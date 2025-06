Vojna na Ukrajine sa vymyká kontrole: Trump prekvapivo otočil, Putinovi adresoval drsné slová. Prišiel čas na dohodu

Americký prezident Donald Trump, ktorého postoj k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi je dlhodobo predmetom diskusií, sa počas summitu NATO v Haagu vyjadril k vojne na Ukrajine s nečakanou otvorenosťou.

Konflikt označil za čoraz vážnejší a naznačil, že nastal čas hľadať cestu k jeho ukončeniu. Na informácie upozornil portál Financial Times, ktorý sa odvoláva na dôverné zdroje priamo z rokovaní summitu.

Zelenskyj vedie ťažký boj, tvrdí Trump

Počas summitu sa Trump stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, o ktorom hovoril s rešpektom. „Je to veľmi milý človek. Vedie ťažký boj, naozaj. Zo stretnutia som si nemohol odniesť lepší dojem. Je tiež zrejmé, že by si celý konflikt prial ukončiť,“ vyhlásil podľa Financial Times. Zelenskyj stretnutie označil za dôležité a prínosné.

„Rozprávali sme sa o skutočne zásadných témach, vrátane ochrany civilného obyvateľstva, a o tom, ako dosiahnuť prímerie a skutočný mier,“ povedal po rokovaní ukrajinský prezident.

Trump hovoril aj o Putinovi

Podľa dvoch nemenovaných účastníkov summitu sa Trump v súkromí vyjadril, že vojna na Ukrajine sa „dostáva mimo kontrolu“. Jeho rétorika voči Rusku sa tak postupne mení. Trump údajne vyhlásil: „Vladimir Putin naozaj potrebuje túto vojnu ukončiť.“

Americký prezident sa pred novinármi zmienil aj o tom, že mu Putin mal telefonovať so záujmom sprostredkovať pomoc v napätej situácii medzi Izraelom a Iránom. „Odmietol som to. Povedal som mu, že ak mi chce pomôcť, môže to urobiť tak, že vyrieši situáciu s Ukrajinou,“ uviedol Trump.

Mierové rokovania sú podľa neho na mieste

Trump svoje postoje zhrnul jasným vyhlásením: „Teraz je skvelý čas to celé ukončiť. Porozprávam sa s Vladimirom Putinom a uvidíme, či to dokážeme dotiahnuť do konca.“

Hoci nie je jasné, či ide len o predvolebnú rétoriku alebo skutočný úmysel vstúpiť do mierových rozhovorov, Trumpove slová naznačujú posun v jeho doterajšom postoji. Ten bol dlhodobo vnímaný ako priateľskejší k Rusku než ku kyjevskej vláde.