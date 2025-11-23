Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba

Ak ste už niekedy uvažovali nad sťahovaním do zahraničia, možno sa vo vašom hľadáčiku ocitlo aj Dánsko. Simona, ktorá v tejto krajine žije, nám prezradila, aké je v Dánsku zdravotníctvo a či si tam ľudia musia zvlášť šetriť, aby mali na dôchodku z čoho vyžiť. Čo sa jej na tejto krajine pozdáva najviac a čo jej, naopak, zo Slovenska tak trochu chýba?
Prečo ste sa rozhodli práve pre Dánsko? Čo vás do tejto krajiny lákalo?
Pre Dánsko som sa rozhodla najmä preto, lebo som hľadala krajinu, kde môžem študovať zadarmo, podobne ako na Slovensku. Nepochádzam totiž z pomerov, kde by mi to rodičia mohli platiť. Na Dánsku ma ale veľmi zaujalo aj to, že tu všetci študenti môžu dostávať štipendium.
Aj keď študenti z Európskej únie majú podmienku, v rámci ktorej musia popri škole pracovať, a to približne 10 až 12 hodín týždenne. Tak môžete dostať štipendium a zároveň máte zárobok z brigády, čo krásne pokryje náklady na život, a to dokonca aj v Kodani. Študent z toho síce nie je milionár, ale aspoň sa vie osamostatniť, a to bolo pre mňa veľmi dôležité.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Zažili ste nejaký kultúrny šok, či už v dobrom, alebo v zlom?
Ani by som nepovedala, že šlo o kultúrny šok. Možno skôr o šok spojený so štúdiom. Bolo to niečo celkom iné, než na čo som bola zvyknutá. Dánska spoločnosť, ale aj školstvo, funguje tak, že nesedíte celý čas len na prednáške a počúvate, čo hovorí profesor. Reálne sa tu dospelí, profesor, zaujímajú o názory mladých a študentov. Chcú, aby ste sa naučili svoje názory vyjadriť a diskutovať o problémoch. Takto to funguje v škole, ale aj mimo nej. To je to, čo nám podľa mňa na Slovensku veľmi chýba.
Aké sú najväčšie výhody a nevýhody života v tejto krajine? Čo je lepšie ako na Slovensku a čo vám tu, naopak, prekáža? Je niečo, čo vám zo Slovenska chýba?
Je toho veľa. Samozrejme, chýba mi predovšetkým rodina. A potom sú to také maličkosti, napríklad niektoré slovenské výrobky, na ktoré som zvyknutá. Na Slovensku si ich možno až tak nevážime. Napríklad, čo sa týka mliečnych výrobkov, v Dánsku je to veľká bieda. Ale ak by som sa niekedy rozhodla presťahovať späť na Slovensko, rodina by bola tým najväčším dôvodom.
Je tu veľa výhod aj nevýhod. Výhodou je istotne veľmi silný sociálny systém, ktorý vás podchytí a nenechá prepadnúť. Čo sa nevýhod týka, ak sa chcete stať milionárom, resp. veľmi bohatým človekom, do Dánska nechoďte. Tu sa totiž platí obrovská, obrovská daň z príjmu, z nehnuteľnosti, viac-menej zo všetkého.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Veľa ľudí napríklad zaskočí fakt, že na auto je tu 100 % daň, a to doslova. Toľko, čo zaplatíte za auto, zaplatíte aj v rámci daní. Ak toho teda chce človek veľa vlastniť, toto nie je ideálna krajina. Ak chcete mať dobrý život v strednej triede, taký pohodlný a bezpečný, v krajine, ktorá je otvorená a má silné demokratické hodnoty, Dánsko je tá správna krajina.
V čom sa ľudia v Dánsku najviac odlišujú od Slovákov? Je niečo, čo by sme sa od Dánov mali naučiť?
V článku sa po odomknutí dozvieš
- čo sa jej na Dánsku páči najviac;
- prečo tam človek len tak ľahko nezbohatne;
- ako tam funguje zdravotníctvo;
- ako sa ľudia pripravujú na dôchodok.
Po odomknutí tiež získaš
- Články bez reklám
- Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku