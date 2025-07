Niečo také bizarné ste ešte nepočuli. Manžel Moniky Hilmerovej sa podelil o historku, z ktorej pôjdete do kolien

Každý občas zažije niečo, čo ho poriadne rozčúli alebo mu zdvihne tlak. O to viac, ak sa stane to, za čo si môže sám. Čosi podobné sa stalo tanečníkovi a manželovi Moniky Hilmerovej, ktorý si hlavu búchal o stôl pre jeden nevšedný zážitok, ktorý má najnovšie na konte. Úlohu v tom zohrala jeho zábudlivá hlava, čo ho očividne dostalo do vývrtky.

Rozhorčený Jaro Bekr odchádzal z nákupného centra potom, čo sa niečo dozvedel. Nepozorná chyba totiž spôsobila, že danú vec vybavoval o čosi dlhšie, čo ho značne zdržalo. Zdá sa však, že aj keď bol naštvaný, nakoniec to zobral s humorom. Zrejme má však ponaučenie a vie, na čo si dať nabudúce pozor.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Monika Hilmerová official (@hilmerovamonika)

Čo sa stalo?

Začalo sa to celkom nevinne, keď sa choreograf jedného dňa vydal do nákupného centra. „Išiel som do Auparku vymeniť košeľu. Reku, super, vyberiem aj ten balík, čo ma tam čaká. Čo sa týka košele, už moje číslo nemali, ale poslali ma do Eurovey, že tam ich ešte majú,“ uviedol manžel Moniky Hilmerovej na sociálnych sieťach, kde sa priznal svojim fanúšikom, čo zažil.

Spočiatku to vyzeralo tak, že nejde o nič nezvyčajné a všetko prebieha, ako má. Zo začiatku to naozaj tak aj bolo, no potom prišla „facka“. „Došiel som do Eurovey, vymenil košeľu a v duchu som si hneď vynadal, že som zabudol ten balík v Auparku vyzdvihnúť a musím sa tam preto znova vrátiť,“ pokračoval.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Jaro Bekr (@jarobekr)

Kroky Jara Bekra tak smerovali do prvého nákupného centra a hoci by sa zdalo, že problém je zažehnaný, bolo to ešte horšie. „Došiel som do Auparku, pozerám „appku“, aby som zadal kód na otvorenie schránky s balíkom. A pomýlil som si adresu a ten balík je v balíkoboxe Eurovey,“ šokoval svojimi slovami na Instagrame i Facebooku.

Tanečník je bohatší o ďalšiu skúsenosť v živote a zároveň o niečo, na čo si už zrejme bude dávať väčší pozor, aby sa to v budúcnosti neopakovalo. Nejde síce o nič príjemné, no dal to nakoniec s nadhľadom a úsmevom na tvári. „Staroba bude dosť cestovateľská, ako vidím,“ dodal na záver príspevku a pridal okrem iného aj smejúci sa emotikon.