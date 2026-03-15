Nie každý list je bezpečný: Pri zbere medvedieho cesnaku treba byť opatrný, záchranári evidujú prípady zámien

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR za minulý rok eviduje päť prípadov volaní na tiesňovú linku 155, pri ktorých pacienti uvádzali zdravotné problémy v súvislosti s možnou zámenou medvedieho cesnaku s inou rastlinou.
Vyplýva to zo stanoviska, ktoré pre TASR poskytla Petra Klimešová z oddelenie komunikácie a marketingu OS ZZS. „V štyroch prípadoch išlo o tráviace ťažkosti a výsev na tele. Ambulanciu záchrannej zdravotnej služby vyslal operátor len v jednom prípade, pretože pacient okrem tráviacich a kožných problémov uvádzal aj ťažkosti s dýchaním,“ priblížila.
Ako postupovať pri podozrení na otravu
Pri podozrení na otravu záchranári odporúčajú kontaktovať Národné toxikologické informačné centrum. V prípade, ak sa pridružia vážne príznaky ako neznesiteľná bolesť, problémy s dýchaním či kolaps, radia kontaktovať tiesňovú linku 155 alebo navštíviť najbližší urgentný príjem. „Pri miernych príznakoch kontaktujte svojho všeobecného lekára,“ dodala Klimešová.
