Pri slovenskej obci sa objavil medveď, do lesa choďte opatrne. Šelmy sa prebúdzajú zo zimného spánku

Obec Pača upozornila obyvateľov aj návštevníkov na výskyt medveďa v lokalite Vyšné Bereziny. Samospráva vyzvala ľudí, aby boli pri pohybe v prírode opatrní a zbytočne sa nepribližovali k miestam, kde by sa šelma mohla zdržiavať.
Ako dodáva portál Plus jeden deň, podobné pozorovania sú na jar pomerne bežné. Medvede sa totiž v tomto období prebúdzajú zo zimného spánku a začínajú intenzívne hľadať potravu, aby doplnili energetické zásoby.
Na jar vychádzajú z brlohov
Po niekoľkých mesiacoch hibernácie opúšťajú medvede svoje brlohy a postupne sa vracajú do bežného režimu. Ich organizmus sa ešte len prispôsobuje aktívnemu životu, preto sa v prvých týždňoch sústreďujú najmä na vyhľadávanie potravy. Na jar často konzumujú zdochliny zvierat uhynutých počas zimy, mladú vegetáciu či korienky rastlín. Takýmto spôsobom si postupne obnovujú energiu po období zimného spánku.
Do lesov teraz mieria aj zberači medvedieho cesnaku
Práve jarné obdobie však láka do prírody aj veľa ľudí, ktorí vyrážajú do lesov zbierať medvedí cesnak. Ten rastie najmä vo vlhších a tienistých lokalitách, ktoré sú zároveň prirodzeným prostredím medveďov.
Aj preto odborníci upozorňujú, že pri zbere by mali byť ľudia mimoriadne opatrní a všímať si svoje okolie. Odporúča sa pohybovať sa po chodníkoch, vyhýbať sa hustým porastom a dávať o sebe vedieť hlasom, aby sa zviera mohlo človeku vyhnúť.
