Nikomu ju nedajú na ruky. Viktor Vincze otvorene opísal adopciu Lujzy a čo prichádza po nej

Materstvo, rodičovstvo aj adopcia patria k témam, o ktorých sa na Slovensku stále nehovorí úplne otvorene. Viktor fanúšikom dovolil nahliadnuť do momentov, ktoré bývajú pre mnohé rodiny mimoriadne osobné a citlivé.
Moderátor a už istý čas aj dvojnásobný otec Viktor Vincze dal na svojom Instagrame, konkrétne v príbehu, priestor otázkam od ľudí, ktorých zaujímalo najmä fungovanie adopcie a každodenný život ich rodiny po príchode druhého dieťaťa. Spolu s Adelou Vinczeovou si prednedávnom osvojili dievčatko Lujzu a otvorene odpovedal na viaceré témy – od čakania na adopciu cez budovanie vzťahovej väzby až po to, ako o osvojení hovoriť s deťmi. Nevyhol sa ani citlivej otázke o biologických rodičoch osvojovaných detí.
Na druhé dieťa čakali roky
Jedna z otázok smerovala k tomu, či bola adopcia druhého dieťaťa rovnako zdĺhavá ako pri prvom synovi Maxíkovi. Vincze priznal, že celý proces trval približne dva a pol roka a výraznú rolu zohráva aj miesto bydliska či predstavy budúcich rodičov.
„Čakali sme zhruba 2 a pol roka. V Bratislave je najväčší záujem, takže sa aj najdlhšie čaká, zoznamy sa vedú podľa krajov a trvalých pobytov,“ vysvetlil Viktor Vincze. Dodal, že oni s Adelou prakticky nemali špecifické požiadavky na dieťa, čo podľa neho celý proces urýchlilo. „My sme čakali ešte relatívne krátko, pretože sme si nedali prakticky žiadne kritériá (pohlavie, etnicita atď.). Čím viac kritérií, tým dlhšie sa čaká,“ uviedol.
Pripomenul tiež, že ani po príchode dieťaťa domov sa administratívny proces nekončí okamžite. „Formálny proces potom ešte trvá ďalšie mesiace, súdy, rodné listy, zmena priezvisk… ale deti sú už medzitým u nás,“ doplnil moderátor.
