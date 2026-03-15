Pri slovenskej obci sa objavil medveď, do lesa choďte opatrne. Šelmy sa prebúdzajú zo zimného spánku

Ilustračná foto: Charles J. Sharp, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Nina Malovcová
Medvede na Slovensku
Obec Pača upozornila obyvateľov aj návštevníkov na výskyt medveďa v lokalite Vyšné Bereziny. Samospráva vyzvala ľudí, aby boli pri pohybe v prírode opatrní a zbytočne sa nepribližovali k miestam, kde by sa šelma mohla zdržiavať.

Ako dodáva portál Plus jeden deň, podobné pozorovania sú na jar pomerne bežné. Medvede sa totiž v tomto období prebúdzajú zo zimného spánku a začínajú intenzívne hľadať potravu, aby doplnili energetické zásoby.

Viac z témy Medvede na Slovensku:
1.
Prvá dobrá správa po tragédii: Zoo Bojnice hlási úspech, osirelá medvedica spravila dôležitý pokrok
2.
Smutná správa z Bojníc: Samček medveďa po náročnej liečbe neprežil, osudným mu bol ťažký zápal pľúc
3.
Nové informácie o útoku medveďa pri Ružomberku: Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre pytliactvo
Zobraziť všetky články (105)

Na jar vychádzajú z brlohov

Po niekoľkých mesiacoch hibernácie opúšťajú medvede svoje brlohy a postupne sa vracajú do bežného režimu. Ich organizmus sa ešte len prispôsobuje aktívnemu životu, preto sa v prvých týždňoch sústreďujú najmä na vyhľadávanie potravy. Na jar často konzumujú zdochliny zvierat uhynutých počas zimy, mladú vegetáciu či korienky rastlín. Takýmto spôsobom si postupne obnovujú energiu po období zimného spánku.

Do lesov teraz mieria aj zberači medvedieho cesnaku

Práve jarné obdobie však láka do prírody aj veľa ľudí, ktorí vyrážajú do lesov zbierať medvedí cesnak. Ten rastie najmä vo vlhších a tienistých lokalitách, ktoré sú zároveň prirodzeným prostredím medveďov.

Aj preto odborníci upozorňujú, že pri zbere by mali byť ľudia mimoriadne opatrní a všímať si svoje okolie. Odporúča sa pohybovať sa po chodníkoch, vyhýbať sa hustým porastom a dávať o sebe vedieť hlasom, aby sa zviera mohlo človeku vyhnúť.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Takéto zimy si nepamätajú ani najstarší Slováci. Padajú teplotné rekordy, namerané boli výnimočné hodnoty

Odporúčané články
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Letná dovolenka
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
1 na 1
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí

