Nie každý list je bezpečný: Pri zbere medvedieho cesnaku treba byť opatrný, záchranári evidujú prípady zámien

Nina Malovcová
TASR
Medvedí cesnak môže byť rizikom, ak si ho pomýlite.

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR za minulý rok eviduje päť prípadov volaní na tiesňovú linku 155, pri ktorých pacienti uvádzali zdravotné problémy v súvislosti s možnou zámenou medvedieho cesnaku s inou rastlinou.

Vyplýva to zo stanoviska, ktoré pre TASR poskytla Petra Klimešová z oddelenie komunikácie a marketingu OS ZZS. „V štyroch prípadoch išlo o tráviace ťažkosti a výsev na tele. Ambulanciu záchrannej zdravotnej služby vyslal operátor len v jednom prípade, pretože pacient okrem tráviacich a kožných problémov uvádzal aj ťažkosti s dýchaním,“ priblížila.

Foto: TASR/Roman Hanc

Ako postupovať pri podozrení na otravu

Pri podozrení na otravu záchranári odporúčajú kontaktovať Národné toxikologické informačné centrum. V prípade, ak sa pridružia vážne príznaky ako neznesiteľná bolesť, problémy s dýchaním či kolaps, radia kontaktovať tiesňovú linku 155 alebo navštíviť najbližší urgentný príjem. „Pri miernych príznakoch kontaktujte svojho všeobecného lekára,“ dodala Klimešová.

Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí

