Niekedy pracuje aj 16 hodín denne. Herec zo Sľubu odhalil odvrátenú stránku herectva, to však nie je všetko

Tisíce Slovákov si zamilovali seriál, ktorého dej sa odohráva v 80. rokoch a je posadený do bývalého Československa. Niet divu, keďže si mnohí na toto obdobie pamätajú a vynárajú sa im spomienky a chytá ich nostalgia. Do deja výrazne prispela jedna z hlavných postáv, ktorú hrá Jakub Švec. Nemohol spraviť nič lepšie, než prijať ponuku na účinkovanie v tomto úspešnom projekte.

Diváci mu tlieskajú. Nevedia si vynachváliť príjemnú zmenu u Jakuba Šveca, ktorý vymenil miestami drsné a smutné obdobie fašizmu v Dunaji, k vašim službám za komunizmus v Sľube. Od svojich kolegov totiž počul, že sa seriál z 80. rokov stáva v televízii čoraz obľúbenejším programom, a to nie je všetko. „A taktiež som počul, že je veľa ľudí spokojných, že som zmenil negatívnu postavu na celkom láskavú,“ uviedol mladý herec v rozhovore pre Markízu.

Na programe bola len práca

Umelec prešiel z Dunaja, k vašim službám, kde hral zlého gardistu Jula do Sľubu, kde zase stvárňuje veľmi milého, dobrého a šarmantného detského chirurga Igora Valenta. A hoci sa z toho teší, má za sebou obdobie, keď len drel ostošesť a venoval sa iba práci.

„Bolo to dosť komplikované zo začiatku, lebo som súbežne točil Dunaj aj Sľub a do toho som ešte premiéroval, takže som musel skákať medzi tromi až štyrmi vecami. Ale už sa to celé utriaslo,“ priznal Jakub a zároveň poznamenal, že úloha Igora bola preňho príjemná zmena, keďže nerád ostáva pri niečom príliš dlho.

Žiaľ, popri natáčaní nemá veľa voľného času. „Je to veľmi biedne, lebo niekedy sa mi stane, že pracujem 16 hodín denne. Potom sa mi tam už nič okrem spánku nezmestí,“ vyšiel s pravdou von. Ak sa však naskytne príležitosť, odcestuje z Bratislavy na chalupu alebo do Londýna, kde má kamarátov, a dokonca aj rodinu.

Bez cestovateľských snov