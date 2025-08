Nik by to nechcel zažiť. Herečka z Dunaja opísala situáciu, ktorá ju dostala do kolien, naštvala by každého

Obľúbená slovenská herečka je známa svojou autenticitou, ktorá vyznieva z jej fotografií a videí na sociálnej sieti. Pravidelne sa prihovára fanúšikom a necháva ich nazrieť do svojho súkromia a rodinného života, ktorý je plný radosti, ale aj menej príjemných chvíľ. Umelkyňa však nikdy nestráca úsmev na tvári, aj preto je ľuďom sympatická a pohľad na ňu zanechá v mnohých príjemný dojem.

Zdá sa, že herečka z Dunaja, k vašim službám, kde stvárňuje zásadovú, ale spravodlivú Vilmu Rusnákovú, nesedí vo svojom voľnom čse len tak doma. Zvykne si so svojím manželom a tanečníkom Jarom Bekrom odskočiť na výlet alebo si doprajú väčšie dobrodružstvo, na ktoré ešte veľmi dlho spomínajú.

Jedným z takýchto zážitkov je Nórsko, ktoré si Monika Hilmerová zamilovala a navštívala túto severskú krajinu už niekoľkokrát. Začiatkom roka sa vybrala so svojou rodinou až za polárny kruh na ostrov Kvaløya. Bývali v domčeku rovno pri mori obklopení prírodou, vrátane tyrkysového tmavého mora a s výhľadom na hory.

Čo sa stalo?

Umelkyňa sa aj tentokrát vybrala na výlet so svojím vyvoleným po boku, hoci ďaleké Nórsko to pravdepodobne nebolo. Aj keď nie je isté, kam si to namierili, zjavne chceli objavovať prírodné krásy a pokochať sa výhľadom. Život, teda skôr počasie, to však zariadilo inak. A tak sa im naskytol pohľad, ktorý rozhodne nečakali.

„Takže táto krásna lokomotíva a vlak vás dovezú až na vrchol hory tak, aby ste si mohli pozrieť krásny výhľad,“ povedala Monika vo zverejnenom videu na svojom Instagrame. „Poďte na to… Nádhera, všakže? Panoráma sa tu rozprestiera pred všetkými…“ pokračovala herečka popritom, ako sa presunula na iné miesto pár metrov ďalej. Zjavne stála niekde na okraji útesu, odkiaľ mala vidieť hory a kaplnku. Bohužiaľ, prírodné divadlo sa nekonalo, dvojici sa naskytol pohľad na hmlu.

Oboch to pobavilo, keďže po ceste na vrchol svietilo slnko. „Na konci júla sme boli na krátkom výlete v horách. Takto to vyzerá, ak trafíte akurát na vrchole kopca dve hodiny „najkrajšieho“ počasia v ten deň. Keď sme šli hore, ešte bolo slnko. Na vrchole nás rozosmiala tá panoráma, keď sme vedeli, že „niekde tu, kde stojíme“, podľa mapy musí byť kaplnka, ale videli sme iba mlieko… No a keď sa cestou dole úplne vyčasilo, už sme sa na tom len dobre bavili,“ uviedla Monika do popisu k videu.

A kým mnohých by to naštvalo a smutní by odišli domov, zdá sa, že oni to zobrali s úplným pokojom a humorom. Svedčí o tom tiež ironické a zároveň humorné vyhlásenie Jara Bekra vo videu: „Ešteže som si zobral slnečné „brýle“.“