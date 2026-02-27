Štát o niekoľko hodín začne predávať dlhopisy: Minimálna investícia je 1 000 eur, nemusí sa vám to oplatiť

Foto: Pexels

Zuzana Veslíková
SITA
Predaj potrvá do 20. marca 2026 alebo do vypredania objemu.

Štát sa po roku vracia s ponukou dlhopisov určených pre bežných občanov. Minister financií Ladislav Kamenický pripomenul, že minuloročná emisia zaznamenala výrazný záujem. Dlhopisy si kúpilo viac ako 21-tisíc ľudí v objeme 400 miliónov eur, pričom vláda musela pre silný dopyt navýšiť ponuku ešte o ďalších 100 miliónov eur. Aj to je dôvod, prečo ministerstvo financií pokračuje v projekte.

Od 2. marca 2026 sa začína predaj dvoch nových emisií, a to Investor II a Patriot II. Prvý je dvojročný dlhopis s ročným výnosom 2,7 percenta, druhý má štvorročnú splatnosť a úrok 3 percentá ročne. Minimálna investícia je tisíc eur, pričom nakupovať možno v násobkoch tejto sumy.

Priznal, že hoci ponúkané výnosy prekonávajú väčšinu bežných bankových produktov, infláciu nepokryjú úplne. Dlhopisy tak predstavujú skôr konzervatívny spôsob uloženia úspor než nástroj na ich reálne zhodnotenie.

Foto: TASR/Dano Veselský

Pozor na možné riziká

Hovorkyňa 365.bank Zuzana Blažečková Janove upozorňuje, že investori by si mali premyslieť, či peniaze nebudú počas dvoch alebo štyroch rokov potrebovať. „Tieto dlhopisy majú splatnosť dva alebo štyri roky. Je síce možné ich odpredať na burze počas ich životnosti, hrozí tu však riziko kolísania ceny,“ uvádza.

Anton Ivan zo spoločnosti Prosight upozorňuje, že nominálny výnos 2,7 až 3 percentá ročne môže po zohľadnení inflácie znamenať len minimálne reálne zhodnotenie. „Štátne dlhopisy pre občanov predstavujú istotu a predvídateľnosť. Po zohľadnení inflácie to často znamená len minimálne, prípadne žiadne reálne zhodnotenie úspor,“ uvádza. Podľa neho sú vhodné najmä ako stabilizačný prvok portfólia. Investori s dlhším horizontom môžu zvážiť aj indexové fondy zamerané na globálne akciové trhy.

Nová emisia tak opäť otvára známu dilemu

Na jednej strane stojí istota štátu ako emitenta, jednoduchý proces nákupu a nulové poplatky. Na druhej strane je viazanosť prostriedkov a riziko, že výnos nepokryje infláciu. Pre domácnosti, ktoré chcú bezpečne uložiť časť rezerv a sú pripravené viazať peniaze na dva či štyri roky, môžu byť štátne dlhopisy vhodným riešením.

Pre tých, ktorí chcú dlhodobo budovať majetok a ochrániť úspory pred infláciou, by však mali byť len jednou z častí širšej investičnej stratégie.

