokáže lacnejšie, resp. za podobné ceny vie ponúknuť viac?

