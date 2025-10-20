Nie jeden ženích, ale rovno dvaja. Ruža pre nevestu chystá svetový unikát, má to však háčik

Prvá séria šou Ruža pre nevestu Česko (Bachelor Česko) sa stala obrovským fenoménom, ktorý zarezonoval ďaleko za hranicami televíznych obrazoviek. Cestu dievčaťa, ktoré nakoniec skončí v náručí pána Dokonalého, riešili otvorene kolegovia v práci, kamaráti pri pive, ľudia v podcastoch aj na sociálnych sieťach – bez ohľadu na vek, povolanie či spoločenské postavenie.
V utorok 18. novembra 2025 odštartuje exkluzívne na Voyo druhá séria, ktorá otvorí novú kapitolu hľadania lásky – úprimnejšiu, hlbšiu a plnú silných rozhodnutí. A navyše, prinesie rovno dvojnásobnú porciu romantiky. Tento rok budú diváci svedkami príbehu, aký svet ešte nezažil. Lásku totiž nebude hľadať len jeden, ale hneď dvaja muži – a ešte k tomu bratia a najlepší priatelia. Jednovaječné dvojčatá Míra a Martin sa rozhodli zmeniť svoj osud spoločne.
Možnosť voľby budú mať aj dievčatá
„Za seba môžem povedať, že som nadšená! Nejde len o to, že ide o svetový unikát mať dvoch bachelorov, jednovaječné dvojčatá, ale hlavne o to, akí Martin a Míra v skutočnosti sú. Obaja majú všetky vlastnosti, ktoré by mal mať pravý bachelor. Sledovať ich dvojakú cestu za láskou ma nesmierne bavilo a verím, že divákov to zaujme rovnako,“ hovorí moderátorka Zorka Hejdová.
Kreatívna producentka Kateřina Pavlík ju dopĺňa: „Keď sme začínali s prípravami druhej série, ani vo sne by mi nenapadlo, že nakoniec budeme mať dvoch bachelorov – a ešte k tomu na prvý pohľad rovnakých. Výsledkom je naozaj jedinečná séria, ktorá si získala pozornosť aj zahraničných tvorcov formátu The Bachelor. Samotný držiteľ licencie dokonca plánuje zaradiť túto špecifikáciu castingu do formátovej biblie. Natáčať s dvoma bachelormi je úplne iná skúsenosť než s jedným. Nielenže všetko robíte dvakrát, ale aj celá dynamika vzťahov sa mení – zrazu majú aj dievčatá možnosť voľby. Spolupráca s Mírom a Martinom bola absolútne skvelá. Občas sme si neboli istí, kto je kto, čo viedlo k množstvu vtipných situácií – nielen vo vile, ale aj v zákulisí.“
Nahlásiť chybu v článku