Niekde nestačí ani 5 000 eur, inde ľudia vyžijú z 2 000: Rozpútala sa diskusia o tom, čo znamená „dobrá výplata“

Foto: Pexels

Petra Sušaninová
Koľko peňazí by ste potrebovali na to, aby ste spokojne nažívali?

Nejeden Slovák si uťahuje opasok čoraz viac a uvažuje nad tým, či by nebola zelenšia tráva a krajší život niekde inde. Ľudia z rôznych kútov sveta v diskusii prezradili, aká suma pre nich znamená isté finančné pohodlie.

Ozvali sa ľudia z Maďarska, z Česka či zo Slovinska

„Čo je vo vašej krajine považované za dobrý mesačný plat?“ zaznela otázka na Reddite. Pribudli na ňu desiatky odpovedí a strhla sa diskusia, v ktorej reagovali ľudia z rôznych kútov sveta. Viacerí píšu, že odpoveď závidí od toho, v ktorom regióne krajiny človek žije. Napríklad, na juhu Talianska postačí aj 1 700 eur, na severe je však situácia iná a potrebný je plat aspoň 2 200 eur. Ďalší z používateľov píše, že v Miláne potrebuje 3 000 eur.

Foto: Pexels

Pridal sa aj používateľ z Česka, ktorý vysvetľuje, že v menšom meste postačí v prepočte približne 1 000 eur na mesiac. To je suma, s ktorou si síce človek nebude vyhadzovať z kopýtka, no prežije. Ideálnejšie je vraj zarábať 2 000 eur. Dodáva, že v Prahe je situácia celkom iná. Tam vraj len mesačný prenájom 1-izbového bytu vyjde človeka v priemere na 1 000 eur.

Vo Švédsku sa zas priemerný plat pohybuje na úrovni okolo 3 350 eur. Za dobrý plat je ale považovaná suma nad 4 500 eur. Používateľ z Maďarska rovno napísal, že ani to, čo je považované za dobrý plat, jednoducho nestačí na to, aby z toho človek pohodlne vyžil. Viacerí používatelia potvrdili, že je to naozaj pravda.

Plat nestačí, no lepšiu prácu je ťažké nájsť

Jeden z používateľov vysvetlil, že priemerný plat sa pohybuje na úrovni v prepočte okolo 1 000 eur, čo v Budapešti vraj nepostačuje ani na nájom a stravu. Mimo veľkého mesta je však náročné nájsť prácu, ktorá by zaplatila aspoň toľko. V Slovinsku je zas vraj za dobrý plat považovaná suma nad 2 500 eur. Používateľ ale zároveň hneď dodáva, že toľko zarába len veľmi málo ľudí.

Foto: Pixabay

Rovnaká suma je vraj za dobrú považovaná posledných 20 rokov, no ceny odvtedy výrazne stúpli. To sa, žiaľ, týka nielen Slovinska, ale aj mnohých ďalších krajín. Švajčiarsky používateľ píše, že minimálna suma, z ktorej človek pohodlne vyžije, je 5 370 eur. Ideálne je ale zarábať viac ako 8 600 eur mesačne.

Podobná situácia je v írskom Dubline, kde vraj človek taktiež potrebuje aspoň 5 000 eur. Používateľ z Británie dodáva, že v Londýne potrebujete aspoň 3 750 eur mesačne v čistom. V Poľsku sa zas táto suma pohybuje na úrovni okolo 2 360 eur.

