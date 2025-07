Celebrity, ktoré vymenili slávu za bežnú kariéru: Milióny na konte im nechýbajú, keď robia to, čo ich baví

Zatiaľ čo niektorí o tom snívajú celý život, druhí dali prednosť niečomu inému. Vyskúšali si herecký chlebíček, zahrali si vo filme či v seriáli, ktorý bol úspešný, no napriek tomu v tomto priemysle nezostali. Reč je o známych osobnostiach, ktoré spoznal celý svet, no s nimi to nič nerobí. Herectvo prináša slávu, ktorá mnohých láka a je často rozhodujúcim faktorom, prečo v hraní pokračovať. Títo však zavesili hereckú kariéru na klinec a radšej sa venujú niečomu, čo im síce neprináša toľko peňazí, no zjavne ich to baví.

Tučná peňaženka a popularita nie sú všetko. Minimálne pre bývalých hercov, ktorí zahviezdili vo veľkých projektoch, no povedali si „dosť“. Byť v neustálom centre pozornosti môže byť vyčerpávajúce a určite to nie je pre každého. Aj preto sa niektoré celebrity rozhodli, že sa radšej budú venovať povolaniu ako bežní ľudia, než by mali byť na obálkach časopisov. Ktorí sa podľa Bored Panda vzdali hereckej kariéry?

Arnold Schwarzenegger

Známy „bodybuilder“, ktorý si zahral v ikonickom Barbarovi Conanovi či v Terminátorovi, bol dlhé roky obľúbeným hercom pre svoj drsný a nezameniteľný vzhľad. Neskôr sa však dal na politiku, kde pôsobil nejaký čas, hoci sa povráva, že sa opäť snaží presadiť v herectve.

Rick Moranis