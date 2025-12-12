Hoci po anglicky, ale úprimne. Veta, ktorú Maxík povedal Viktorovi Vinczemu a ktorá vystihuje otcovstvo

Rodičovstvo dokáže zmeniť pohľad na seba aj na svet okolo, bez ohľadu na to, akou cestou k nemu človek prišiel. Niekedy stačí jedna veta od dieťaťa, aby sa všetko ostatné zdalo nepodstatné.
Ako uverejnil moderátor Viktor Vincze na svojom Instagrame, k fotografii Adely Vinczeovej so synom Maxíkom v nosiči pripojil veľmi emotívne zamyslenie sa nad tromi rokmi rodičovstva. V príspevku sa vracia k prvým dňom po príchode dieťaťa domov, k únave, strachu aj drobným momentom šťastia, pričom spomína aj vetu, ktorú mu syn v poslednom období povedal a ktorá vystihuje úplne všetko.
Začiatky, ktoré menia človeka
Viktor Vincze sa vo svojom texte vracia k úplným začiatkom spoločného života s Maxíkom. Spomienky na prvé dni po príchode domov opisuje ako silné a dodnes veľmi živé, spojené s rešpektom voči novej zodpovednosti, ktorú vtedy naplno pocítil. „Pamätám si presne, ako spal vo vajíčku, aký bol ľahký, ticho dýchal a ja som sa bál, či to celé zvládneme,“ napísal.
To, čo nasledovalo, vníma ako obdobie intenzívnych emócií, v ktorých sa únava prirodzene miešala s drobnými okamihmi radosti. „Prvé prebdené noci, slzy od únavy, smiech aj bez očividného dôvodu,“ zhrnul momenty, ktoré dnes považuje za prirodzenú súčasť rodičovstva. Tri roky so synom podľa neho nepriniesli len zmenu v chode domácnosti, ale najmä výrazný vnútorný posun.
Rodičovstvo opisuje ako proces, ktorý ho každý deň učí spomaľovať a púšťať potrebu mať všetko pod kontrolou. „Každý deň ma učí trpezlivosti, pokoju aj tomu, že nie všetko musím mať pod kontrolou,“ priznáva otvorene. Syn je preňho prítomný v maličkostiach, ktoré by kedysi možno ani nezaregistroval. „Je v každej maličkosti, v chaose, v radosti, v tichu aj v hluku,“ doplnil s tým, že práve tieto drobné momenty dnes tvoria podstatu jeho rodičovského prežívania.
